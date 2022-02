Jako orlické vraždy? Jihočeská policie našla tělo v sudu zalitém betonem

Jihočeští kriminalisté našli lidské tělo v sudu zalitém betonem. Obětí je šestadvacetiletý muž ze Slovenska, který v roce 2012 zemřel na bodné zranění. Pachatelům hrozí odnětí svobody na deset až osmnáct let. Informoval o tom mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Na stopu detektivy přivedl muž z „drogové scény“ z Jindřichova Hradce. Jindřichův Hradec 12:00 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pod relativně novou betonovou podlahou sklepa nalezli policisté modrý plastový sud s tělem zabaleným do látky | Zdroj: Police ČR

Co se z počátku zdálo jako nevěrohodná informace, se proměnilo ve skutečný případ. Jihočeští policisté objevili vloni v říjnu sud zalitý betonem ve sklepě domu v jindřichohradeckém okrese. V něm bylo nalezeno tělo oběti zabalené v látce.

‚Kam člověk sáhl, tam byl zločin.‘ Devadesátky a jejich ‚polosvět‘ dokreslí dokumentární série Číst článek

Jednalo se o 26letého muže ze Slovenska, který podle kriminalistů zemřel na následky bodného zranění. Po dalším pátrání policie zjistila, že podezřelými jsou žena z Jindřichova Hradce a muž ze Slovenska. Pár ve čtvrtek zadržela a obvinila z vraždy a z účastenství na vraždě.

„Co se tedy stalo? V srpnu roku 2012 obviněná žena (nar. 1993 z Jindřichova Hradce) uspala doma svého přítele a pak dala znamení svému komplicovi, 34letému muži ze Slovenska. Ten vstoupil do bytu, v obýváku stanul nad uspaným sokem a nožem ho na místě usmrtil. Ve sklepě domu ho pak v plastovém sudu zakopal metr pod podlahu a zalil betonem,“ popsal vraždu mluvčí policie Matzner.

Na obviněného muže podali kriminalisté podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Od soudu by mohli oba zúčastnění odejít s trestem odnětí svobody v délce deseti až osmnácti let, informovala policie na webových stránkách.

„Zda se muž inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu,“ dodal policejní mluvčí.