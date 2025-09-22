‚Křik, urážky a chování hraničící se šikanou.‘ Ředitel Střední zemědělské školy v Poděbradech končí
Ředitel Radim Keith rezignuje po sporech se studenty, jejich rodiči i učiteli. Kvůli vyhrocené situaci školu opustilo za necelé dva roky dvacet pedagogů. Tamním děním se zabývala také školní inspekce a Středočeský kraj, který je zřizovatelem.
Křik, urážky a chování hraničící se šikanou – tak někteří rodiče a učitelé popisují jednání ředitele školy.
Ředitel Střední zemědělské školy v Poděbradech Radim Keith končí. Rezignuje po sporech se studenty, jejich rodiči i učiteli
„Dostávala jsem se potom do situací, kdy si mě pan ředitel pozval několikrát do ředitelny, kde na mě zvyšoval hlas. A nebyla jsem u toho sama,“ vypráví bývalá výchovná poradkyně školy Iva Římalová, která ze školy odešla v červnu po více než 22 letech.
„Ty důvody nebyly jenom osobní, ale byly zejména zaměřené na to, že jsem viděla, jak se nepracuje s žáky, kteří mají specifické potřeby,“ zdůrazňuje Římalová.
Na podivné praktiky ředitele upozornila na sociální síti bývalá studentka Monika MacBain, která doučovala jednoho ze současných žáků.
„Mám svěřence, kterému jsem pomáhala se studiem angličtiny. On se mi svěřil, že je ve škole šikanován. Ten pokus o smír tam byl několikrát, to mě vlastně donutilo se za něj postavit,“ říká Monika MacBain.
Dopady na výuku
„Učitelé se mění i v průběhu roku. Je nestabilní rozvrh, kdy si večer přečtete rozvrh na další den a ráno cestou zjistíte, že najednou má syn od devíti hodin,“ popisuje Radka Jirková, matka dvou studentů, podle které se spory promítly i do výuky, a to zejména po odchodu části učitelů. Samotní studenti se k situaci vyjadřovat nechtěli.
Podle šetření České školní inspekce ředitel jednal převážně autokraticky a dostatečně nezapojoval pedagogy do rozhodovacích procesů.
„Z pohledu České školní inspekce je nejdůležitější zachovat kvalitu výuky. Ředitel školy musí zvládnout jiný pohled ostatních pedagogů,“ říká mluvčí inspekce Karel Kovář.
‚Takový nejsem‘
Ředitel Keith kritiku odmítá, stejně jako nařčení ze šikany a nevybíravého chování k učitelům. „Takový nejsem, tohle nedělám, nikdy jsem nikoho nezastrašoval, nekřičel. A jestli podle někoho jsem autokrat, když jsem potřeboval nastavit správné nastavení školy i legislativně a tak dále, tak ano, tak jsem asi vinen, že jsem autokrat,“ myslí si Keith.
„Ani studenti za mnou nepřišli. Dal jsem jednou uspořádat setkání, odpovídal jsem na dotazy, nikdy to nestačilo,“ dodává Keith, který z vedení školy odchází na konci září na vlastní žádost. Na nového ředitele pak vyhlásí Středočeský kraj konkurz.