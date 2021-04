Janek Kroupa o ‚jevu Faltýnek‘: Kmotrovství, které v české politice nemá obdoby

„Můžeme vám položit pár otázek ohledně materiálů, těch vašich poznámek? (...zvuk startování auta s Jaroslavem Faltýnkem) (zdroj: Video Kristiny Cirokové, reportérky Seznam zprávy) “

„Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podle Radiožurnálu ověří informace z diáře šéfa poslanců vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Poznámky z diáře, který získal server Seznam zprávy, se týkají schůzek, na kterých řešil třeba rozdělování státních dotací nebo zakázku pražského dopravního podniku. (Radiožurnál, Publicistika, 8.4. 2021) “

„Pan novinář Janek Kroupa ze Seznamu má k dispozici – ale já to bohužel nedokážu posoudit – patrně můj ofocený diář, nebo diáře, z let 2015, 2016, možná 2017, možná nějaké osobní poznámky v tom diáři.” “ Jaroslav Faltýnek (poslanec (ANO))

Na Seznam zprávy jste stáli za tím, že se zápisky z diáře Jaroslava Faltýnka dostaly až k očím veřejnosti. Co všechno v nich je?

Zápisky Jaroslava Faltýnka ukazují druhou stranu toho, co Jaroslav Faltýnek ve skutečnosti dělá a doteď to nebylo jaksi vidět v tak jasných obrysech. V zásadě všichni jsme tušili, že Jaroslav Faltýnek má ještě nějakou další agendu. Připomínám, že jeho jméno se objevovalo v souvislosti s trestní kauzou Stoka v Brně. Jaroslav Faltýnek chodil na prapodivné schůzky s vedením ÚOHSu, a také s Kapschem při řešení mýta. Objevil se i na schůzce v restauraci Rio na Vyšehradě. Ani jedno angažmá dobře nevysvětlil, ale dalo se tušit, že za jeho agendou je vidět víc, než bych chtěl, aby bylo vidět. My jsme si řekli, že to prozkoumáme, a myslím, že jeho poznámky ukazují, že místo toho, aby se zabýval politikou, tak se ve skutečnosti zabývá byznysem, ingeruje do dotací, pomáhá kamarádům ty dotace získat. Zabývá se konkrétními, jednotlivými, velikánskými zakázkami v různých státních a městských firmách a řeší věci, které politikovi opravdu nepřísluší.

„Neustále jsem já obviňován, že se potkávám s lidma, se kterejma bych se neměl potkávat. A když vás někdo požádá prostřednictvím sekretariátu nebo napřímo o schůzku, i když je to člověk neznámej, tak já prostě se s ním potkám a zeptám se, co potřebuje, udělám si poznámku a pak to buď řeším, nebo neřeším. Předám to dál, nebo nepředám. (J. Faltýnka v Poslanecké Sněmovně, 7. 4. 2021) “ Jaroslav Faltýnek (poslanec (ANO))

Než se pustíme do podrobného rozboru všeho, co jste zjistili, můžeš popsat, jak důležité je, že se jedná právě o zápisky šéfa poslaneckého klubu vládního hnutí ANO Jaroslava Faltýnka? Jinými slovy, jakou roli pan Faltýnek hraje ve své straně, v české politice? O jak důležitého hráče jde?

Jaroslav Faltýnek byl celá léta dvojkou v ANO, a to ať už tím, že byl prvním místopředsedou, nebo tím, že byl takový ten poslanecký „whip“, neboli ten, kdo zajišťuje chod poslaneckého klubu – srdce každé politické strany. Ve chvíli, kdy poslanecký klub nefunguje, tak ta strana ve Sněmovně nemá šanci ničeho docílit. Andrej Babiš měl Jaroslava Faltýnka vždy jako svého nejbližšího spolupracovníka. A dnes je zajímavé, když se ptáte poslanců ANO, jaké postavení Jaroslav Faltýnek má, tak z jejich pohledu je to člověk, který spolupostavil, spoluzařídil a spoluřídil to jejich, jak říkají, protikorupční hnutí.

