Strojvedoucí na Vyškovsku usnul v kabině, policisté mu naměřili přes 2,6 promile

Slavkovští policisté vyjížděli do Křenovic ve středu po poledni. Strojvedoucí přijel s vlakem z Brna do Křenovic s neodůvodněným dvacetiminutovým zpožděním. „Naštěstí ještě předtím, než vyrazil zpět do Brna, ho našli v kabině lokomotivy jeho kolegové a zavolali policisty. Muže totiž nalezli spícího v kabině lokomotivy a zdál se jim opilý,“ uvedla mluvčí.

Přivolaná policejní hlídka poté naměřila strojvedoucímu přes 2,6 promile alkoholu. „Muž středního věku však s hodnotami několika dechových zkoušek nesouhlasil, požití alkoholu tvrdošíjně popíral a odmítl i lékařské vyšetření spolu s odběrem krve. Strojvedoucí je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla Alice Musilová.