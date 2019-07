Seznam UNESCO se může rozšířit o Krušné hory. Česká delegace o nich bude vyjednávat v Ázerbájdžánu

„Jedná se o opravdu specifickou skupinu památek, zejména památek technických v poměrně velké rozloze hornické krajiny na obou stranách Krušných hor,“ shrnul pro Radiožurnál výjimečnost navržených památek náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, který o zapsání na seznam světového hmotného kulturního dědictví za Česko vyjednával.

Nominační dokumentaci připravoval mimo jiné ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Michal Urban. Podle něj by zápis k památkám mohl přitáhnout větší zájem veřejnosti.

„Znamená mezinárodní prestiž a pochopitelně i prestiž na republikové úrovni. Zvýšení návštěvnosti - zvyšuje se počet turistů. To znamená pro Krušné hory jako celek by se to mohlo pozitivně odrazit v nárůstu cestovního ruchu,“ říká.

Rozvoj turismu

Lokality v městech a obcích jako Jáchymov, Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Krupka a Měděnec mají podle něj tu výhodu, že jsou mimo velká města a nemělo by tam hrozit přehlcení turisty.

„Oproti standardním památkám jako je Český Krumlov, Telč nebo Kutná Hora, což jsou městská jádra, v tomto případě i kdyby nárůst byl v desítkách procent, tak se to na tom prostoru rozprostře,“ dodává Urban.

Rezervy stále vidí v technické infrastruktuře. Vše zatím řeší plán vypracovaný s obcemi a místními podnikateli.

„Slibuji si od toho, že by to mohlo posílit regionální identitu a lidi, kteří tady v Krušných horách žijí, budou na ten region více hrdí a pyšní,“ vidí Michal Urban hlavní nehmotnou výhodu zápisu na světové hmotné kulturní dědictví UNESCO.