Takže skutečně je to člověk, bez něhož si tu stranu jako takovou nelze představit?

Doteď ne. A zjevně si to nedovede představit ani Andrej Babiš.

Pojďme se podrobněji zastavit u toho, co všechno ty poznámky ukazují. Vy píšete o tom, že odhalují, jak pan Faltýnek lobboval za dotace pro své známé, že ovlivňoval zakázky nebo dělal vlastní obchody, aby to nebylo vidět. Lze uvést nějaký konkrétní příklad, na němž by ta praxe se dala popsat a vysvětlit?

Konkrétních příkladů můžeme uvést celou řadu. Jedním z případů, který je dokonce na hraně trestního práva: je to příběh dotace, kterou Jaroslav Faltýnek pomohl získat svému kamarádovi a sousedovi Miroslavu Černoškovi. Bylo to v průběhu let 2016, 2017 a 2018. Miroslav Černošek je sportovní magnát, ústřední postava tenisového klubu v Prostějově, a stál za tím, že Prostějov dnes má tzv. olympijské centrum.

„Průvodce: Tady jsou šatny vzadu, tady sedačky, kapacita 350 míst s tím, že se to dá samozřejmě ještě posunout dál. Do haly se vleze jeden regulérní tenisový kurt, jeden volejbalový, jeden basketbalový. Reportérka: Halu postavil spolek Prostějov olympijský, ve kterém figuruje město Prostějov, Olomoucký kraj a tenisový klub sportovního bosse Miroslava Černoška – ten považuje otevření haly za splněný sen. Miroslav Černošek: Je to pro mě nesmírně cenné a myslím si, že pro Prostějov to přinese něco, co zatím nemá. (ČRo Olomouc, 14. 9. 2018) “

Právě na stavbu tohoto stadionu potřebovali získat státní dotace. Miroslav Černošek se potkal s Jaroslavem Faltýnkem. Podle jeho slov se potkávali opakovaně. A předal mu papír, na kterém popsal, které dotace potřebuje pohlídat. Ve skutečnosti byly tři, jedna byla zhruba 30 milionů, další dvě byly menší – 1,5 nebo dva miliony a zhruba tři čtvrtě milionu. Na tom papíře byly mimochodem ještě popsány další úkoly. Jeden z nich byl podrobný popis cesty Andreje Babiše do Prostějova – podle této cesty se nám podařilo datovat, kam to patří. Ta schůzka patřila do období, jež předcházelo tomu, než Miroslav Černošek tu dotaci skutečně získal. V čase se pak Miroslav Černošek se stavbou prostějovského olympijského centra dostal do finančních trablů. A Jaroslav Faltýnek požádal ministryni Valachovou, aby mu zařídila schůzku nebo aby se na tu dotaci podívala. Ona ho přesměrovala na svoji podřízenou.

„Soud poslal do vazby náměstkyni ministryně Školství Simonu Kratochvílovou. Ta je obviněna kvůli dotačním programům Ministerstva školství pro sport. O šéfovi Fotbalové asociace Miroslavu Peltovi, který je dalším obviněným, soud zatím nerozhodl. (ČRo Plus, zprávy; 5. 5. 2017) “

A tady už můžeme vycházet z informací, které nejsou v diáři Jaroslava Faltýnka, ale jsou v trestním spise, který je v tuto chvíli před soudem. To, co si teď říkáme, tedy není žádný nezákonný leak, protože ten spis leží u soudu. Jen bylo obtížné tuto tato zařadit bez vědomí toho, co vlastně člověk hledá. A já jsem prošel všechny odposlechy, které v tom spise před soudem leží. Z toho jsme sestavili harmonogram, co se odehrálo. Jaroslav Faltýnek volá ministryni Valachové, ta oslovuje svojí podřízenou Simonu Kratochvílovou, náměstkyni, která měla na starosti právě dotace. Simona Kratochvílová píše obratem během asi sedmi minut Jaroslavu Faltýnkovi.

