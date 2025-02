Kriminalisté už identifikovali 16 lidí z videa útoku na školačku. ‚Probíhají další výslechy,‘ říká policie

Už šestnáct lidí z videa útoku na dvanáctiletou školačku identifikovali hodonínští kriminalisté. V pátek o tom informovala policie. Záznam minulý týden zveřejnila matka napadené dívky na sociální síti. Incidentem se mimo jiné zabývají zástupci ministerstev školství a vnitra. Hodonín 13:07 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kriminalisté pokračují s dalšími výslechy mladistvých (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Hodonínští policisté i kriminalisté na případu samozřejmě i nadále pracují. Máme ztotožněných šestnáct osob, které se účastnily sobotního incidentu na hřišti. Probíhají nadále procesní úkony a výslechy účastníků,“ uvedl pro Český rozhlas mluvčí policie Pavel Šváb.

Matka napadené dívky na svůj facebook napsala, že její dvanáctiletá dcera se kvůli celé situaci měsíc nezúčastní výuky. Ze stejné školy je i dívka, která údajně plánovala další násilný čin. Policie o případu informovala ve čtvrtek s tím, že se neprokázala souvislost se šikanou z videa.

Hodonín se chystá osobně navštívit i ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN. Bude to ale nejspíš až po jarních prázdninách, které začínají na jižní Moravě v pondělí.

Video z útoku sdílela matka dívky na sociálních sítí. Vyplývá z něj, že si napadení natočilo přibližně 30 nezletilých na mobilní telefony. Matka dívky serveru Novinky.cz řekla, že její dcera byla šikanována už několik let bez toho, aby vedení školy razantně zasáhlo.

Vše podle ní vyeskalovalo, když její dcera „jedné z dívek ze školy dala pár facek“.

„Stupňuje se to, postavili se do kolečka, poplivali ji, kopali do ní. Byla jsem s ní na pohotovosti, tam byli velice ochotní. Pak jsme jeli na policii,“ popsala.

K situaci se vyjádřila i škola, kam některé děti z videa chodí. Andrej Pavlíků, ředitel školy, kam napadená dívka dochází, incident nahlásil policii v neděli hned poté, co viděl video útoku.

„Na videu jsme poznali dva naše žáky, ostatní jsou děti z jiných škol. I ta hlavní útočnice. I proto jsem šel na policii, aby tam byli identifikováni i ti ostatní. Protože ty další děti nejsou z naší školy, nemám na ně žádné páky, my máme jen tu holčinu, které je ubližováno,“ uvedl ředitel.