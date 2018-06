Přehled tisku: krkonošská tundra v ohrožení, studium zaměřené na reality i nové vyplácení důchodců

Čtvrteční Mladá fronta DNES se zabývá případem vratimovského penzionu Wendy Senior, kde tamní starostka našla několik lidí ve špatném stavu, může se jednat o domov důchodců bez potřebného povolení. Na Vysoké škole ekonomické v Praze se studenti budou moct věnovat oboru zaměřenému na nemovitosti, píše E15. Deník Právo upozorňuje na ohrožení unikátní krkonošské tundry. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:26 14. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krkonoše jsou oblíbenou destinací v zimě i v létě | Foto: Lucie Husárová 1

Mladá fronta DNES

Bezvládní lidé na postelích nebo žena s otevřenou ranou na noze - to našla při návštěvě nového penzionu Wendy senior ve Vratimově na Ostravsku tamní starostka Dagmar Hrudová (ČSSD). Na titulní straně o tom píše Mladá fronta DNES. Podle starostky to nemusí být ve skutečnosti penzion, ale domov důchodců bez potřebného povolení. Majitel společnosti Wendy senior Petr Jančík to ale odmítá. Případ už řeší policie a krajský úřad.

Ekonom

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš plánuje, že vedle státu by budoucí důchodce vyplácely i podnikové penzijní fondy. Ty zatím v České republice nefungují, ale v některých státech Evropské unie, v USA nebo Austrálii tvoří druhý pilíř penzijního systému. Tématu se věnuje týdeník Ekonom.

Podnikové penzijní fondy na Západě zřizují jednotlivé firmy, které do nich buď ukládají peníze samy, nebo v kombinaci s příspěvky svých zaměstnanců. Například v Nizozemsku na podnikové penze spoléhá více než 90 procent zaměstnanců a fondy zajišťují penzi ve výši přibližně 70 procent dřívější mzdy. Nizozemští penzisté tak v kombinaci se státními důchody berou o něco více, než kolik je v zemi mediánový příjem, informuje Ekonom.

Hospodářské noviny

Tisíce nových Škodovek vyrobených od začátku září se nedostane k lidem. Škoda, stejně jako další výrobci v Evropě, nestíhá získat všechna razítka nutná k tomu, aby auto mohlo na silnice, píšou Hospodářské noviny. Můžou za to přísnější pravidla pro měření emisí. V Evropě začnou platit od 1. září.

Deník

Češi tráví v nemocnici osmý nejdelší čas ze všech zemí, které sleduje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Průměrně tam si tam poleží 9,3 dne. Informace přináší regionální Deník.

Podle zprávy OECD existují jen dvě možná vysvětlení - buď se nemocnice dopouštějí chyb, které potom prodlužují dobu na zotavení pacienta, nebo chybí následná péče, vysvětluje regionální Deník.

E15

Poprvé bude možné na veřejné vysoké škole studovat obor zaměřený na nemovitosti - na Vysoké škole ekonomické v Praze se bude vyučovat realitní program MBA. Dočíst se to můžete v deníku E15. Pro realitní profesionály to je přelom pro celý trh. Škola chce realitní program MBA vyučovat do dvou let. Během sedmi let z něj plánuje mít plnohodnotný obor denního studia, píše E15.

Právo

Unikátní krkonošské tundře hrozí zánik, pohlcuje ji totiž kleč, upozorňuje deník Právo. Můžou za to extrémní vedra, kvůli kterým se hranice klečového porostu šplhá do nadmořské výšky 1300 metrů. A ke zničení unikátní tundry v Krkonoších přispívá každý další výjimečně teplý rok.

Tundře svědčí chladné, vlhké klima a ne tropická vedra, informuje Právo. Průměrná roční teplota ale ve výšce 1250 metrů za posledních téměř 60 let stoupla o 1,7 stupně. Krkonošská tundra je stará desítky tisíc let. Podle odborníků ale bude proces zničující změny trvat desetiletí.