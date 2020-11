Zastupitelé Krupky zrušili prodej parcel na okraji města. Za nízkou cenu si je dříve rozdělili lidé z radnice

Zastupitelé v severočeské Krupce v pondělí zrušili prodej atraktivních stavebních pozemků na okraji města. Jak Radiožurnál minulý upozornil, město prodalo parcely lidem z radnice a jejich blízkým za 250 korun za metr čtvereční, což oslovení realitní makléři označili za mimořádně nízkou cenu. O parcely navíc lidé žádali ještě před tím, než město oficiálně zveřejnilo, že je chce prodat. Praha 13:40 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Krupky upozornil, že zrušení prodeje může vyústit v právní žaloby a další problémy pro města | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Tento prodej vyvolal velmi negativní reakce lidí a způsobil takové kontroverze, že je nutné ho přehodnotit,“ řekl na jednání zastupitelstva místostarosta Krupky z KDU-ČSL Rostislav Kadlec, jenž je členem sdružení Krupka naše město. A navrhl celý prodej zrušit.

„Nemůžeme hazardovat s dobrým jménem města Krupky, ty kontroverze jsou pro nás nepřijatelné a chceme to zvrátit,“ dodal. Zdůraznil, že prodej ještě lze bez problémů zastavit, protože zatím nebyly uzavřeny kupní smlouvy a v katastru nemovitostí je stále ještě vlastníkem pozemku město.

Starosta Zdeněk Matouš, jenž je bývalým členem ČSSD, byl proti zrušení a prodej pozemků hájil. „Prodej proběhl naprosto standardně, záměr byl zveřejněn na úřední desce,“ řekl a dodal, že cena byla „naprosto normální“.

Upozornil také, že pokud město prodej zruší, můře se dostat do problému a může čelit žalobám lidí, kterým v září pozemky prodalo, protože zrušením prodeje nedodrží svůj závazek. „Jestli někdo tvrdí, že jsme udělali chybu, ať to dokáže. Já myslím, že jsme chybu neudělali,“ dodal. Třináct zastupitelů z jednadvaceti následně zrušení prodeje schválilo.

Cena pozemků

Na případ upozornil Radiožurnál minulý týden. Začalo to loni v lednu, kdy si Krupka nechala zpracovat odhad ceny pozemku určeného podle územního plánu pro výstavbu rodinných domků. Jenže podle zjištění Radiožurnálu se město nezajímalo, jaká je tržní cena, což je obvyklé, když chce jakýkoli majitel vědět, za jak vysokou částku může pozemek prodat. Krupka zadala vypracovat znalecký posudek na administrativní cenu, tedy nejnižší možnou cenu.

„Ta je jenom základem pro finanční úřad, který vypočítával daň z nabytí. To obvykle bývá jenom cena minimální, za kterou by se to tam mělo prodat, ale za míň už ne," vysvětlovala znalkyně Marcela Odstrčilová, která posudek pro Krupku vypracovala. Proč jí město zadalo vypracovat odhad právě administrativní ceny, Odstrčilová netuší a vedení města celý případ odmítlo komentovat.

Znalkyně určila administrativní cenu na 190 korun za metr, radnice nakonec stanovila prodejní cenu na 250 korun za metr podle svých vlastních pravidel schválených v roce 2016. I tato částka je ale podle makléřů, které oslovil Radiožurnál, mimořádně nízká. Shodli se na to, že přiměřenou by měla být spíš cena mezi 800 a 900 korunami za metr.

Krátce po vypracování odhadu administrativní ceny začaly loni chodit na radnici v Krupce žádosti lidí, kteří chtěli část pozemku koupit. První podala Dana Červenková, vedoucí odboru správy města, pod který spadá právě prodej městských pozemků. Další žádost podala její dcera Martina Špatná, člen místní ČSSD Jan Reichelt a dcera zdejšího zastupitele Irena Reichelt.

Bylo to přitom v době, kdy město ještě oficiálně nezveřejnilo, že chce atraktivní stavební pozemek prodat. Jak se o něm žadatelé dozvěděli, nechtěli prozradit. Jen Červenková řekla, že si ho vyhledala sama, a její dcera uvedla, že to „zaslechla na radnici“. Od koho, to už ale nesdělila.

Až v říjnu 2019 radnice zveřejnila „záměr prodeje pozemků“. Jenže opoziční zastupitel Rostislav Příhoda z hnutí JsmePro! upozornil na to, že ze zveřejněného oznámení vyplynulo, že město nabízí celou hektarovou louku najednou, a nikoli jednotlivé parcely, což mohlo případné další zájemce odradit.

„Kdo by to koupil celé? Leda nějaký developer,“ namítá Příhoda. A je přesvědčený, že radnice to udělala schválně. „Myslím si, že některé informace se k občanům nedostávají záměrně. Je to z toho důvodu, třeba v případu těchto pozemků, aby nebylo tolik žadatelů a cena nebyla navyšovaná soutěží,“ dodal.

I po zveřejnění záměru prodeje se přihlásili ti samí lidé a zastupitelstvo Krupky letos v září prodej parcel schválilo.

Policejní vyšetřování

Vedení města žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítlo. Mluvčí Milan Křivohlavý poslal jen písemné vyjádření, ve kterém tvrdil, že cena je správná a v pořádku byl i postup města. Ani místostarosta Rostislav Kadlec nejprve nechtěl prodej komentovat. Až po reportáži Radiožurnálu z minulého týdne navrhl, aby se prodej zrušil, město pozemek zasíťovalo a parcely nabídlo k prodeji znovu.

Starosta Krupky Zdeněk Matouš i po pondělním jednání zastupitelstva žádost reportéra Radiožurnálu o rozhovor odmítl. „Nechci. A s vámi už vůbec ne. Nechte mě na pokoji,“ řekl a zamířil z jednacího sálu do své kanceláře.

Prodej krupských pozemků však už začala řešit policie. „My jsme se tím prodejem začali zabývat na základě zveřejněné reportáže, zároveň jsme obdrželi hned následující den ze státního zastupitelství podnět k prověření prodejů těch pozemků. Takže celou tou situací se v současné době zabývají kolegové z oddělní hospodářské kriminality,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Zrušení prodeje podle něj neznamená, že policie automaticky práci odloží. Podle Vítka bude dál zjišťovat, jestli někdo neporušil zákon.