„Simona Kratochvílová: Pěkný den, pane místopředsedo, paní ministryně Valachová mne pověřila dořešením několika záležitostí, sejdeme se příští týden? Navrhněte termín. (Policejní záznam SMS komunikace mezi J. Faltýnkem a S. Kratochvílové, soudní spis, načteno) “ Simona Kratochvílová (bývalá náměstkyně ministryně školství K. Vlalachové)

Za pár dnů si domluvili schůzku.

„ Můžeme prosím v úterý? (Policejní záznam SMS komunikace mezi J. Faltýnkem a S. Kratochvílové, soudní spis, načteno.) “

Podle všeho se sešli ve Sněmovně a hned druhý den po schůzce Simona Kratochvílová přišla do bytu, kde se potkávala s Miroslavem Peltou, a tam mu referovala velmi podrobně o tom, co se na té schůzce událo. Popsala, že na ni Jaroslav Faltýnek, cituji, „ječel“, protože potřebovali dotaci do Prostějova, a tlačil ji k tomu, aby tu dotaci ministerstvo přidělilo.

„Faltýnek na mne včera ječel, že mu nevyšel pos*anej Jeseník, a tak jsem se nedala, samozřejmě, a řekla jsem mu, že umím všechno, ale nemůžu obhajovat projekty, které už vypadnou na formální hodnocení. (Záznam policejního odposlechu S. Kratochvílové a M. Pelty v jednom z pražských bytů, načteno) “

Toto je tedy mechanismus, kterým Jaroslav Faltýnek do tohoto dotačního titulu zasáhl. Z mého pohledu fascinující na tom příběhu je, že Jaroslav Faltýnek teď vystoupil v Poslanecké Sněmovně a veřejně řekl, že za tu dotaci opravdu lobboval.

„Tak je pravda, že já jsem v této věci aktivně vystupoval na zastupitelstvu a na všech úrovních jsem jako prostějovský poslanec říkal, že je to dobrá věc. Takže ano, přiznávám, že jsem lobboval za výstavbu tohoto sportovního centra, mimochodem bydlím od něho zhruba 100 metrů vzdušnou čarou. (Projev J. Faltýnka v Poslanecké sněmovně, 7. 4. 2021, kráceno) “ Jaroslav Faltýnek (poslanec (ANO))

To se už dostáváme k tomu, co říkal Jaroslav Faltýnek minulý týden ve Sněmovně, kde vysvětloval svůj úhel pohledu. Připustil, že se o některé zmiňované zakázky zajímal. Ale popírá, že by je nějak ovlivňoval, což, jak zmiňuješ, vyvolává spoustu dalších otázek. Ale když pan poslanec mluví o tom, že to ze své pozice reprezentanta zvoleného občany musí dělat, musí se zajímat o věci veřejné, nemá tak trochu pravdu?

No samozřejmě, že nemá. On se o veřejné věci klidně může zajímat, ale v případě dotací je ten příběh přece jednoduchý. Dotace se vypisují podle nějakého dotačního titulu. Ten má svá pravidla. Existují nějaké podmínky, když je splníš, dotaci dostaneš. A je úplně jedno, jestli znáš nějakého pana Faltýnka, nebo ne. Protože ta pravidla prostě platí pro všechny stejně. Identicky to platí pro výběrová řízení. Výběrového řízení se může zúčastnit každý, a kdo dá nejlepší nabídku, vyhraje. Není žádný důvod, aby do toho jakýkoliv politik strkal nos. Ve chvíli, kdy ten politik, nota bene mocný politik, do toho nos strkat začne, tak tu věc samozřejmě vahou své politické funkce začne logicky nachylovat nějakým směrem. O dotacích pochopitelně rozhodují lidé – byť podle pravidel – ve výběrových komisích jsou také lidé, kteří se sice mají držet pravidel, jsou ovšem náchylní k tomu, že když tam přijde nějaký vlivný hráč, tak se mu často snaží vyhovět. Přesně na to ten politik musí být opatrný. To prostě nemá vůbec dělat. Za stejnou věc policie stíhá Miroslava Peltu a Miroslava Janstu.

