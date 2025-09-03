Kriminalistická studia, environmentální inženýrství, bioinformatika. Univerzity v Brně otevírají nové obory
S novým akademickým rokem nabízejí brněnské univerzity nové bakalářské studijní obory. Jsou mezi nimi například kriminalistická studia nebo environmentální inženýrství. Vycházejí tak vstříc zvýšené poptávce zájemců o studium i potřebě nových specializací. Nové obory často reflektují aktuální trendy a reagují na poptávku po zaměstnancích v profesích, které mají na trhu práce budoucnost. Zjistil to Český rozhlas Brno.
Masarykova univerzita, největší z brněnských vysokých škol, nově otevírá na Fakultě sportovních studií několik oborů - například trenérství, management sportu nebo pohyb a zdraví. Její právnická fakulta pak přichází s kriminalistickými studii ve spolupráci s Policií ČR, kde studenti získají nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z kriminalistické techniky a metod vyšetřování.
Fakulta informatiky společně s Přírodovědeckou fakultou dále spouští program bioinformatiky, který propojuje biochemii s moderními IT technologiemi, což studentům umožní zkoumat živé buňky a biologické systémy pomocí pokročilých nástrojů.
Vysoké učení technické nabízí pět nových programů, zaměřených především na udržitelnost a inovativní technologie. Například na Fakultě stavební začíná environmentální inženýrství, a na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií nový obor E-mobilita a udržitelnost, kde se studenti připravují na práci s elektrifikací různých druhů dopravy – od letadel až po vlaky.
Mendelova univerzita pak na Agronomické fakultě otevírá program pro zájemce o životní prostředí Ekotoxikologie a management odpadu, který propojuje teorii s praktickými laboratorními cvičeními a terénními výzkumy.
Rekordní zájem
Vysoké učení technické letos zaznamenalo rekordní počet přihlášek, přes 13 tisíc, což je nejvíce za posledních deset let. Největší zájem je o obory jako elektrotechnika, stavebnictví a podnikání. Univerzita obrany pak hlásí zvýšený zájem zejména na Fakultě vojenského leadershipu, a to jak u vojenských, tak civilních studijních programů.
Stejné je to na Masarykově univerzitě, kam se přihlásilo asi o 4 procenta uchazečů víc oproti loňskému roku. Kromě otevírání nových bakalářských programů univerzity rozšiřují také kapacity fakult, aby zvládly přijmout studenty z populačně silných ročníků.