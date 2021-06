Developerovi za stovku za metr, místním za třikrát tolik. Za machinace s pozemky padlo obvinění

Policie obvinila dvanáct zastupitelů severočeské Krupky z toho, že příliš levně prodali pozemek na stavbu rodinných domů.

Plochu o rozloze 28 tisíc metrů čtverečních zastupitelé prodali za pouhých 100 korun za metr čtvereční developerské firmě. Ta přitom vznikla jen pár dní předtím, než projevila zájem o pozemek, a dva její majitelé měli trvalé bydliště hlášené na městském úřadě.

Zahrádky v těsném sousedství tohoto pozemku přitom radnice prodávala místním lidem za 250 až 320 korun za metr. Krupka (Teplicko) 5:00 18. června 2021

V lokalitě na okraji severočeské Krupky kdysi kvetl rozlehlý jabloňový sad, postupem času však zarostl, zpustl a staly se z něj stavební parcely. Zbyl jen stejnojmenný název lokality a také název firmy, která 28 tisíc metrů čtverečních získala.

Firma Jabloňový sad Krupka koupila pozemek od města za 100 korun za metr. A právě cena zaujala policisty, kteří nyní podle zjištění Radiožurnálu obvinili 12 zastupitelů z toho, že příliš levným prodejem poškodili město.

„Policejní orgán zahájil trestní stíhání dvanácti osob jako obviněných pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ potvrdil severočeský policejní mluvčí Daniel Vítek. „Bližší údaje k obviněným nám platná legislativa neumožňuje sdělit,“ doplnil.

Jak zjistil Radiožurnál, mezi obviněnými je třeba starosta Zdeněk Matouš, bývalý člen ČSSD. Žádost Radiožurnálu o vyjádření nejprve odmítl, pak ale prohlásil, že obvinění považuje za nesmysl. Podle svých slov předpokládá, že státní zástupce jeho stíhání nakonec zastaví.

Místostarosta Rostislav Kadlec ze sdružení Krupka naše město měl na všechny dotazy jedinou odpověď: „Bez komentáře.“ Takto odpovídal i na otázku, co říká na své obvinění, nebo na to, jestli s ním souhlasí.

Žádné zkušenosti

Druhý místostarosta Karel Rouček, který se do čela radnice dostal na kandidátce ČSSD, řekl, že obvinění si ještě nepřevzal. „Dostal jsem oznámení, že mám něco na poště, ale nevím, co to je. Takže zatím se s vámi bavit nemůžu, protože jsem si nic nepřevzal. Převezmu si to až příští týden, čas na vyzvednutí mám do 24. června,“ líčil. Všem dvanácti obviněným hrozí v krajním případě vězení až na pět let nebo peněžitý trest.

Vše začalo v dubnu 2009, kdy se na radnici obrátila firma Jabloňový sad Krupka s tím, že chce v lokalitě postavit třicet rodinných domů. Neměla sice žádné předchozí zkušenosti a vznikla jen pár dní před tím, město však vyhovělo. Nejprve schválilo investiční záměr a v roce 2012 uzavřelo s firmou smlouvu o spolupráci s budoucí kupní cenou 100 korun za metr čtvereční.

Pozemky v Krupce nejeví žádné známky výstavby. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Opozice se marně dožadovala zvednout částku na 600 korun za metr, koalice v zastupitelstvu to odmítla. „Přitom právě za 600 korun za metr město prodalo pozemky jiným podnikatelům,“ upozorňuje zastupitelka z opozičního hnutí Zdravá Krupka Miloslava Bačová.

Statisícová pokuta

V dubnu 2019 koalice tvořená členy ČSSD, sdružení Krupka naše město, ODS a SPD v zastupitelstvu přes nesouhlas opozice prosadila tajnou volbu, při níž schválila prodej pozemku za oněch 100 korun za metr čtvereční.

Starosta Matouš tehdy prodej hájil s tím, že projekt povede k rozvoji Krupky, že firma musí za své peníze pozemek zasíťovat, vybudovat silnice a veřejné osvětlení. A zdůraznil, že kdyby město pozemek firmě neprodalo, porušilo by smlouvu z roku 2012 a hrozila by mu pokuta 300 tisíc korun.

Jenže spolupráce firmy a města zatím Krupce žádný rozvoj nepřinesla, v „jabloňovém sadu“ developeři dosud nepostavili vůbec nic. A hrozba sankce podle vedoucího odboru kontroly a dozoru na ministerstvu vnitra Miroslava Veselého také neobstojí. Veselý zdůrazňuje, že se obec musí vždy snažit prodat majetek za cenu, která je v místě obvyklá, a hlavně aktuální. A pokud se od ní odchýlí, musí zdůvodnit, čím je nižší cena pro obec přínosná.

„Samotná hrozba sankce nemůže být důvodem nízké ceny. Zvlášť je-li pokuta nižší než to, o kolik navíc by obec získala vypovězením smlouvy a prodejem za cenu obvyklou,“ míní Veselý. Dodal ale, že jednoznačný závěr učiní až poté, kdy jeho odbor krupský případ prověří.

Opoziční zastupitelka Bačová vypočítala, že pokud by město prodalo pozemek za 600 korun za metr čtvereční, což byla podle ní obvyklá cena jiným podnikatelům, mohlo město vydělat o 14 milionů korun víc.

Krupská opozice na další schůzi zastupitelstva ještě v dubnu 2019 proto navrhovala prodej za 100 korun za metr zrušit, ale opět marně. Koaliční hlasy i tento opoziční návrh zamítly. Právě zastupitele, kteří prodej prosadili, kriminalisté nyní obvinili.

