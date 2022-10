Octavie za lidových tři tisíce dvě stě korun. Vraky aut odtažených z kroměřížských ulic šly do dražby

„Tři tisíce dvě stě, má zájem někdo učinit vyšší nabídku? Tři tisíce dvě stě podruhé… Tři tisíce dvě stě potřetí,“ rozléhá se areálem kroměřížských technických služeb.

Nejen právě prodanou Škodu Octavii za lidových tři tisíce dvě stě korun, ale také třeba Ford Focus nebo Renault Clio si rozebrali zájemci na historicky první kroměřížské tržbě vraků odtažených z ulice města. Na akci se přijel podívat také Nikola Molek ze Zlína. Na podobné dražbě byl poprvé.

„Kolega mi poslal odkaz. Líbil se mi tam černý Peugot, tak jsme si říkal, že s na něj podívám naživo,“ popisuje Moltek, pro kterého jsou auta prý jeho velkým koníčkem.

„Chtěl jsem v tom jezdit, ale jelikož to vypadá, jak to vypadá: řízení rozebraný, v motoru řádila nejspíš kuna, tak to je spíš auto na díly,“ hodnotí svůj úlovek Molek.

Odtahovat odstavené vraky s více než půl roku propadlou technickou kontrolou umožnila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Provozovatelé aut pak mají tři měsíce na to, aby si vraky z areálu kroměřížských technických služeb vyzvedli.

Dražba vraků aut odtažených z ulic Kroměříže. pic.twitter.com/CHHjIdiqi4 — Tomáš Fránek (@franek_t) October 4, 2022

Pokud si je ani potom neodvezou, může správní úřad rozhodnout o prodeji vozidla v dražbě. Přesně tento osud potkal devatenáct prvních vozidel, o které neměli provozovatelé zájem.

„Z ulic nám zmizelo přibližně sto aut, která si buďto vzali nazpět sami provozovatelé, anebo nám zůstali právě tady u technických služeb,“ vysvětluje místostarosta Kroměříže Vrativ Krejčíř (Piráti).

Jen za letošní rok už Kroměřížané nahlásili další dvě desítky dlouhodobě odstavených vraků, které blokují parkovací místa ve městě. Dražba se tak bude v budoucnu opakovat.