Na Kroměřížsku se zřítila část domu. Statik nařídil demolici budovy, majitel se k ní nehlásí

Několik lidí museli v pátek večer evakuovat hasiči z rodinného domu v obci Zborovice na Kroměřížsku, v jehož sousedství se částečně zhroutil starý dům. Statik poté zakázal vstup do jeho okolí a nařídil demolici poškozené nemovitosti. Řekl to mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Obyvatelé sousedního rodinného domu přespali jinde a obec jim už zajistila dočasné náhradní ubytování. Kroměříž 11:53 18. května 2019

„Část stěny starého neobydleného domu se zhroutila a došlo tak k narušení jeho statiky a ohrožení dalších objektů. Na pokyn velitele zásahu byla provedena evakuace všech osob ze sousedního rodinného domu a byl vytyčen nebezpečný prostor,“ uvedl Řezníček.

Do Zborovic poté dorazil statik, který zakázal vstup do obou rodinných domů, a to až do demolice poškozené budovy. „Prostory byly proto zabezpečeny páskou. Po odpojení plynu a elektřiny bylo před půlnocí místo předáno starostovi obce. Ten v nejbližších dnech zajistí další nutné úkony. Evakuovaní lidé si na nezbytnou dobu zabezpečili ubytování v jiných prostorách,“ dodal Řezníček.

Starosta Zborovic Vítězslav Hanák řekl, že obec rodině s malým dítětem nabídne dočasné ubytování ve školním pavilonu, kde jsou ubytovací prostory, kuchyňka i sociální zařízení. Zároveň se bude snažit co nejrychleji odstranit poškozený dům, aby sousední nemovitost byla opět bezpečně obyvatelná. „Chtěli bychom to vyřešit v průběhu týdne,“ podotkl.

Majitel poškozeného domu, jehož část se zhroutila, se ke své nemovitosti podle starosty nehlásí. „Budeme to (demolici) muset řešit za něj. Vlastník od toho dal ruce pryč a nemá o dům zájem, protože je podle něj prý stejně v exekuci,“ dodal Hanák.