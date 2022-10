Rodinná mlékárna Mikolášových z Benešovska kvůli ceně energií zastaví výrobu. Zaměstnance propustí

Rodina Mikolášových z Krhanic na Benešovsku 30 let budovala mléčnou farmu. Teď kvůli drahým energiím ukončuje provoz mlékárny, pokračovat chce už jen v chovu skotu na maso. Zaměstnance, kteří vyráběli mléko, máslo, sýry a smetanu propustí. Krhanice (Benešovsko) 21:13 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podniková prodejna mlékárny rodiny Mikolášových se pro zákazníky otevře naposledy o víkendu 21. až 23. října | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Je to tedy smutný, ale už to bude jenom poslední tři týdny, co bude mlékárna fungovat. Ukončujeme provoz kvůli zdražování energií a všeho možného. Začalo to už vlastně už někdy v březnu, v dubnu, kdy začala ta válka na Ukrajině. Zdražovaly se ceny energie,“ popisuje Marian Vobecký, zástupce vedoucího mlékárny.

„Zdražovali nám všichni odběratelé, takže my jsme s cenou museli jít nahoru, protože co by nám jiného jako malému farmáři zbylo. Dneska už jsme na nějakých stech procentech zdražení toho, co jsme byli v září loňského roku a ten odbyt prostě upadá. Je cítit, že lidi šetří,“ vysvětluje důvody jejího uzavření a doplňuje, jak se jim cena za energie zvýšila:

„Dokud jsme měli ještě smlouvu, tak jsme platili okolo 120 tisíc korun měsíčně... plus minus, a to jsme tady v mlékárně spotřebovali asi tak 130 až 140 tisíc litrů mléka. Teď jsme se momentálně dostali na polovičku toho, co jsme byli zvyklí tady vytvořit. Takže za měsíc jsme spotřebovali nějakých 65 tisíc litrů mléka a za energie jsme platili 470 tisíc korun.“

Zaměstnanci mlékárny neskrývají dojetí

V mlékárně pracuje také paní Hanka. Konkrétně stáčí mléko, smetanu, jogurt a kefír. A s kolegyní pomáhají při výrobě másla.

„Moc nás to všechny mrzí, hlavně kvůli tomu, že jsme si sedli, že máme úžasný vedoucí a měli jsme to blízko. Je to práce, která vás opravdu baví a je za námi vidět. Naše výrobky jsou opravdu vynikající a budou chybět,“ říká paní Hanka, které se v očích lesknou slzy.

Emoce neskrývají ani další zaměstnanci mlékárny. Smutná je i paní Gábina: „Dělám tady tedy šest let, dělám máslo. No a nevím, co dál.“

Podniková prodejna mlékárny rodiny Mikolášových se pro zákazníky otevře naposledy o víkendu 21. až 23. října.