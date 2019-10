Návrat pražské exprimátorky do politiky. Krnáčová se dostala do vedení ANO v Praze 6, chystá se i na kraj

Adriana Krnáčová se vrací do politiky. Zatím na komunální úrovni. Podle serveru Seznam Zprávy se bývalá pražská primátorka dostala do vedení hnutí ANO v jedné z pražských městských částech a nyní kandiduje do krajského vedení. Před necelými dvěma roky přitom oznámila, že s politikou končí.