Dá se tedy jednoznačně říct, že s ohledem na všechno, co jste zjistili, vyplývá podezření, že Jaroslav Faltýnek nestandardně využívá svého politického postavení ve vládním hnutí ANO?

Mám za to, že k tomu ty poznámky slouží. Podezření jsme totiž měli už dlouho. Teď už nemáme podezření, teď už máme jistotu, že to dělá. On se k tomu ostatně veřejně přiznává. Je na tom fascinující, že oni v tom nevidí problém. On přijde do Sněmovny, kde se přizná k tomu, že lobboval za dotaci, a všichni řeknou aha, tak jo, on je poslanec, tak to přece může. Nemůže, ale oni to nevědí.

Poslanec Faltýnek ale během svého vystoupení ve Sněmovně maloval také velký otazník týkající se toho, jak jste se v redakci Seznam zpráv k jeho zápiskům dostali – a asi se dalo čekat, že takový moment přijde. Samozřejmě vím, že jako investigativní novinář nebudeš prozrazovat svůj zdroj. Ale můžeš přiblížit okolnosti, za kterých jste se k těm materiálům dostali?

To mě pobavilo opravdu mimořádně. On v té Sněmovně říkal ještě jednu zajímavou věc, které si nikdo nevšiml. To je jen malá odbočka k tomu, jak jsme se k diáři dostali. Jaroslav Faltýnek tam citoval z otázek, které jsem mu poslal. V jedné z nich jsem se ptal na situaci, kdy si poznamenal, že ho jeho syn okradl. To byla původně věc, kterou jsem moc zveřejňovat nechtěl, protože jsem zkrátka nechtěl do toho tahat ještě děti. Ale ta otázka nebyla důležitá kvůli jeho dítěti, ale kvůli tomu, že Jaroslav Faltýnek měl mít doma milion korun. Neptal jsem se ho, jestli ho jeho syn opravdu okradl, ale na to, kde vzal milion v hotovosti. A ve Sněmovně sice pan Faltýnek tu otázku přečetl, ale pořád nám na ni neodpověděl. Pořád tedy nevíme, kde se u něj podle něj sebral milion v hotovosti, o který měl přijít dílem nějakých nešťastných rodinných peripetií. Ale to tam zapadlo, z nějakého důvodu si všichni řekli – aha, poslanci mívají milion korun v hotovosti doma, no tak asi jo. Co se týká toho deníku, to je samozřejmě zábavná argumentace a můj kolega Jiří Kubík to velmi trefně glosoval tím, že podle této logiky, když najdeš zakrvácený nůž po vraždě a odneseš ho, ukradl jsi vražednou zbraň, a jako důkaz ji tím pádem nemůžeš použít a nemůžeš se tím zabývat. Ale ten nůž je tím důkazem pořád. Stejně tak, jako deník Jaroslava Faltýnka je tím důkazem i bez ohledu na to, jak jsme ho získali. My jsme samozřejmě pro žádný deník nikde nelezli a Jaroslavu Faltýnkovi jsme ho nekradli. Jaroslav Faltýnek sám má asi 20 různých hypotéz, jak jsme se k němu dostali.

„Jak se dostal ofocený diář k panu Kroupovi nevím, můžu pouze spekulovat, že to ukradl někdo velmi blízký z mého okolí – vzhledem k tomu datu je to někdy z let 2015, 2016, kdy někdo měl přístup k mým soukromým zápiskům, ty ofotil a pak je předal nebo zpeněžil, to jen spekuluju, nevím, prostě. (Projev J. Faltýnka v Poslanecké sněmovně, 7. 4. 2021, kráceno) “

Z mého pohledu je klíčové, že nikdy nepopřel autenticitu jednotlivých věcí.

K tomu jsem se chtěla dostat, protože jde o transparentnost a právě i o to, jestli jste si v tuto chvíli stoprocentně jisti, že ten deník je autentický. Takže jeho pravost nepopírá ani sám Jaroslav Faltýnek?

