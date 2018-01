Lavinové nebezpečí hrozí v Jeseníkách i Krkonoších, tam je navíc poškozené tyčové značení

Sníh vítr nafoukal na závětrné svahy a vytvořil desky zmrzlého sněhu. Lavina se může uvolnit už při malém zatížení. Podle Roberta Dlouhého z krkonošské horské služby je třetí lavinový stupeň nejzrádnější.

Při třetím stupni se můžou samy uvolnit takzvané střední laviny. Horská služba doporučuje, aby lidé byli opatrní a raději vůbec nevstupovali na svahy prudší než 35 stupňů.

Poničené značení

Prudký nárazový vítr v Krkonoších poničil tyčové značení. Podle záchranářů chybějí některé značky na Stříbrném hřebenu, na Luční hoře a taky cestou ze Sněžky k odbočce na Travers. Jednotlivé tyče horská služba pravidelně kontroluje a doplňuje.

„Vlivem větru se to tyčové značení občas poláme. Občas to může porazit i nějaký rolbař, když nevidí v mlze. My se snažíme to značení průběžně opravovat a doplňovat. Není to nikde souvislá řada tyčí,“ dodává pro Radiožurnál Dlouhý.

Návštěvníci hor by měli být při svých túrách pozorní hlavně za snížené viditelnosti.