Krnov usiluje o záchranu některých ranních a večerních vlakových spojů do města

Hodiny na hale krnovské železniční stanice ukazují něco málo po půl čtvrté. Vestibul se rozsvítil před malou chvíli, pokladny ale zůstávají zavřené a venku postává několik málo lidí. Na první ranní spoj tady čeká Michal se svou přítelkyní Pavlou. „Nechala bych to tak, jak je to teď. Mě to tak vyhovuje, jsme na to zvyklí. Mohli by ten ranní vlak nechat, než až v pět hodin. Potom jedině na Ostravu a to je zase zajížďka,“ přemítají Michal s Pavlou.

V Krnově natáčel Adam Tomáš

O pár hodin později potkávám na hlavním krnovském náměstí Mirku. „Všichni lidé nemají auta. Je plno lidí, kteří nemají jak se dostat, hlavně ti starší,“ říká.

A město usiluje o to, aby kraj spoje zachoval. „Vadí nám rušení spojů směrem do Olomouce a směrem na Jindřichov. Aby lidé využívali vlakovou dopravu, tak ten systém musí fungovat jako celek. A jeho každoroční nějaké omezování je v podstatě vede k tomu, že ti lidé těm vlakům nedůvěřují a jezdí autem,“ upozorňuje starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti), který teď jedná s hejtmanstvím o kompromisu, aby například brzký ranní vlak do Olomouce zůstal. Třeba ve formě mikrobusu.

Jde o efektivitu

Více vlaků bude naopak jezdit mezi Opavou a Krnovem. Podle kraje jde o efektivitu. Jak potvrdil Aleš Stejskal, koordinátor ODIS, je nutné přesunout pracovní síly tam, kde jsou více potřeba. „To se týká třeba i těch vlakových spojů, kde opravdu dlouhodobě jezdí dva tři lidi. To je i mimo jiné naše práce, aby takové spoje prostě nebyly, protože to není poptávka pro hromadnou dopravu,“ poznamenal Stejskal.

Návrh nových jízdních řádů lidé najdou na webu správy železnic. V Moravskoslezském kraji bude například více spojů mezi Návsím a Ostravou. Více vlaků bude jezdit i z Ostravy do Karviné.