My jsme si jisti autenticitou a Jaroslav Faltýnek si jí je rovněž jist.

Jakou podobu ten diář nebo ty zápisky mají? Pan Faltýnek totiž ve Sněmovně tvrdil, že jde o ofocené materiály, ale na těch fotkách u vašich článků to tak úplně nevypadalo. Dá se to popsat? V audiu se to nedá ukázat…

Ten deník vypadá tak, jak ho ve Sněmovně Jaroslav Faltýnek ukázal.

„Já jsem ze staré školy a používám tady takový velký černý diář asi dvacet let, kde si píšu všechny schůzky s lidma, s kterejma se potkávám a dělám si i poznámky, co ti lidi chtěli a co chtěli řešit. (Projev J. Faltýnka v Poslanecké sněmovně, 7. 4 2021, kráceno) “ Jaroslav Faltýnek (poslanec (ANO))

Jsou to vesměs papíry formátu A4. Někdy jsou popsané odshora dolů písmem Jaroslava Faltýnka. Někdy jsou to papíry, které mu nosili různí lidé na různé schůzky, aby si pamatoval, co má dělat. To je třeba případ Černoškovy dotace. Tam mu dal Černošek úkol, Jaroslav Faltýnek si ten úkol vzal, poznamenal a vložil si ho do toho svého A4 diáře, který ve Sněmovně ukázal.

Dají se ty materiály nějak datovat? Zmiňoval jsi data soudních materiálů. Víme ale, z jaké doby jsou materiály, které jste získali?

Je to takový průřez. Začínají někdy v letech 2016, ale vedou nás až k velmi aktuálním příběhům. Jak se ukazuje, ovlivňování dotací a zakázek je práce náročná časově i na systematičnost. A Jaroslav Faltýnek v tomto pracovitý a systematický nepochybně byl.

V těch reakcích se ještě objevuje jedna otázka, a to otázka načasování. V tuto chvíli jsme půl roku před parlamentními volbami, které budou klíčové pro další osud České republiky. Neobáváte se, že byste se mohli stát terčem nařčení ze snahy o předvolební manipulaci? To je totiž jeden z argumentů, které mohou od příznivců hnutí ANO také zaznívat…

K tomuto mám dvě poznámky. Zaprvé: O ten příběh jsme se začali zajímat ve chvíli, kdy Jaroslav Faltýnek odešel z té prapodivné schůzky na Vyšehradě. Na poradě jsme se s kolegou Jiřím Kubíkem a dalšími, kteří zpracovávali detaily té vyšehradské schůzky, rozdělili s tím, že kolegové sledovali tu konkrétní schůzku a já jsem měl zkusit rozplést byznysový svět Jaroslava Faltýnka. Čili to vzniklo v návaznosti na jeho podivné chování. Mimochodem, kdyby v tom diáři nic problematického nebylo, tak nic neděláme. A druhá poznámka je stran toho načasování. Kdy je správná doba takové věci dělat? Buď je to půl roku před volbami, pak budou nějaké další volby, pak bude někde nějaký sjezd, budou se zase volit a bude to nevhodné. Já už jsem mnohokrát prosil politiky, aby nám napsali nějaký diář, kdy podle nich můžeme nepříjemné věci publikovat, aby jim to nebylo příliš nekomfortní. Zatím mi nikdo takový diář nedal. Ono se to nehodí nikdy. Samozřejmě. Pak zase se bude schvalovat nějaký zákon, my budeme zveřejňovat něco nepříjemného a jim se o tom zákonu bude špatně rozhodovat. Pořád se volí, pořád se něco děje.

