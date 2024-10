Křivky, které k digitalizaci zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj, neodpovídaly realitě, říká Kupka

Ve vývoji a opravách systému digitálního stavebního řízení, který byl spuštěný za Ivana Bartoše z Pirátů, se pokračovat nebude. Rozhodla tak vláda s tím, že tento systém bude zatím možné dočasně používat souběžně s původně využívanými systémy. „Chceme dát příležitost těm, kteří budou o systém soutěžit, vybrat si, jestli některý z těch současných využijí, nebo je vytvoří celé,“ řekl pro Radiožurnál ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Praha 22:06 16. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejpozději od roku 2028 by měl fungovat nový online systém stavebního řízení (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste měli na stole dvě varianty, pokračovat, nebo nepokračovat ve vývoji stávajícího systému a začít znovu. Proč jste se rozhodli nepokračovat v rozvoji toho dosavadního systému?

My jsme museli vyhodnotit rizika a vzít v potaz předchozí vybírání a soutěžení jednotlivých dodavatelů. A s ohledem k tomu, že už je tam nyní i rozhodnutí soudu, které dává za pravdu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

A to by znamenalo, že i v budoucnu by se mohlo stát, že někdo vezme státu možnost pokračovat v dalších krocích a vracelo by se to daleko na začátek.

Rozhodnutí je to samozřejmě nepříjemné, ale zároveň se nevracíme do doby papírové a budeme využívat stávající systémy. Uvolníme úředníkům ruce, aby mohli pokračovat lépe a rychleji.

Zároveň začneme od začátku tak, jak se to má dělat. To znamená, že určíme přesný popis výsledného řešení, tak aby bylo jasné, jak má vypadat. Pokud bych to měl přirovnat k domu, tak aby bylo jasné, kde má dveře, okna a jak jsou propojené místnosti.

Tohle jsou nezbytné podmínky pro to, aby ten výsledek byl lepší a fungoval ke spokojenosti každého, kdo chce stavět, i těch samotných úředníků na stavebních úřadech.

Pokud za tím tedy byla porušení zákona, kvůli kterým nechcete pokračovat v rozvoji stávajícího systému, není problém, že se bude tento systém spolu s těmi starými používat až do roku 2028?

Důležitá podmínka je, že systém bude fungovat dočasně. Systémy byly dodávané tak, že ministerstvo pro místní rozvoj nakupovalo práci v konkrétních systémech a nic by to významně ohrozit nemělo.

Při takovém rozvoji jednotlivých systémů je ale problém, že pokud se na začátku dobře nepopíše, jak má vypadat celek, tak je to významně komplikující. A to se bohužel stalo v případě digitalizace stavebního řízení. Tedy: systém v tuto chvíli neodpovídá stavebnímu zákonu a potřebám lidí.

Vy jste uvedli, že chcete vybírat i nového zhotovitele systému. To může být ale proces i na rok, ne-li déle. Konec konců zažil to i předchozí ministr, kterého to vedlo k nestandardním krokům. Navíc už tu jeden zhotovitel je a byly uzavřeny smlouvy. Jak to budete řešit?

V uplynulých třech týdnech jsme vyhodnotili jednotlivá smluvní plnění a pro každý systém jsou trochu odlišná.

Neplánujeme se vrátit k papírové podobě projektové dokumentace, to znamená úspory. Zvolili jsme cestu, která státu zajistí co nejméně rizik a také právní jistotu pro stavebníky a stavební úřady.

Proto jsme také nachystali legislativní úpravu, která přináší částečný bypass, který umožňuje, aby systémy mohly běžet vedle sebe, a to přispěje tomu, že se stavební povolení budou vydávat rychleji.

Analyzovali jsme i data spojená s tímto systémem a ukázalo se, že i předchozí křivky, které ukazovalo ministerstvo pro místní rozvoj, neodpovídají realitě. Do systémů totiž často padaly i nedokončená a testovací podání.

Výsledek představuje zhruba 21 tisíc podání a jenom 16 tisíc z nich bylo ukončeno nějakým výsledkem.

Já se ale ptala na to, jak chcete přesoutěžit zhotovitele systému, když už je tu firma, se kterou jsou podepsané smlouvy na ten systém…

Už jsem zmiňoval, že podmínky každého systému jsou nastavené trochu odlišně a někde byly pouze dočasné.

U některých těch systémů jsme narazili na to, že není vysoutěžená další práce a po konci letošního roku není zajištěný chod toho systému. Takže nás spíš trápí, jak to udržet, ale to je už práce ministerstva pro místní rozvoj.

Na nové právní problémy bychom neměli narazit, protože povětšinou jde o smlouvy na omezený čas.

Není tajemství, že s IT zakázkami pro státní správu se pojily problémy, kdy se na ní podílelo pár firem, které ovládly systém a za údržbu si pak účtovaly vysoké ceny. Máte plán, jak se při výběru dodavatele právě tomuhle vyhnout?

Máme v plánu do legislativního bypassu vložit povinnost nakládat s daty tak, aby byla převzatelná i pro další subjekty. Toto je velmi bezpečný způsob obrany před vendor lockem, kdy si někdo zafixuje dodávku informačního systému pro sebe.

Chceme také dát příležitost těm, kteří budou o ten systém soutěžit, vybrat si, jestli některý z těch současných využijí, nebo je vytvoří celé znovu.

Tady je opravdu důležité dát jasně najevo, že toto je nezbytná cesta k tomu, aby nikdo nemusel budoucí systém zpochybňovat. Jeden z významných argumentů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl, že tu nebyly transparentní podmínky a že některé z nich dokonce byly diskriminační.

Je rozumné se soutěžením nového dodavatele začínat teď? Vývoj toho systému má trvat do roku 2028 a za rok tu může být jiná vláda, která bude mít úplně jiné představy o tom systému i stavebním zákonu…

Pokud se podaří dodržet základní principy budování takových systémů, jako je přesná analýza na začátku a popis systému ještě před tím, než se rozběhne výběrové řízení, jsem si jistý, že to kolega Petr Kulhánek (STAN) projedná ve Sněmovně tak, aby na tom byla shoda.

Nedojde tak k přetržení kontinuity, a i když se bude výběrové řízení uzavírat po příštích volbách, bude transparentní a nic ho v tomto směru neohrozí.