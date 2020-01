Pololetní prázdniny a volno v Německu. Do Krkonoš míří na víkend tisíce lidí

V Krkonoších znovu začíná sezóna. Po zhruba třech týdnech, kdy bylo na horách méně lidí a ceny byly nižší, je před provozovateli ski-areálů perný víkend. Podmínky pro lyžování jsou podle nich velmi dobré, v Krkonoších leží i čerstvý sníh. Jen volných pokojů už je výrazně méně než v minulých dnech. Špindlerův Mlýn 9:35 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krkonoše (ilustrační foto) | Foto: Radana Schaeferová

„Nyní se ta situace rapidně mění, neboť ubytování je opravdu málo. Tipuju, že z nějakých 90 procent je ve Špindlu plno,“ říká Martin Jandura z Infocentra ve Špindlerově Mlýně. Podobná situace je i v Peci pod Sněžkou, ale i v dalších částech Krkonoš - včetně hřebenových horských chat. Spoléhat se příliš nedá ani na to, že by někdo na poslední chvíli svůj rezervovaný pobyt zrušil.

„A tak samozřejmě, stává se to, tomu počasí se nedá poručit, to je samozřejmé. Ale nicméně, bohužel ty pobyty mají zaplacené a hoteliéři neradi dávají storno,“ uvádí Jandura.

Počasí je zatím poměrně příznivé, teploty se pohybují kolem nuly nebo spíš těsně pod ní, takže ve středu i ve čtvrtek sněžilo. Zhruba dvacet centimetrů nového sněhu dělá radost především lyžařům, na druhé straně Horská služba zvýšila stupeň lavinového nebezpečí z prvního na druhý.

Podmínky pro lyžaře

Podle náčelníka Horské služby Pavla Jirsy navíc může především ráno hrozit i ledovka, víkend totiž bude podle meteorologů teplejší s nočními teplotami na horách těsně pod nulou.

„Určitě, to jsme měli v minulých dnech, než napadla tahle nová sněhová pokrývka, tak před tím tím, že bylo přes den teplo a v noci to zmrzlo, tak na mnoha místech byl ledovatý terén a muselo se na to dávat pozor,“ říká Pavel Jirsa.

Oteplení ale žádné omezení provozu skiareálů nepřinese. Ve Špindlerově Mlýně i v Peci pod Sněžkou jedou lanovky naplno, v provozu jsou i sjezdovky pro noční lyžování a na hřebenech najdete desítky kilometrů upravených běžkařských tratí. Podle ředitelky Skiareálu v Mladých Bukách Kateřiny Pilařové bude i po oteplení dost sněhu i na níže položených sjezdovkách.

„Určitě budeme lyžovat dál, a jestli bude platit ta předpověď počasí, tak v příštím týdnu by mělo dojít k nějakému ochlazení po té teplé frontě. Takže bychom měli zase dosněžovat a zkvalitňovat podmínky pro lyžaře,“ popisuje Kateřina Pilařová.

Hlavní, takzvaná TOP sezóna, skončí v Krkonoších ve druhé polovině března.