Krupka chtěla prodat pozemky lidem z radnice. Po kritice je vydražila a získala o pět milionů víc

Město Krupka na Teplicku vydražilo za 7,7 milionu korun atraktivní pozemky. Ty přitom před rokem chtělo prodat žadatelům, mezi nimiž byli lidé z radnice a jejich příbuzní. Po nich chtělo jen 2,5 milionu.

Radiožurnál tehdy upozorňoval na podezřele nízkou cenu a na to, že radnice při prodeji porušila pravidla. Vedení města naopak trvalo na tom, že cena i způsob prodeje byly v pořádku, a tvrdilo, že nikdo další neměl o pozemky zájem.

Po kritice však zastupitelé prodej zrušili a vyhlásili dražbu. Na radnici přišlo 189 žádostí a nedávno koupili parcely noví majitelé. Za trojnásobek původní ceny. Celý příběh začal v lednu 2019, kdy si město nechalo vypracovat znalecký posudek na cenu pozemků | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Ta lokalita se rozvíjí a přijde mi zajímavá, je z ní výhled na České středohoří a na vyhaslou sopku Milešovku,“ říká pro Radiožurnál Jiří Šebl z Prahy, jenž koupil od radnice pět z osmi pozemků. Chce je zasíťovat a pak prodávat.

A ačkoli městu zaplatil třikrát víc, než kolik chtěla Krupka původně po lidech spjatých s radnicí, a další peníze ho budou stát inženýrské sítě, je přesvědčený, že na transakci vydělá.

„Ceny pozemků pořád rostou a pro mě jako drobného investora je to výhodnější způsob zúročení volných finančních prostředků, než je strčit do banky,“ vysvětluje.

O pozemcích se podle svých slov dozvěděl z reportáže Radiožurnálu. Ten loni v listopadu informoval o předchozím pochybném prodeji parcel.

Celý příběh začal v lednu 2019, kdy si město nechalo vypracovat znalecký posudek na cenu pozemků. Jenže se nezajímalo o to, jak vysokou mají hodnotu, naopak zadalo zjistit nejnižší možnou cenu, pod kterou už jít nelze a která se určuje pro výpočet daně.

Znalkyně ji stanovila na 190 korun za metr, radnice proto stanovila svou vyšší cenu 250 korun bez DPH, s daní zhruba 300 korun, což vychází z městských pravidel schválených už v roce 2016.

Proč nehledala aktuální cenu, mluvčí Milan Křivohlavý tehdy nevysvětlil. A starosta Zdeněk Matouš z ČSSD odmítl s reportérem Radiožurnálu mluvit.

Krátce po stanovení ceny začaly chodit na radnici první žádosti o koupi parcely na tomto pozemku. Mezi prvními byla vedoucí odboru správy města Dana Červenková, jejíž odbor právě prodej pozemků řešil. Další byla její dcera Martina Špatná, která rovněž pracuje pro město.

Další žádost podala dcera zastupitele za SPD a předsedy finančního výboru Irena Reichelt a Jan Reichelt z krupské ČSSD, která na radnici vládne. Jan Reichelt tvrdí, že s Irenou Reichelt nemá nic společného a že jde jen o shodu jmen. Všichni žádali ještě dřív, než město vyvěsilo záměr prodeje na úřední desce.

Dražba? Nebyl důvod

Rada města prodej doporučila a zastupitelstvo, kde koalici tvoří ČSSD, sdružení Krupka naše město a jeden nezávislý zastupitel, ho loni v září schválilo. Protesty opozice byly marné. Třeba návrh zastupitele Jana Kuzmy z ANO, aby cena za prodej parcel byla dvojnásobná.

Výhled ze stavebních parcel, které město Krupka prodalo lidem z radnice a jejich příbuzným | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Krupka běžně prodává metr pozemku za pět, šest, sedm set korun, ale záleží na tom, komu se prodává,“ doplnil. Většina hlasů v zastupitelstvu byla proti.

Dražbu, při níž by se o každou parcelu mohlo utkat více zájemců, mezi nimiž by si město mohlo vybrat toho s nejvyšší nabídkou, Krupka nezvolila. Podle mluvčího Milana Křivohlavého to dělá jen v případě, že „je známý nebo předpokládaný větší počet zájemců“.

„V tomto případě byl ale na jednu každou oddělenou parcelu pouze jeden zájemce,“ dodal Křivohlavý s tím, že nikdo další neprojevil o pozemky zájem ani po tom, kdy radnice nabídku zveřejnila na úřední desce.

Jenže podle opozičního zastupitele Rostislava Příhody ze sdružení Zdravá Krupka to bylo proto, že radnice nezveřejnila záměr prodeje správně. Když ho vyvěsila na úřední desce, vyznačila obvod celé louky, nikoli jednotlivé parcely.

„A kdo by si koupil na stavbu domu plochu o velikosti více než deseti tisíc metrů čtverečních? Leda nějaký developer. Každopádně lidé se z oznámení nedozvěděli, že město nabízí konkrétní parcely a to je podle mě nezákonné,“ řekl Příhoda.

‚Velmi negativní reakce‘

Krajský úřad Ústeckého kraje mu dal za pravdu. „Byla zúžena možnost lidí ucházet se o ty pozemky,“ řekla Radiožurnálu Magdalena Chottová, vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Podle metodiky ministerstva vnitra, když se zamýšlí prodat část pozemku, měla by být jednoznačně vymezená. Kdyby v tom záměru prodeje, jak tam bylo vyšrafované celé území, byla aspoň nakreslena komunikace, těch osm parcel, která parcela je jak velká, tak dejme tomu. Ale když oni to tak vůbec neměli, měli to zveřejnit znovu,“ vysvětlila.

