Křižovatka Mileta v Hradci Králové se částečně otevírá. Rekonstrukce za 524 milionů má končit v létě
Řidičům aut se v Hradci Králové otevřela další část rekonstruované křižovatky Mileta. Nově můžou odbočovat ze Sokolské ulice do ulice Hradecká směrem k univerzitě. Dosud bylo možné odbočit jen opačně, tedy z Hradecké na Sokolskou směrem k soutoku Labe a Orlice.
Řidiči musí počítat s tím, že ostatní omezení přímo na křižovatce a v jejím okolí platí i nadále. Odbočení ze Zborovské ulice směrem k soutoku není možné a uzavřený zůstává i panelový příjezd z Benešovy třídy.
Od 8. září se navíc změní provoz u fakultní nemocnice. Hlavní brána bude určená pouze k výjezdu aut. Doporučeným vjezdem do nemocnice je vjezd ulicí Nemocnice podél nově budovaného kampusu Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Vjezd je možný také ulicí Třebešská za Univerzitou obrany.
Dílo za 524 milionů korun bez DPH je aktuálně největší rekonstrukcí městské křižovatky v České republice. Přestavba, o kterou město usilovalo přes dvacet let, začala loni v březnu. Řidičům by se nové silnice měly otevřít v létě 2026. Zcela má být stavba hotová do konce roku 2026.
Na dálnici D11 u Hradce Králové hořela cisterna. Vzplály v ní převážené saze
Číst článek
Na křižovatce řízené semafory stavbaři vybudují čtyři podchody pro chodce a cyklisty a křižovatku doplní o pruhy pro odbočující vozidla.
Směrem na Vysokou nad Labem vznikne další křižovatka, takzvaná malá Mileta, která propojí s okruhem fakultní nemocnici a sídliště Moravské Předměstí. Průjezd klíčovým dopravním uzlem města by měl být pro chodce a cyklisty bezpečnější, křižovatka bude mít větší kapacitu.
Aby se co nejvíce tranzitní dopravy křižovatce Mileta vyhnulo, mohou řidiči město minout po dálnicích D35 a D11, a to i bez dálniční známky. Bezpoplatkový úsek je po dobu přestavby Milety mezi dálničními křižovatkami Opatovice nad Labem a ČKD – Plotiště.
Rekonstrukce Milety je společnou investicí Ředitelství silnic a dálnic ČR, města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.