„Ohledně pana Faltýnka, já jsem nečetl ty vaše zápisky, samozřejmě pokud by se prokázalo, že tam došlo k nějakému jednání, tak určitě by musel rezignovat a nemůže být v Hnutí, které je protikorupční. Ale jelikož znám vašeho redaktora, jeho kreativitu při zatknutí paní Jourové a kauza Kremlík, tak to beru s velkou rezervou. (Tisková konference Andreje Babiše a Petra Arenbergera, 7. 4. 2021) “ Andrej Babiš (premiér ČR (ANO))

Jak vypadaly reakce na politické scéně, které toto všechno vyvolalo? Premiér Andrej Babiš vám řekl, že chce po Jaroslavu Faltýnkovi vysvětlení. Jinak prý použije princip „padni komu padni“. Když se teď tedy díváš na to, co se od minulého týdne stalo – je to reálné, nasvědčuje něco tomu, že by pan Faltýnek mohl v hnutí ANO skončit a mohl by skončit na pozici hlavního muže, tedy předsedy poslaneckého klubu ANO?

To v tuto chvíli nedokážu odhadnout. Nejsme na konci celého příběhu, protože ještě v průběhu tohoto týdne budeme zveřejňovat další věci, které považujeme za mimořádně problematické. A myslím, že položí další otázky, respektive možná i některé odpovědi, proč to Jaroslav Faltýnek celé dělal. Nedokážu odhadnout, jak budou reagovat. Andrej Babiš se o té věci a o té kauze se dozvěděl den poté, co jsme Jaroslavu Faltýnkovi poslali těch pětadvacet otázek na celý první blok – to bylo asi před 14 dny, možná je to dokonce o něco déle.

„Kristina Ciroková: Dobrý den, pane premiére Seznam zprávy získaly materiály, poznámky Jaroslava Faltýnka, ze kterých vyplývá, že Jaroslav Faltýnek osobně řeší různé státní a městské zakázky, různé dotace z ministerstev. Chci se zeptat, jestli o tom víte a jestli toto je správně. Andrej Babiš: Já samozřejmě o tom nevím, ne, určitě ne, ale je potřeba s ním o tom mluvit, já to slyším poprvé. (Zdroj: video Kristiny Cirokové, reportérky Seznam zprávy) “ Od té doby Andrej Babiš vytrvale 14 dní tvrdí, že se Jaroslava Faltýnka zeptá. Ale ještě se ho nezeptal. „Andrej Babiš: Nejdřív se musíte zeptat jeho, já to fakt nevím. Kristina Ciroková: My jsme se ho ptali a on nám nic neřekl. AB: Tak já se ho zeptám, ale nevím, o co jde, jo, se omlouvám, děkuju. Zdroj: Video Kristiny Cirokové, reportérky Seznam zprávy “ Takže reakce Andreje Babiše je pro mě čistě formální, protože on samozřejmě tuší, že nemůže říct, že se o to nebude zajímat, ale ve skutečnosti se o to nezajímá.

Od té doby se začaly ale scházet i reakce jiných hráčů na politické scéně. Nasvědčují tomu, že by role Jaroslava Faltýnka mohla nějak erodovat?

Nevím. Opozice vyzývá, ale co jiného by opozice dělala. Jeho kolegové ho k ničemu nevyzývají, protože co jiného by dělali. Problém je totiž ten, že zatímco my jako novináři, veřejnost, jsme nevěděli nebo neměli důkaz o tom, co Jaroslav Faltýnek dělá, tak já jsem přesvědčen, že uvnitř ANO se o tom ví. A to tedy ty poznámky ukazují dokonale – za Jaroslavem Faltýnkem chodí lidé, zejména do Sněmovny. Chodí se ho ptát na věci typu: Můžu se přihlásit do výběrového řízení? Můžu tam vlastně podat nabídku, abych vám tu nenarušil nějaký vnitřní systém? Jaroslav Faltýnek se podrbe na bradě a řekne – můžete, nebo nemůžete. Čili on tam potom tu nabídku ani nepodá, protože by pro něj bylo byznysově nebezpečné ji tam podat, a třeba nedej Bože být nejlevnější. Jak by se s tím potom systém kolem Jaroslava Faltýnka popasoval? Vždyť on by jim tím způsobil problém a logicky se obává, že problém by mohli způsobit oni jemu. Toto je to kmotrovství, které v české politice nemá zatím žádný ekvivalent, protože ve všech ostatních vládách a ve všech ostatních systémech ten kmotr byl někdo, kdo stál mimo politiku. Byly to takové šedé eminence, které stály za politickými stranami. A dokázaly nějakým způsobem ovlivňovat, ale musely k tomu použít ten mechanismus – „já jsem kamarád tady nějakého důležitého politika, a tak jdu a zeptám se, a ovlivňuji to z obou stran.“ Ta strana ale měla šanci se od nich držet zpět. Oni nebyli integrální součástí politického systému. Jaroslav Faltýnek není mimo politický systém. Je kmotrem a zároveň i otcem, je to takový trochu politický incest. A o tom všem tedy svědčí jeho zápisky?

