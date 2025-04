V Kroměříži pojmenovali most po Karlu Krylovi. ‚V jádru by byl poctěn,‘ prohlásil jeho bratr Jan

Most v Kroměříži od středy nese jméno Karla Kryla. „Měli bychom si ho připomínat jako velkého rodáka našeho města,“ odůvodnil přejmenování starosta Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Na slavnostní otevření přišel i zpěvákův bratr Jan Kryl. Praha/Kroměříž 18:25 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most v Kroměříži získal jméno jejího slavného rodáka, písničkáře Karla Kryla. | Foto: Leona Nevařilová | Zdroj: Český rozhlas

Na slavnostní pojmenování mostu po Karlu Krylovi přišly ve čtvrtek odpoledne desítky lidí, mezi nimi i jeho bratr Jan Kryl. „Kdyby tu byl můj bratr, určitě by zacitoval svoji písničku ‚pomníky stavíte, prosím vás, komu‘, ale v jádru by byl poctěn, že je to po něm pojmenováno,“ míní.

„Loni jsme si připomínali výročí 80 let od narození a 30 let od úmrtí Karla Kryla. V této souvislosti vznikla myšlenka, že si ho v jeho rodném městě měli nadále připomínat,“ uvedl starosta Opatrný.

Se souhlasem jeho rodiny proto zastupitelstvo města rozhodlo po Krylovi pojmenovat místní most přes řeku Moravu, který měl dosud jen číselné označení.

Známého písničkáře, básníka a novináře kromě nově pojmenovaného mostu ve městě připomíná také expozice Karla Kryla, pamětní deska na jeho rodném domě a také busta v ulici Kapitána Jaroše.