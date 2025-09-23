‚Krypťáky‘ a vizitky s číslem 508: Kos popsal, jak se obžalovaní v Dozimetru bránili policejnímu sledování
V úterý vypovídal v kauze Dozimetr údajný spoluzakladatel organizované skupiny, podnikatel Pavel Kos. Žalobce ho popisuje jako důvěrníka šéfa skupiny, lobbisty Michala Redla. Ačkoliv Kos usiluje o dohodu se žalobcem, byl ve své výpovědi zdrženlivý. Přiznal, že s lobbistou Michalem Redlem „investoval“ do expolitika Petra Hlubučka a přijímal „provize“ z ohnutých zakázek. Zároveň přiblížil, jak se měla skupina bránit policejnímu sledování.
„Činili jste jako organizovaná skupina nějaká bezpečnostní opatření?“ zeptal se po několikahodinovém výslechu podnikatele Pavla Kose, spoluzakladatele organizované skupiny v kauze Dozimetr, soudce Jakub Kriebel. Chtěl tak zjistit, jak přesně se skupina bránila odhalení a policejnímu sledování.
Podnikatel a důvěrník zlínského lobbisty a podnikatele Michala Redla, který je pokládán žalobcem za hlavu celé korupční chobotnice, odpovídal velmi stručně. A to i přesto, že při pondělním zahájení hlavního líčení přiznal vinu a avizoval, že vypovídat chce.
Kos v odpovědi na Krieblovu otázku potvrdil, že skupina si najímala na vyhledávání odposlouchávacích zařízení specialisty. „Byly provedeny bezpečnostní prohlídky bytu v Dlážděné ulici. S touto nabídkou přišel pan Dovhomilja (podnikatel Pavel Dovhomilja, který už dříve uzavřel se žalobcem dohodu o vině a trestu, pozn. red.) s tím, že objednal agenturu, která udělá u pana Redla bezpečnostní prohlídku,“ popsal Kos.
Stejnou nabídku dostal od Dovhomilji i on sám. „Provedli prohlídku i u mě doma a také v kanceláři pana Dovhomilji. Součástí prohlídky byla i auta – moje, pana Redla a asi i pana Dovhomilji. Všechno zajišťoval pan Dovhomilja, jako objednavatel. Ten zároveň všechno platil ze svého. A pak si to zřejmě strhnul z částky, která odněkud pravděpodobně přišla,“ vypověděl Kos s tím, že se skupina opravdu obávala policejního sledování.
I proto často měnili také místa pro setkávání. Skupina se scházela podle Kose například i v hotelu Republika, kterou zmiňuje také obžaloba. „Scházeli jsme se tam během covidu. Pokoje jsem pronajímal a platil já. Když mě někdo požádal, abych mu tam pronajal pokoje, tak jsem mu to samozřejmě taky domluvil,“ reagoval na dotaz, kdo vše zařizoval a platil.
Při schůzkách – navzdory kontrolám bezpečnostních firem – používali i další taktiky, jak se případnému zachycení na policejním odposlechu vyhnout.
Kauza Dozimetr
„Kauza Dozimetr“ označuje zásah elitních policistů na pražském magistrátu v roce 2022 kvůli korupci a klientelismu v pražském dopravním podniku. Modus operandi celé skupiny popsal server iROZHLAS.cz už v neděli na základě bezmála třísetstránkové obžaloby. Státní zástupce Adam Borgula v ní píše, že zejména s využitím Hlubučkova vlivu měla skupina dosadit do vedoucích pozic jednotlivých odborů a jednotek dopravního podniku své lidi. Ti pak měli jít skupině „na ruku“, tipovat zakázky vhodné k ovlivňování, tlačit na podnikatele a žádat po nich za přidělení zakázek či prodlužování kontraktů úplatky.
V hlavní větvi kauzy je obžalovaných osm lidí a dvě firmy. Mimo zmíněné hlavní protagonisty jde o bývalé šéfy odborů dopravního podniku Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu, dále Redlova řidiče Ivo Pitrmana a podnikatele v IT Maroše Jančoviče. Na poslední chvíli stáhl žalobce obžalobu bývalého ekonomického ředitele Mateje Augustína, který začal s policií spolupracovat.
„Na bezpečnostní tabulky se například píše nějaký text, který chcete někomu sdělit a pak ho můžete hned smazat,“ vysvětlil jednu z možností, kterou skupina využívala při dělení peněz. Na výzvu, aby situaci konkretizoval a případně spojil s konkrétní zakázkou, ale odpověděl, že se mu žádná aktuálně nevybavuje. „Bezpečnostní tabulku jsem používal já, používal ji Michal Redl, používal ji i Jiří Fremr (někdejší člen TOP 09 a pravá ruka bývalého europoslance Jiřího Pospíšila, který za TOP 09 kandiduje ve sněmovních volbách),“ vypočítal před soudem.
‚Krypťáky‘ za sto tisíc a vizitky
Členové údajné organizované skupiny také podle Kose využívali šifrované telefony s aplikací CryptoCult od české společnosti Circletech.
„Je to společnost, kterou už snad dvacet let provozuje pan (Pavel) Němec. Já jsem ten telefon měl dlouhou dobu před počátkem této kauzy a ten telefon byl zabezpečený proti odposlechu. Měli ho i další členové skupiny,“ řekl a vyjmenoval zmíněného Redla, Dovhomilju, podnikatele Zakaríu Nemraha, bývalé šéfy odborů dopravního podniku Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru či Martina Vejsadu.
„Využívali jsme je při vzájemné komunikaci. Bylo to pravidlem z důvodu bezpečnosti před nějakou ekonomickou špionáží a Policií České republiky,“ řekl s tím, že zcela určitě jimi řešili i věci, které nebyly legální. „Konkrétně na nějaký příklad si nevzpomenu, ale když máte takový telefon, tak je to logické,“ podotkl s tím, že instalace aplikace stojí 70 tisíc korun a roční správa dalších 20 tisíc korun. „V mém případě jsem si to hradil sám,“ upozornil.
Další telefony do skupiny pak měl nakoupit Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, kteří už dříve v kauze uzavřeli se žalobcem dohodu o vině a trestu.
Na rozdíl od šifrovaných telefonů, Kosovi údajně nepřipadal smysluplný nápad na speciální plastové vizitky s číslem 508, který nechali vyrobit Dovhomilja s Augustínem.
„Žádnou vizitku jsem snad ani neviděl. Byla to akce Dovhomilji s Augustínem. Bylo mi řečeno, že si ty vizitky nechali vyrobit, aby dal Matej Augustín na vědomí od koho na to jednání přichází. Že tam je něco nelegálního předjednáno a že ten člověk o tom ví. Ale vlastně nevím, jestli to někdy použili,“ vypověděl Kos s tím, že nezná ani konkrétní příjemce vizitek. „Nevím, jestli to někomu nabídli. Bylo to rozhodnutí těchto dvou lidí, ve skupině se o tom vůbec nediskutovalo,“ dodává