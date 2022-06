Muttichovy značky se vrací do Krkonoš. Unikátní červené značení se v horách objevilo poprvé před sto lety

Správa Krkonošského národního parku nechala vyrobit 69 takzvaných němých značek, které slouží turistům v našich nejvyšších horách už sto let. Stejně jako ty původní jsou vyrobené z dvoumilimetrového ocelového plechu s odolnou povrchovou úpravou a natřené červenou vypalovací barvou. První tři značky už se objevily na Labské louce nad Špindlerovým Mlýnem. Krkonoše 14:45 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správa KRNAP začala instalovat v terénu sedm desítek nových Muttichových němých značek | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

Němé značky znázorňují nejvýznamnější vrcholy, horské boudy, osady nebo vesnice. Díky své velikosti a hlavně červené barvě jsou vidět i za velmi snížené viditelnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nové Muttichovy němé značky se vrací do terénu našich nejvyšších hor

„Co se týče klasických turistických cedulí s nápisy, tak ty bývají v zimě omrzlé a někdy na to nejde ani dosáhnout, že si to nemůže člověk ani očistit. A potom nevíte, kterým směrem se z křižovatky dát. A tato Muttichova značka udává směr, po kterém tyčovém značení se dát, kam potřebuji,“ vysvětluje Pavel Cinger z horské služby pro Český rozhlas Hradec Králové.

Před 135 lety se začala psát historie lyžování v českých zemích. Rössler-Ořovský sjel Václavské náměstí Číst článek

Značky, přestože neudávají kilometrové ani časové údaje, mají podle ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Bönische logiku a vycházejí z německých a českých jmen a názvů.

„Je to třeba jen písmeno nebo typický tvar onoho reliéfu v daném místě. To znamená, že už tenkrát bylo třeba se naučit, co tyto značky znamenají. Kdo se v terénu pohyboval, tak už se poměrně dobře vyznal.“

Jednotlivých typů němých značek bylo nejdříve 28, postupně se jejich počet zvyšoval. Důležité je, že jim rozumí všichni turisté bez rozdílu rodné řeči, tedy pokud vědí, co jaká značka znamená.

Správa KRNAP začala instalovat v terénu sedm desítek nových Muttichových němých značek | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

„Byla to doba, kdy se v Krkonoších samozřejmě potkával česky a německy mluvící živel. A lyžařské spolky nebyly vždy v nejlepších vztazích. Kamil Vladislav Muttich vyrobil univerzální kód, který nikoho neurážel. Nikde jinde na světě se takový systém najít nedá,“ vyzdvihuje Bönisch. První němé značky se objevily v horách před sto lety.



Téměř sedm desítek muttichovek budou pracovníci národního parku instalovat po celých Krkonoších hlavně v letní sezóně.