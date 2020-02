Nabídka úplatku? Kremlík to měl okamžitě oznámit policii, říká právník Transparency International

Exministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) tvrdí, že mu u zakázky na auditora mýtného systému nabídli úplatek 1,5 milionu korun. S informací se ale v polovině ledna, kdy byl ještě ve funkci, neobrátil na policii, nýbrž Bezpečnostní informační službu (BIS). Navíc s 20denním prodlením. „Měl takové jednání ohlásit bez odkladu,“ řekl Radiožurnálu právník Transparency International Petr Leyer. Praha 16:32 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kremlík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Informace o úplatku přinesl - s odvoláním na Kremlíka - server Seznam Zprávy. Že člen vlády oznámil, že mu nabídli úplatek, potvrdil i mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Úplatek podle exministra nabídl 20. prosince právník Martin Janoušek za to, že společnosti CGI zůstane dohled nad výběrem mýtného. Janoušek tvrzení popřel a oznámil, že podá trestní oznámení pro pomluvu.

„Mohu sdělit pouze, že na uvedené věci již delší dobu spolupracujeme s BIS. Více informací v tuto dobu poskytovat nebudeme,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Radiožurnál se na právní okolnosti způsobu oznámení pokusu o úplatek ptal Petra Leyera, právníka české pobočky nevládní organizace Transparency International.

Ministrovi byl podle jeho slov nabídnut úplatek 20. prosince, BIS to oznámil 14. ledna. V obecné rovině: je problém ono 20denní prodlení?

Určitě je to problém, pokud se důvěryhodným způsobem podělil, že mělo dojít k pokusu o úplatek, což jako účastník schůzky tvrdí. Takové jednání měl ohlásit bez odkladu. Zákon se vykládá způsobem, že prodleva může být v řádu hodin, maximálně jednotek dnů, nikoliv týdnů.

Dovedete si představit nějaký důvod, proč mohl váhat a proč to nakonec oznámil BIS a nikoliv policii?

Z toho, co ministr Kremlík sdělil, není jasné, proč mohl váhat. Protože samozřejmě ti, co uplácejí, používají relativně sofistikovanou řeč. Nikdy to neříkají úplně otevřeným způsobem, takzvaně „natvrdo“, takže tam mohou vznikat nějaké pochybnosti.

Ale pokud neprobíhala nějaká další jednání s dotyčným panem Janouškem, asi už tam nebylo co vyjasňovat v tom smyslu, zda se jedná, nebo nejedná o úplatek. Tady bych proto opravdu řekl, že to prodlení bylo na straně pana Kremlíka, který spíš váhal. Což bych od něj - jako od právníka, vysokého úředníka a člověka zběhlého v právu a v podobných oblastech - nečekal. Čekal bych od něj profesionálnější chování.

Ministr Kremlík to oznámil BIS, policii ale trestní oznámení nepodal. To alespoň na twitteru tvrdí ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Je to velký rozdíl, velký problém? BIS to přeci policii oznámit musí.

Z mého pohledu to určitě problém je. Protože povinnost oznámit to jednání orgánům činných v trestních řízení - to znamená buď orgánům policie, nebo státnímu zastupitelství - má pan Kremlík. Takže jemu z toho určitě problém vzniká.

Že to oznámil BIS, je z jeho strany nějaká zvláštní snaha s tím případem spekulovat. BIS je samozřejmě v takovýhle důležitých věcech relevantní, oznámit jí to může také, ale nesplní tím svou zákonnou povinnost. (BIS) tady spíš hraje roli orgánu, nebo služby, která shromažďuje informace, ochraňuje zájmy České republiky, může tady navázat na nějaké své další investigativní poznatky a spíše řeší nějaké vlivové sítě, ale ne konkrétní trestný čin.

Mělo cenu podávat trestní oznámení, když v tu chvíli neměl ministr Kremlík žádný řádný důkaz?

Ideální jednání je, že ten, kdo se stane buď svědkem, nebo účastníkem takovéto korupční situace, by měl primárně to jednání oddálit, pozdržet. Neodmítnout úplatek, ale ani ho nepřijímat. Nechat druhou stranu v režimu pozornosti dojít k příslušným orgánům, aby ty mohly nasadit nějakou operativní techniku – například odposlech a sledování. Na základě toho by se trestný čin dal odkrýt daleko snáze. To je ideální postup.

Exministr Kremlík byl odvolán pět dní poté, co BIS oznámil, že tu byl pokus o jeho uplácení. Dovedete si představit nějakou souvislost mezi oznámením úplatku a odvoláním Vladimíra Kremlíka z vlády? Když údajným důvodem byl předražený e-shop na dálniční známky.

V tomto případě bych nechtěl spekulovat, protože nevíme moc o tom, proč odvolání mohlo dojít a jestli tam je nějaká souvislost. Ale lze si představit různé potenciální scénáře.

Buď je to náhoda a není tam souvislost, nebo se jedná o nějaký marketingový tah a rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO), kdy o té kauze věděl a snažil se ji oddálit ze státních struktur a zbavit se pana Kremlíka z postu ministra. Snažil se, aby se ta kauza už neřešila vůči postu ministra, ale vůči osobě, která nemá s vládou nic společného.

Nebo - v tom nejhorším případě - si lze představit, že tam mohl probíhat nějaký tlak na pana Kremlíka, aby nenahlašoval dané jednání právě s tím, že pak může být odvolán z funkce. Což by bylo velmi závažné a mělo by to politické, případně další právní důsledky.