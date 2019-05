Krkonošská přehrada Labská nápor vody po vydatném dešti zvládla. Hrozilo, že přeteče

Krkonošská přehrada Labská ve Špindlerově Mlýně v noci na čtvrtek nepřetekla a vzhledem k poklesu přítoku do přehrady se to již ani neočekává. Informoval o tom vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Dosažení přelivů vodohospodáři očekávali po silných středečních deštích proto, že přehrada má kvůli rekonstrukci spodních výpustí výrazně omezený odtok spodními výpustmi. Hradec Králové 9:32 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Labská přehrada Špindlerův Mlýn | Foto: archiv Krkonošského národního parku

Od středečního rána do večera se hladina v přehradě zvýšila téměř o tři metry. V noci na čtvrtek s poklesem přítoku a ustáváním srážek již hladina dál stoupla jen o necelého půl metru. Rozdíl mezi přelivem a hladinou byl ve čtvrtek ráno 1,2 metru. „Vzhledem k rychlému poklesu přítoku již dosažení přelivu nepředpokládáme,“ uvedl Petr.

Povodňový stav hlásí skoro 30 míst v Česku. Meteorologové varují před extrémními srážkami Číst článek

Kvůli rekonstrukci výpustí je přehrada nyní schopná vypouštět asi deset metrů krychlových za vteřinu. Ve středu ráno byl přítok do přehrady na úrovni 25 metrů krychlových vody za vteřinu a do rána postupně klesl na asi 11 metrů krychlových. Ani při přelití přehrady by voda pod přehradou podle vodohospodářů nenapáchala škody.

Neškodný odtok

Před rekonstrukcí byla přehrada schopná vypouštět spodními výpustmi při dosažení hladiny zásobního prostoru asi 76 metrů krychlových vody za vteřinu. Po rekonstrukci by měla být spodem schopná vypouštět takzvaný neškodný odtok na úrovni 100 metrů krychlových za vteřinu. Při stoleté povodni v roce 2006 průtok činil 168 metrů krychlových za vteřinu.

„Nahrazuje se pět spodních výpustí o metrovém průměru dvěma o dvoumetrovém průměru a jednou výpustí osmdesáticentimetrovou,“ řekla dříve k rekonstrukci přehrady mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Úpravy spodních výpustí a další stavební práce, při kterých bude rozšířena kapacita nádrže, začaly v březnu 2017 a vyjdou na 103,6 milionu korun bez DPH, z toho 96,7 milionu činí dotace ministerstva zemědělství.

Silné deště ve středu nejvíce zvedly hladiny řek v Krkonoších a v Orlických horách. Na Labi ve Špindlerově Mlýně platit od středečního rána do odpoledne první povodňový stupeň. Ostatní řeky v hradeckém kraji byly bez povodňových stupňů.