Policisté v Karlovarském kraji evidují největší nárůst trestných činů z celé republiky

Některé myslivecké spolky přišly o honitby. Pro starší myslivce to znamená konec činnosti, říká jeden z nich

Honitbu u Radonic na Českobudějovicku smí myslivci využívat už jen do konce dubna. „Hospodařili jsme na revíru více než dvacet let a do dnešní doby jsme vysvětlení nedostali,“ říká jeden z nich.