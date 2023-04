‚V podstatě jediné hory, které nemají ucelenou ochranu.‘ Návrh nové chráněné oblasti je na stole

Budoucí chráněná krajinná oblast Krušné hory by mohla sahat od Ústecka po Sokolovsko. Počítá s tím pracovní návrh chráněného území. Ten představili v Ústí nad Labem zástupci ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny. O konkrétní podobě chráněné oblasti teď chtějí jednat se starosty. Ústí nad Labem 12:35 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krušné hory: unikátní krajina, která prošla velmi složitým historickým vývojem | Foto: Ivana Sedláčková | Zdroj: Český rozhlas

„Krušné hory jsou tady v podstatě jediné pořádné hory, které ještě v České republice nemají nějakou ucelenější ochranu. Přitom by si ji zasloužily. Je to unikátní krajina, která prošla velmi složitým historickým vývojem,“ uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.

Podle jeho prezentace by se mohla chráněná krajinná oblast rozkládat na území od Kraslic na Sokolovsku až po Petrovice na Ústecku:

„Máme tady řídce osídlené náhorní plošiny s lučními a lesními společenstvími, máme tady unikátní svahové porosty, největší bukové porosty v Čechách, vynechávám Moravu. Jsou to opravdu tak hodnotná místa, že jsou ve velké míře chráněna už teď evropskými předpisy,“ shrnul Pelc.

Rozsah navržené oblasti je podle něj stále pracovní verzí. O ní teď chtějí se zástupci ministerstva životního prostředí jednat s jednotlivými starosty. Vypořádat se přitom musí s řadou připomínek.

Přinese CHKO regulace?

„To, co je dnes v tom území pevně definováno, to jsou maloplošná území plus území Natury, ale to, kde a jakým způsobem bude probíhat samotná hranice CHKO, nebo jak budou definovány ty jednotlivé zóny, tak to je právě předmětem projednání s těmi jednotlivými zástupci samospráv,“ přiblížil náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař.

Negativní zkušenost se stávající CHKO České středohoří popsal bývalý starosta Lovečkovic na Litoměřicku Radek Černý.

„Pokud tam máte úředníka, který si to vykládá trošku jinak, tak vám pak i ve čtvrtých zónách reguluje, jakou máte mít barvu fasády, barvu střechy, jaký na ní máte mít sklon a tak dále. To je možná to negativum a také důvod, proč možná narážíte na názory, proč tam to CHKO nedělat,“ vysvětluje Černý.

Jednání se starosty plánuje ministerstvo životního prostředí na následující měsíce.