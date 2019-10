Už při letmém pohledu je patrný náš tematický záběr: letos jsme systematicky mapovali fenomén fake news, věnovali jsme se trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše i auditům Evropské komise. Davu z jarních demonstrací na Václavském náměstí jsme dali jména a tváře (a vyvrátili tak tvrzení, že protestující přišli hlavně kvůli koncertu). Zkoumali jsme mýty a polopravdy spjaté s pěstováním řepky či těžbou uhlí. Nabídli jsme výsledky unikátního projektu sociologů, kteří českou společnost rozdělili do 6 tříd… To vše se dostalo do našeho devatenáctimístného výběru.

Původních článků a projektů jsme letos publikovali násobně víc. Mimo soutěž si proto dovolíme připomenout dlouhodobé projekty: počítadlo nehod, kdy každý den ukazujeme, kolik havárií se stalo předchozího dne a s jakými následky.

Na začátku letošního roku jsme ze střechy Českého rozhlasu namířili kamery na brutalistní skvost, budovu Transgasu, a zachytili tak jeho postupný zánik. O pár týdnů později jsme naopak pomohli na svět prvnímu čistokrevnému zpravodajskému podcastu v Česku – Vinohradské 12. Komplexní servis při jarních eurovolbách ocenili i sami čtenáři; zaznamenali jsme nejlepší měsíční návštěvnost v historii iROZHLASu. Obdobně úspěšný byl i speciál k mistrovství světa v hokeji, kdy jsme kromě reportů ze stadionů nabídli i tipovačku.

Své čtenáře si získala i nepravidelná série Film v. realita, v níž jsme rozpitvali seriál Černobyl anebo třeba Tarantinovo Tenkrát v Hollywoodu. Samostatnou kapitolu by si zasloužila práce datařského týmu, který zkoumá problémy do detailu, bez zjednodušujících mediálních zkratek a díky tomu často nabízí dosud netušené úhly pohledu. Jejich produkci najdete ZDE.

Připravili jsme i nespočet online reportáží. Vedle aktuálních událostí jsme minutu za minutou například zachytili i historickou rekonstrukci obsazení Československa vojsky nacistického Německa, kterou ve Studiu ´39 odvysílal Radiožurnál. Pokračovali jsme rovněž v odtajňování soudních dokumentů a úředních protokolů, které čtenářům překládáme v autentické, nekrácené podobě.

Pokud vám z naší inventury vychází, že jsme naplnili představy o veřejné službě, budeme vděční, když naši práci oceníte hlasem ve zmiňované Křišťálové lupě.