Poté, co na případ upozornil Radiožurnál, zastupitelé po pár dnech prodej zrušili. Ovšem ne kvůli pochybnému postupu města, ale kvůli kritice obyvatel města, kterou reportáž vyvolala.

„Tento prodej vyvolal velmi negativní reakce lidí a způsobil takové kontroverze, že je nutné ho přehodnotit,“ prohlásil loni v listopadu na jednání zastupitelstva místostarosta Krupky Rostislav Kadlec ze sdružení Krupka naše město.

„Nemůžeme hazardovat s dobrým jménem města Krupky. Ty kontroverze jsou pro nás nepřijatelné a chceme to zvrátit,“ dodal.

Výhled ze stavebních pozemků, které město Krupka rozprodalo lidem z radnice a jejich příbuzným | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Naopak starosta Zdeněk Matouš trval na tom, že město postupovalo správně. „Prodej proběhl naprosto standardně, záměr byl zveřejněn na úřední desce,“ řekl a dodal, že cena byla „naprosto normální“. „Jestli někdo tvrdí, že jsme udělali chybu, ať to dokáže. Já myslím, že jsme chybu neudělali.“

Zastupitelé loni v listopadu přesto prodej zrušili a vyhlásili znovu obálkovou metodou. Tentokrát již s přesným zakreslením jednotlivých parcel. Ukázalo se, že zájemce rozhodně nebyl na každou parcelu pouze jeden. Naopak. Na radnici dorazilo 189 žádostí. A ještě zajímavější byly ceny, které byli noví zájemci ochotni zaplatit.

‚Makléři se s vyšší cenou pletou‘

Když Radiožurnál loni v létě oslovil místní realitní makléře, původní cena 250 korun za metr je překvapila. „To je vánoční dárek,“ reagoval například makléř z místní firmy Doubravská a přidal vlastní odhad tržní ceny: „Určitě by se prodal za 800 až 850 korun za metr nezasíťovaný tak, jak to leží.“

Mluvčí Křivohlavý jejich názory odmítl. „Spekulace, že by se dle názorů realitních makléřů dal pozemek prodat za daleko vyšší cenu, je zavádějící a pravděpodobně odpovídá povrchnímu posouzení této otázky. V této lokalitě není tržní cena několikanásobně vyšší,“ prohlásil.

Jenže se ukázalo, že odhady makléřů byly dokonce ještě mírné. Parcely se nakonec v dražbě prodaly za cenu za metr od 851 do 1101 korun včetně DPH.

Nabídky některých byly dokonce ještě o pár set korun vyšší. Ti ale nakonec z dražby odstoupili, když zjistili, že kvůli komplikacím s inženýrskými sítěmi by mohli začít stavět až zhruba za pět let.

Zarostlé pozemky na místě bývalého jablečného sadu v Krupce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Nabídky nicméně potvrdily, že tržní cena je mnohem výš, než tvrdilo město. A uvědomoval si to i zastupitel Jan Sláma, jehož dceři město původně schválilo prodej jednoho z pozemků za 250 korun za metr. Sám se totiž zúčastnil dražby s nabídkou 822 korun za metr. Ani to však na získání parcely nestačilo.

‚Neotravujte, vypadněte!‘

Křivohlavý na dotaz Radiožurnálu, co říká na konečné ceny pozemků, neodpověděl s tím, že už není mluvčím města.

Jeho nástupce Tomáš Syryčanský sdělil, že „konečný zisk z prodeje neočekávaně výrazně překročil cenu v místě obvyklou“.

Starosta Matouš na týž dotaz nereagoval. Místostarosta Karel Rouček z ČSSD připustil, že vyšší ceny jsou pro město přínosem, přesto původní cenu dál hájí.

„V době, kdy jsme přišli se záměrem to prodat, byla cena 250 korun za metr v pořádku. Cena pozemků vyletěla nahoru až v poslední době,“ tvrdí. Realitní makléři přitom mluvili o nízké ceně už před rokem, když město původní prodej schvalovalo.

Radiožurnál oslovil také původní žadatele o pozemky, nikdo z nich ale nechtěl vývoj případu komentovat. „Neotravujte, vypadněte!“ křikl ze zahrady u domu manžel vedoucí odboru správy města Dany Červenkové.

Zarostlé pozemky v Krupce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Vůbec sem nechoďte a už vůbec na mě nezvoňte,“ řekl Jan Reichelt a podobně reagoval už od branky před domem také manžel Martiny Špatné.

Další podezřelé prodeje

Není to ale jediný pochybný prodej pozemků v Krupce. Kvůli prodeji jiné lokality policie obvinila 12 zastupitelů včetně starosty Matouše a místostarosty Roučka z porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Město totiž prodalo rozlehlý pozemek developerské firmě za 100 korun za metr, ačkoli místním lidem prodávalo zahrádky za 250 až 320 korun za metr.

Další podezřelý prodej se odehrál v roce 2005, kdy se na Krupku obrátil Pozemkový fond, kterému tehdy patřily rozlehlé louky v lukrativní městské části Vrchoslav. Fond se ptal, jestli pro ně Krupka má podle územního plánu nějaké využití. Radnice odmítla.

Záhy ale projevil zájem Matouš, jenž byl tehdy místostarostou, a jeho dva společníci. Louky koupili za 338 tisíc korun, v zastupitelstvu prosadili změnu na stavební parcely a prodali je za 42 milionů. Případ řešila policie, vyšetřování ale ukončila s tím, že se trestný čin nestal.