O tom samozřejmě svědčí ty zápisky, ano. Podle informací Českého rozhlasu se celou věcí začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Kontaktovala tě v této věci policie, nebo požádala tě o součinnost vzhledem k tomu, že k těm informacím máš přístup?

Kontaktovala a chtějí mě tento týden vyslechnout. Ale tohle je příběh pro policii jen zčásti. Samozřejmě jsou tam přesahy, které asi nějakou trestněprávní odpovědnost mít mohou, ale celý ten systém nelze překlopit do trestního práva. Tady když se heslo „Řídit stát jako firmu“ překlopí do praxe, tak ta logika, já zacházím s něčím, co je ve skutečnosti moje, je smrtící pro správu státu, protože tam ten stát můj není. Ty ho máš jen spravovat, nezacházíš se svým majetkem. Ale toto heslo Jaroslav Faltýnek opravdu aplikuje do puntíku. Ale nevím, jestli je to všechno trestné, je to rozhodně všechno nemravné, neslušné a nedělá se to. Takže to naráží na samotné limity toho, jak chápeme to, jakou podobu má mít demokratická společnost v Česku a demokratické instituce?

Jistě, ve chvíli, kdy se tváříme tak, že spravují veřejný majetek ve veřejném zájmu, ale v praxi s tím zachází jako s majetkem vlastním, tak nevím, jestli to je trestný čin. Trestní právo má omezené možnosti v tom, že oni musí vzít konkrétní výplatu peněz a spojit ji s konkrétním zločinem. Trestní právo velmi obtížně může postihnout systém. Tady Jaroslav Faltýnek ten systém vymyslel naprosto geniálně. On má skupiny lidí, se kterými spolupracuje, kterým pomáhá, třeba někdy v budoucnu, nebo dokonce někdy v minulosti. Něco mu dali a on jim pomáhá za to, že mu v minulosti něco dali, nebo že mu pomohli, anebo mu někdy pomohu v budoucnosti, ale je mimořádně obtížné spojit na jedné straně konkrétní akt a nějakou výplatu peněz. Ty jednotlivé dvě věci jsou od sebe odpojeny, a tak tomu policie bude těžko přiřazovat trestný čin. Zároveň ale ve chvíli, kdy pochopíte, že se jedná o systematickou a dlouhodobou věc, která se neodehrává v jeden časový okamžik, ale v nějakém časovém obdobím, tak ten pohled na to je jiný. Víme, kterým aspektem konkrétně z těch všech se policie začala zabývat?

Víme. Policie to samozřejmě bude štípat do jednotlivých bloků. Oni už měli rozpracované dotace, bude je tedy určitě zajímat dotace Miroslava Černoška, zabývali se kauzou v Brně kolem Jiřího Švachuly, ÚOHS, pana Rafaje a Kapsche. Takže samozřejmě je bude zajímat kauza, kterou jsme popsali, kde se zase objevoval ÚOHS. A policie to rozštípe do jednotlivých částí. Jedno bude zpracovávat nějaká expozitura na Moravě, druhé expozitura v Praze a ty jednotlivé příběhy rozdělí do takových kuliček – některé ty kuličky se možná podaří složit, jiné ne. To ale z mého pohledu není tak důležité. Pro mě je důležité odhalit a pojmenovat si jev Faltýnek.

Lenka Kabrhelová, Barbora Sochorová a Alžběta Jurčová