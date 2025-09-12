Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla od roku 2021 o třetinu. Rakušan představil Bezpečné dětství
Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí do 24 let. Na tiskové konferenci po jednání ministrů vnitra Salcburského fóra ve Valticích to v pátek řekl ministr vnitra Vít Rakušan (ve volbách do Sněmovny bude kandidovat za STAN). Rostoucí násilí mezi mladistvými bylo jedním z témat jednání.
Rakušan ministrům představil český projekt Bezpečné dětství, který přináší komplexní, systematický a jednotnější přístup k prevenci násilí.
Děti a mladiství se radikalizují skrz online komunity. Ty mají často i globální rozměr, uvádí Vegrichtová
„Samozřejmě jsme se bavili o tragických událostech, které potkaly nejenom Česko, ale i několik dalších států v posledních letech,“ řekl Rakušan.
S ministry řešil také to, jak vytvářet preventivní programy pro nácvik situací, kdy útočí aktivní střelec, jaké jsou systémy varování, a jak vzdělávat pedagogy, ale i děti.