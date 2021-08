Chystáte se do Krkonoš? Vyhněte se Vrchlabí, silnici I/14 obsadili silničáři a těžká technika

Kolony, ucpané kruhové křižovatky, nervózní řidiči. Tak to v současnosti vypadá na frekventovaném silničním tahu přes Vrchlabí. Silničáři opravují povrch vozovky od vrchlabského autobusového nádraží až ke gymnáziu. Objet je to možné pouze přes město, ale tam jsou také uzavírky. Praha 8:05 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krkonošskou ulici v centru Vrchlabí čeká poslední etapa kompletní opravy | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

„Chvílemi to jde a potom zase ne. Podle toho, co zrovna dělají a jaký je provoz vozidel na silnici." „Tady se vůbec nedá jezdit. Vidíte, jak je to ucpané," komentují řidiči situaci na hlavním dopravním tahu vedoucím přes Vrchlabí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chystáte se do Krkonoš? Raději se po cestě vyhněte Vrchlabí

„V rámci reklamace je odfrézován živičný povrch a tím pádem tam dochází k dopravním zácpám. Protože když se frézovalo, tak to byla úplná katastrofa, to byly zácpy na hodinu a půl," vysvětluje místostarosta Alfréd Plašil z Volby pro město.

Teď už dělníci začali pracovat po jednotlivých úsecích. „Bude se to dělat na šestkrát. Aby ty úseky nebyly moc dlouhé a dalo se to nějakým způsobem při řízení dopravy osobami nikoliv semafory, regulovat a převést přes právě rozdělaný úsek."

Nejhorší situace je kolem osmé hodiny ráno a potom odpoledne, kdy končí ranní směny ve zdejších velkých firmách a zaměstnanci hromadně odjíždí domů.

‚Nikdo to neřídí‘

„Kdyby to aspoň tedy řídili. Ale provoz nikdo neřídí a tak se prostě kolony udělají," přemýšlí pan Zdeněk, který právě přijel k obchodnímu domu, kolem kterého je silnice rozkopaná. Jen díky tomu, že je místní, ví kudy jet. „Musí se zkrátka přes město a jet tudy," radí.

Dalším místem, kde řidiči narazí na problém, je centrum města. Důvodem je uzavřená část Krkonošské ulice. Objížďka vede po Vančurově ulici. „Tam je to obousměrné. Když tam jede autobus, tak člověk vidí, jak s tím bojují. Šířkové parametry jsou tam prostě takové, ale je to průjezdné a dá se to," přiznává Alfréd Plašil.

Někteří lidé si stěžují na zvýšení dopravy v okolních ulicích a to například v Labské nebo Tylově. „Je lepší, když se ta doprava rozprostře i do okolních ulic a nejede vše po objízdné trase. Je třeba to prostě vydržet." říká Plašil.



Oprava Krkonošské ulice potrvá do konce letošního roku, ale město ji aktuálně podle průběhu prací bude postupně otevírat. Jenže provoz bude až do prosince stejně omezen.