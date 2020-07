Záhada jménem Krnov. Proč má region nedaleko ohnisek jednoho jediného nakaženého?

Hornoslezské Krnovsko leží v rizikové zóně: od koronavirových ohnisek v Karviné, Frýdku-Místku či Novém Jičíně je dělí přibližně 80 kilometrů, pracuje tam řada polských pendlerů. A přesto mikroregion vykazuje podle statistik na Ostravsko rekordně nízký počet nakažených koronavirem. Jeden nemocný na 43 tisíc obyvatel. Důvod? Epidemiologové si s tím lámou hlavu. Tamní politici přitom žádají, aby úřady zmírnily hygienická opatření. Krnov 6:00 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krnov | Zdroj: Profimeda

„Samozřejmě vám řeknu, že se nám dařilo zavádět opatření a naši občané byli zodpovědní. Jsem si ale vědom toho, že jsme od ohnisek poměrně daleko. Váhu jednotlivých faktorů nedokážu určit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).

Asi osmdesát kilometrů vzdálené Karvinsko má za poslední týden téměř padesát potvrzených případů na sto tisíc obyvatel, což je nejvíce ze všech regionů v Česku. V podobně vzdáleném Frýdecko-Místecku se počet nakažených na sto tisíc obyvatel za stejné období blíží čtyřicítce.

Řada obyvatel z Krnovska navíc dojíždí do Ostravy. V moravskoslezské metropoli mají práci, školu nebo tam jezdí nakupovat do obchodních center. I kvůli tomu bude region od příštího roku zařazen do metropolitní oblasti Ostravsko.

„Jeden z těch důvodů, proč jsme tam byli zařazeni, je ten, že pohyb mezi Krnovem a Ostravou je poměrně velký. Nemusí to být jenom práce, ale lidé tam jezdí i za dalšími aktivitami. Není to jako mezi Opavou a Ostravou, ale rozhodně nejsme od Ostravy nějak izolovaní,“ vysvětluje krnovský starosta. „Nemám však žádnou stoprocentní odpověď, proč je u nás situace tak příznivá,“ přiznává.

Konkrétní odpověď neznal ani Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, stejně jako hlavní epidemiolog nemocnice IKEM Petr Smejkal. Podle šéfa odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislava Maďara je možné situaci vysvětlit nízkou hustotou obyvatel v regionu.

„V regionu navíc není tolik zaměstnavatelů zahraničních pracovníků. Tím pádem je kontakt poměrně krátkodobý, když lidé z Krnovska jedou například na nákup,“ vysvětluje Maďar. Výborná epidemilogická situace je podle něj v celém okrese Bruntál.

Ohniska v Polsku?

Krnovsko ale hraničí s Polskem, takže má podle starosty Hradila pendlerů poměrně dost a firmy jsou na pracovnících ze zahraničí závislé. „Při zavřených hranicích měli zaměstnavatelé velké problémy,“ říká Hradil.

Přesto je ale podle Maďara situace nesrovnatelná například s Ostravskem. „Přísná opatření jsou v kraji hlavně kvůli zhoršené epidemiologické situaci ve firmách, které zaměstnávají pendlery. Když se podíváte například na jednu firmu z Ostravy, tak ta zaměstnává 1300 lidí, z toho je 400 Poláků a 900 místních, kteří chodí nakupovat, do kina a někteří se chystají například na festivaly, tak riziko komunitního šíření je násobně vyšší,“ myslí si Maďar.

„V nákupním centru v Ostravě potkáte samozřejmě víc lidí než v Krnově,“ pokračuje.

Právě možné zavlečení viru z Polska je podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) důvod, proč krajská hygienická služba zavedla v regionech s menším počtem nakažených stejně tvrdá opatření jako ve zbytku Moravskoslezského kraje.

To se ale Vondrákovi nelíbí a situaci chtěl lépe vysvětlit od krajské hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. „Nemá na tohle odpověď. Ona vám řekne, že ohnisko je v Polsku. To ale není náš problém,“ tvrdí Vondrák.

„Tvrdím, že je potřeba přehodnotit opatření, která se týkají méně postižených oblastí,“ dodal hejtman pro server iROZHLAS.cz.

Společný postup starostů

Ani krnovský starosta nechápe, proč by měla přísná opatření platit i pro místa s příznivou epidemiologickou situací.

„Hygienici se unáhlili, opatření podle mě nebylo vůbec nutné zavádět v celém kraji,“ myslí si Hradil. Podle něj je opatření „nožem do zad“ pořadatelů akcí i podnikatelů.

Kvůli tomu, aby nedošlo k opětovnému zpomalení ekonomiky v regionu, chce Hradil vytvořit dopis, který společně s dalšími starosty pošle ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO).

„Dopis jsem v pondělí odeslal všem starostům z kraje. Žádáme zrušení všech opatření v našich lokalitách. Na ministerstvo bychom ho chtěli poslat nejpozději ve středu ráno,“ říká Hradil.

První revize ve čtvrtek

Hejtman Vondrák však považuje celou záležitost s dopisem za zbytečnou. „Ve čtvrtek se bude provádět první revize. Starostové nejsou sami, kdo nechápe, proč jsou tam opatření zavedena. Jenže psát dopis na ministerstvo zdravotnictví je zbytečné. Rozhodnutí totiž musí udělat krajská hygienická stanice, nikoli ministerstvo zdravotnictví,“ tvrdí.

Podle epidemiologa Maďara navíc plošná opatření dávají smysl. „Objevila se ohniska v různých okresech. Jsou tam stovky pendlerů, ještě vyšší stovky domácích kontaktů, které jsou součástí společnosti. Hygienická společnost už měla pocit, že nevidí konec řetězce,“ tvrdí Maďar.

Problematické je podle něj jen to, jakým způsobem hygienická stanice opatření oznámila – z hodiny na hodinu. „Normálně vydávají mimořádná opatření, které zasahuje například provoz restaurace nebo dětský tábor. Tohle je ale opatření, které zasahuje 1,2 milionu lidí. Udělali standardní věc v nestandardní době,“ dodává epidemiolog.