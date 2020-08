Špatné datum i místo. Kárná žaloba na exministra Kremlíka obsahuje chybné údaje

Česká advokátní komora podala minulý týden kárnou žalobu na bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Měl totiž novinářům umožnit nahrání jeho setkání s právníkem Martinem Janouškem. Jak ale zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, správní žaloba chybně uvádí jako termín schůzky leden a jako lokalitu „blíže nezjištěné místo v prostorách restaurace“. Oba se ale sešli 1. února v restauraci Lebeda ve Špindlerově Mlýně. Praha 7:06 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správní žaloba na Kremlíka chybně uvádí jako termín schůzky leden a jako lokalitu „blíže nezjištěné místo v prostorách restaurace“. S Janouškem se ale sešli 1. února v restauraci Lebeda ve Špindlerově Mlýně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Předseda kontrolní rady České advokátní komory jako kárný žalobce podává kárnou žalobu na JUDr. Vladimíra Kremlíka, že si na přesně nezjištěný den měsíce ledna roku 2020 z jeho iniciativy sjednal schůzku s JUDr. Martinem Janouškem, k níž došlo na přesně nezjištěném místě v prostorách restaurace, přičemž umožnil pořídit bez vědomí a souhlasu Janouška z této schůzky nejméně zvukový záznam, ačkoli věděl, že nahrávka bude sloužit pro účely internetového zpravodajského serveru Seznam Zprávy,“ stojí ve správní žalobě, kterou má Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici.

Tím podle předsedy kontrolní rady Jana Mikše „zasáhnul do soukromí jiného, aniž k tomu měl zákonný důvod“, a při výkonu advokacie „nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a za tím účelem nedodržoval pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže“.

Žaloba ale uvádí dvě nepřesné informace. Jak už dříve uvedl server Seznam Zprávy, který rozhovor mezi Kremlíkem a Janouškem nahrál, schůzka proběhla v sobotu 1. února v poledne v restauraci Lebeda ve Špindlerově Mlýně.

Komora odmítla chyby ve správní žalobě komentovat. „Česká advokátní komora se v průběhu kárného řízení nemůže vyjadřovat ke konkrétním procesním otázkám tohoto řízení,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz tajemník Petr Čáp.

Reagovat odmítl i sám Kremlík. „Nebudu se vyjadřovat k procesním úkonům komory,“ sdělil redakci s tím, že vše vysvětlí ve vyjádření ke kárné žalobě.

‚Nelze vést kárné řízení‘

V dokumentu, který má Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici, odmítá, že by v lednu 2020 došlo mezi ním a Janouškem k nějakému setkání.

„Konkrétní schůzka odkazem na leden 2020 je zároveň vymezením skutku a skutkového děje, kterým je vymezena kárná žaloba a kárné řízení. Kárný senát je vázán skutkem vymezeným v kárné žalobě. Mezi mnou a JUDr. Janouškem proběhla schůzka až v únoru 2020. Tato schůzka v únoru 2020 však není vymezena v kárné žalobě jako skutek, nelze tedy o ní vést kárné řízení,“ píše Kremlík ve své reakci na kárnou žalobu.

Dále také odmítá, že věděl o pořízení nahrávky novináři, nebo že jim umožnil ji nahrát a že záznam pořídil on sám.

„Nikdy jsem nepřipustil ani netvrdil, že bych nahrával já, nebo novináři nebo že bych věděl o pořizování nahrávky, tedy že by byl pořízení zvukový záznam s mým vědomím. Opětovně popírám tuto dedukci kárného žalobce, která je ryzí spekulací a zcela nepravdivá,“ vysvětluje Kremlík.

Bývalý ministr dopravy také odmítl, že by konání schůzky inicioval on sám a že by vybral místo, kde se uskutečnila. „Schůzka a lokalita Špindlerův Mlýn byly plánovány již dříve, upřesňoval se pouze termín a konkrétní restaurace. Schůzka se uskutečnila v termínu a hotelu, který vybral JUDr. Janoušek. Prostor schůzky mi byl sdělen až v lokalitě Špindlerův Mlýn,“ brání se Kremlík.

Kauza údajného úplatku

Kremlík skončil ve funkci ministra dopravy koncem ledna. Krátce potom přišly Seznam Zprávy se zjištěním, že mu kvůli zakázce na auditora mýtného systému nabídl právník Martin Janoušek úplatek 1,5 milionu korun. Janoušek měl podle tvrzení samotného exministra chtít, aby dohled nad výběrem mýtného na dálnicích zůstal společnosti CGI a nebyl svěřen státní firmě Cendis.

Kremlík měl údajnou korupční nabídku dostat před Vánocemi, ohlásil to ale až po třech týdnech. V polovině ledna se rozhodl podle svých slov informovat šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Korupci musí veřejní funkcionáři stejně jako všichni ostatní ohlašovat ze zákona.

1. února pak údajně pozval Janouška na schůzku, kde se ho na údajný dříve nabídnutý úplatek vyptával, a přitom měl vědět, že novináři si budou setkání skrytě nahrávat. Záznam se pak objevil na serveru Seznam Zprávy krátce poté, co Kremlíka odvolal premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli předražené zakázce na elektronické dálniční známky. A právě kvůli tomuto setkání podala Česká advokátní komora na Kremlíka kárnou žalobu.

Janoušek vše už dříve označil za lživé obvinění. Kremlíkovu kauzu nyní prověřují také detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří zahájili úkony trestního řízení pro zločin podplácení.