Kroměřížský ředitel není z oboru, příčina krize může být tam, říká šéfka Psychiatrické společnosti

Část zdravotníků z Psychiatrické nemocnice Kroměříž podala výpověď kvůli sporům s ředitelem Pavlem Polákem. Tvrdí, že neodbornými zásahy zasahuje do léčebných procesů a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty. Role kroměřížské psychiatrie je ale přitom pro péči v Česku klíčová, jak uvádí v rozhovoru pro Radiožurnál předsedkyně Psychiatrické společnosti Simona Papežová. Rozhovor Kroměříž 18:00 1. června 2023

Předsedkyně Psychiatrické společnosti Simona Papežová | Zdroj: Profimedia

Máte vy jako Psychiatrická společnost přehled, jaká je v nemocnici situace?

Informace máme asi shodné jako veřejnost. Víme, že s Kroměříží je problém, že lékaři nejsou spokojeni s dosavadním vedením, především s panem ředitelem Polákem.

Pan Polák je tam skoro rok a přicházel s tím, že se bude věnovat reformě psychiatrické péče. Tušíte, co může být podstatou toho sporu? Co konkrétně se lékařům nelíbí?

Pan magistr Polák je z jiného odvětví než zdravotnictví. Lékaři byli zvyklý, že ředitel je psychiatr, takže rozuměl všem problémům, i věcným a odborným. Tomu pan Polák rozumět nemůže, protože základ jeho kariéry je jiný. Takže možná začátek této situace je už v tom.

Na druhou stranu si myslím, že pan ředitel zpočátku s lékaři komunikoval dobře. Co se týče reformních kroků, mají shodu. Proč došlo ke změně a kde se situace stala pro takový velký počet lékařů nepřijatelnou, je těžké hodnotit zvenku přes informace, které se dostávají k nám v rámci Psychiatrické společnosti.

Je to škoda, protože pan ředitel ví, kam by nemocnice měla reformně pokračovat. A v čem se mu nepodařilo získat podporu lékařů, kteří jsou odborně velmi kvalitní – jestli některé kroky byl moc rychlé nebo nebyla dostatečná příprava – se nedá moc dobře posoudit.

Jak zásadní je pro psychiatrickou péči Kroměříž?

Zásadní. Je to jediné lůžkové psychiatrické zařízení v celém Zlínském kraji. Ideálně by měla být akutní péče poskytována ve všeobecných nemocnicích, čehož chceme pomocí reforem docílit. Ale v nejbližších letech se ve zlínské nemocnici ani v nemocnici Uherského Hradiště akutní péče neplánuje. Byl by to velký problém nedostupnosti akutní lůžkové péče.

Kolik je tam přibližně lůžek?

Kroměříž má přes 500 lůžek, neřeknu vám přesné číslo. Z toho akutní péče probíhá na dvaceti lůžkách.

Kapacity na trhu práce chybí

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že péče o pacienty je i přes odcházení lékařů zajištěna. Ale může být péče řádně zajištěna při odchodu takového velkého množství lékařů?

Myslím si, že v současné době zajištěná je, protože lékaři mají výpovědní dobu, takže na odděleních pracují. Není to tak, že by teď přestali pracovat. Péče o pacienty je jejich prioritou. V nemocnicích, protože jsou to plně kvalifikovaní lékaři, pracují léta, takže nemyslím, že by v tuto chvíli „stávkovali“.

Jiná věc je, že situace se musí během dvou měsíců vyřešit. Co mám informace, tak ministerstvo situaci řeší, a věřím, že ji uspokojivě vyřeší.

Nemocnice už má inzeráty, kde hledá jak primáře, tak lékaře. Zároveň se ví, že psychiatrů a psychologů je nedostatek. Jak by se podle vás dal vyplnit takový výpadech lékařů?

Neumím si to představit. V současné době tolik kvalifikovaných psychiatrů a psychologů, kteří jsou zárukou péče a řeší to, aby byla poskytována podle standardů, na trhu práce není. Že by chtěli v takové míře do Kroměříže, ať už ze svých ambulantních zařízení nebo z jiných lůžkových kapacit, není úplně reálné.

Jak by podle vás bylo nejlepší situaci řešit?

Ministerstvo zdravotnictví má nástroje, jak situaci řešit a jak ji stabilizovat. Určitě jsou si vědomi, s panem ředitelem Michálkem jsem o tom i mluvila, vážnosti situace. Takže věřím, že uspokojivé řešení najdou. Lékařská a psychologická péče tam musí být zajištěna.