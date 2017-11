Kroupa: Fajád z basy řídil únos Čechů v Libanonu. Pelikánovi se nelíbila práce tajných služeb a zakročil

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se v propuštění údajného libanonského agenta Fajáda angažoval víc, než se dosud vědělo. Radiožurnál zjistil, že za ním byl sám ministr Pelikán v tichosti ve vězení, a dokonce ho nechal, ať si zavolá z jeho osobního telefonu. Česko Fajáda propustilo loni v únoru, ve stejné době se domů vrátila pětice Čechů, které někdo unesl v Libanonu. Praha 14:00 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) | Foto: Noemi Fingerlandová | Zdroj: Český rozhlas

V cele byl Fajád zavřen 21 měsíců a čekal, zda ho Česko vydá do Spojených států, které ho vinily ze spolupráce s teroristy. Důležitou roli ve vydání hrál ministr spravedlnosti Robert Pelikán a jeho bratr. „Ministr s bratrem usoudili, že to vezmou do ruky lépe, a zajeli za Alí Fajádem,“ přiblížil v rozhovoru pro Český rozhlas Plus investigativní novinář Janek Kroupa.

Proč ministr Pelikán do vězení za Fajádem šel?

Na to existuje řada hypotéz. Některé pravděpodobnější, některé méně. Jisté je, že za ním byl spolu se svým bratrem Petrem Pelikánem. Že ho nechal zavolat ze svého mobilu, říká jednak Fajád, zároveň to potvrdili lidé z okolí ministra. Důvod bude velmi pravděpodobně proto, že ministr se svým bratrem usoudili, že české tajné služby nejsou s to vyřešit situaci, která tehdy nevypadala úplně dobře.

Nevědělo se přesně, kde pět zadržených Čechů je, kdo je drží, a nebylo jasné, s kým jednat. Ministr s bratrem usoudili, že to vezmou do ruky lépe, a zajeli za Alí Fajádem. Hovor se pravděpodobně týkal identifikace člověka v Libanonu, který by se měl stát partnerem pro jednání o výměně. Alí Fajád tedy určil: Toto je člověk, který zařídí, že pět Čechů pustí výměnou za to, že vy pak pustíte mě.

To by naznačovalo, že Alí Fajád musel o únosu něco vědět?

Když jsme dávali dohromady celý materiál, tak jsme prověřovali celou historii Fajáda tady. Seděl tu rok v base. Každý den mohl volně telefonovat zhruba hodinu z automatu na chodbě a vězeňská služba jeho hovory nahrávala. Potíž ale je, že české tajné služby zapomněly, že tu sedí, a nahrávky si nikdo po celý rok nevyzvedl. Fajád telefonoval jednak právníkům v Americe a zároveň pravidelně do Libanonu. Kromě toho prostřednictvím svých advokátů posílal motáky. Pro policii byl klíčovým člověkem. Jednoduše řečeno únos připravil a pak z basy pod dohledem tajné služby i řídil. A nakonec za ním přišel ministr a konspiraci dokončil.

Ví se, kolikrát byl ministr za Alí Fajádem?

Ne přesně. Jsme si jisti, že alespoň jednou. Je ale možné, že klidně vícekrát.

Chápu to správně, že o tom nikdo nevěděl?

Ministr Pelikán o tom nikomu neřekl. Sám jsem o tom off-record mluvil s ním i s jeho bratrem. Celá návštěva má tragikomický charakter. Ministrův bratr má totiž vášeň pro fotografování. Fotil si mou schůzku se svým bratrem. Stejně tak si nafotil schůzku Alí Fajáda. Na vlastní oči jsem viděl fotografii, kde stojí Fajád v teplákové soupravě v kanceláři ředitele vězeňské správy vedle českého ministra a oba se uculují. Fajád tam vypadá jak nová posila fotbalového klubu.

Když jsem se ptal, k čemu by mohly fotky být, byla mi předložena verze, že s fotkami bylo možné vyjednávat, že Fajád skutečně může být propouštěn a lidé mají moc na propuštění. Roli mohlo sehrát i krevní pouto. Ministr posílá svého bratra vyjednávat, což je pro západní svět střet zájmů, ale pro orientální svět to má své kouzlo. A to, že český ministr hrál spíše podle orientálních pravidel, by stálo za další vysvětlení.