„Prodávat městské pozemky soukromé firmě za sto korun za metr čtvereční bylo již v roce 2012 nestandardní. A trvat na stovce i v roce 2019 se mi jeví jako účelové vyvádění majetku města do soukromých rukou,“ míní Bačová.

Zahrádka třikrát dráž

Cena se nelíbí ani místním obyvatelům. „Je to levárna,“ zlobí se Marie Krupková. Stojí u své chatky v zahrádkářské kolonii, která se rozprostírá hned pod „jabloňovým sadem“. Také zahrádky ležely na městském pozemku, než radnice loni na podzim vyzvala zahrádkáře, aby si je odkoupili. „Jinak by je prodali v dražbě někomu jinému,“ říká Krupková. Cena za metr čtvereční, kterou město žádalo od Krupkové za zahrádku, byla přitom třikrát vyšší než cena, za kterou radnice prodala developerům stavební pozemek.

Zarostlé pozemky v Krupce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Chtěli po mně 320 korun za metr. Dala jsem to, přece jim nenechám všechno, co jsme tady za třicet let vybudovali,“ ukazuje kolem sebe na udržovaný trávník, záhony a chatku.

„My jsme si nechali zpracovat posudek, který zněl na 150 korun za metr,“ přidává se její soused Miloslav Červenák. „Radnice ale oznámila, že zaplatíme 250 korun za metr. Když jsem se ptal, proč máme platit o tolik víc než developer za stavební parcely, starosta odpověděl, že jabloňový sad je zarostlý křovím. Jenže to tady bylo taky, než jsme z toho udělali zahrádky,“ říká. „Platíme vlastně za to, že jsme tady investovali své peníze, abychom si to zútulnili,“ upozorňuje.

Kde se vzala částka 100 korun za metr čtvereční, není jasné. Opozice tvrdí, že žádné podklady nedostala, starosta Matouš nechce případ komentovat a mluvčí radnice Milan Křivohlavý odpovědět odmítl. „K dotazům sděluji, že jsem toho času na dovolené v zahraničí, a proto na ně nebudu reagovat,“ napsal v e-mailu. Do telefonu ale poradil poslat otázky na sekretariát. „Tam už si je odpovědní lidé přeberou,“ řekl. Přestože Radiožurnál poslal dotazy v pondělí na sekretariát i tajemníkovi Františku Růžičkovi, nikdo dosud neodpověděl.

Developer z maringotky

Jasné není ani to, co bude s lokalitou dál. Ačkoli spolupráce mezi firmou Jabloňový sad Krupka a městem byla uzavřena v roce 2012 a pozemek developeři získali v dubnu 2019, dosud se na něm stavět nezačalo. Jednatel Marek Ptáčník to odmítl komentovat a nechtěl ani prozradit, jaké má firma s lokalitou plány. „Ze mě nic nedostanete,“ řekl.

A podobně odpověděl na dotaz, proč má adresu trvalého bydliště hlášenou na krupské radnici, přestože žije v Krupce v rodinném domě. „A co je vám do toho?“ reagoval. „Nepačte to ze mě, já k tomu nic neřeknu, nic vám do toho není,“ podotýká.

Trvalé bydliště na radnici měl nahlášené do letošního roku i další jednatel firmy Jabloňový sad Krupka a její třetinový vlastník Ladislav Lauryn. Konkrétně na úřadě v Mnichově Hradišti, kde žije a podniká. Lauryn vysvětloval, že trvalé bydliště měl nejprve napsané v bytě své babičky a po její smrti ho nový majitel nechal vyškrtnout. „Tehdy jsem bydlel v maringotce a chtěl jsem tam mít trvalé bydliště. Jenže mi řekli, že mi ho tam nedají, protože maringotka nemá číslo popisné, a musel jsem si nechat napsat trvalé bydliště na úřad, aby mi tam chodila pošta,“ líčí.

Prohlásil, že s výstavbou domů má velké zkušenosti. „Já jsem tady (v Mnichově Hradišti) největší developer, diktuji tady ceny, protože tady mám většinu pozemků. Mám za sebou stovky postavených domů a zasíťovaných pozemků, dělám to už fakt dlouho,“ ujišťuje. O plánech firmy s pozemkem v Krupce však mluvit nechtěl ani on. „Ta situace je tam příliš komplikovaná a já teď nemám čas,“ říká.

Další případy prodejů pozemků

V Krupce to není jediný kontroverzní prodej pozemků vyšetřovaný policií. Například v roce 2005 se na Krupku obrátil Pozemkový fond, kterému tehdy patřily v lukrativní městské části Vrchoslav rozlehlé louky o rozloze více než 18 hektarů. Fond se ptal, jestli má pro ně Krupka podle územního plánu nějaké využití. Radnice odpověděla, že na nich výstavbu neplánuje.

Pozemky v Krupce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Plánoval ale Zdeněk Matouš, jenž byl tehdy místostarostou, a dva jeho společníci. Louky koupili za 338 tisíc, v zastupitelstvu prosadili změnu na stavební parcely a prodali je developerské firmě za 42 milionů. Případ řešila policie, vyšetřování ale ukončila s tím, že trestný čin se nestal.

Radiožurnál loni v listopadu upozornil na další prodej stavebních parcel, které si v tichosti rozdělili lidé z radnice a jejich příbuzní za 250 korun za metr. Po zveřejnění zastupitelstvo prodej zrušilo a letos v květnu vyhlásilo prodej znovu. Ukázalo se, jaký je o parcely zájem – na radnici dorazilo 189 nabídek a některé z nich i za více než 1000 korun za metr. Také tento případ ale policie uzavřela s tím, že trestný čin nikdo nespáchal.