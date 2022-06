‚Okradou vás hned, jakmile získají přístup do vašeho zařízení.‘ Policie varuje před ‚kryptošmejdy‘

Narazíte na ně na webových stránkách a sociálních sítích. Vypadají jako články zpravodajských serverů a vyprávějí příběhy lidí, kteří pohádkově zbohatli díky investicím do kryptoměn. Jenže ve skutečnosti jsou tyto příběhy smyšlené. A když se pak necháte k investici také přesvědčit, můžete přijít až o stovky tisíc korun. „Pak najednou ta stránka skončí a vy se nemáte kam odvolat,“ popisuje praktiky podvodníků Ondřej Kapr z Policejního prezidia. Rozhovor Praha 6:00 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodníci s kryptoměnami často vyhlédnutým obětem ukazují grafy, jak se jejich investice zhodnocují. Ve skutečnosti jde o falešné stránky a peníze často končí na účtech podvodníků v těžko dostupných asijských nebo afrických zemích, popisuje Ondřej Kapr z policejního prezidia | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

S jakými druhy podvodů s kryptoměnami jste se setkali?

Těch investičních nebo rádoby investičních podvodů je celá řada. Když se nebudu bavit o nějakých Ponziho schématech (Ponziho schéma označuje podvodné investiční operace, kdy provozovatel fondu svěřené finance neinvestuje, a namísto toho vyplácí prostředky fondu jen některým investorům – pozn. red.), tak víme třeba o podvodech, kdy může být investice pouhá záminka pro to, aby se vám pachatel dostal do počítače přes vzdálený přístup.

‚Postupně mu z účtu převedl 350 tisíc.‘ Tachovští kriminalisté pátrají po podvodníkovi s kryptoměnami Číst článek

Funguje to tak, že pachatel dá nejčastěji někam na internet nějakou podvodnou reklamu, která vás naláká na konkrétní webovou stránku. Na té vás pak donutí zadat informace o své osobě do přichystaného formuláře. Když pak odešlete své údaje, zpravidla vám ten podvodník sám zavolá a absolvuje s vámi už osvědčený scénář.

No a pak vás buď okradou hned, jakmile získají přístup do vašeho zařízení, nebo na vás vymyslí takovou habaďůru, kdy pro vás vymyslí investiční platformu, která je ale ve skutečnosti pouze podvodná stránka. Má vás přesvědčit, že se vaše investice skutečně zhodnocují, i když ve skutečnosti už žádné nejsou a všechny peníze jdou pouze do kapes toho podvodníka.

Existují i další podvody? Třeba na principu toho takzvaného „šmejdství“, založené třeba na souhlasu s podmínkami, které si člověk nepřečte?

Ano. Ti takzvaní „šmejdi“ vás nalákají na nějakou podobnou stránku a vsázejí na to, že si nepřečtete podmínky užívání. Umožňuje jim to z vás neustále získávat peníze a je prakticky nemožné tomu bránit. Byli jste to totiž vy, kdo si nepřečetl pořádně podmínky, a oni jen postupují podle toho, jak to mají napsáno.

Policie vyšetřuje na Jičínsku další případ internetového podvodníka, který z 60leté ženy vylákal 1,3 milionu korun. Žena mu umožnila vzdálený přístup do počítače poté, co ji slíbil zhodnocení peněz prostřednictvím kryptoměny. (Novinky)

#Kryptoměny https://t.co/lcDmfKVZBz — Minuta N (@Minuta_N) December 31, 2021

Podvodník se z vás ale pokaždé snaží vylákat co nejvíce peněz. Třeba vám i část investice vrátí, ukáže vám, jak vaše investice narostla. A vy jste už v tu chvíli zmanipulovaní, a pod vlivem tohoto sociálního inženýrství podvodníkům svěřujete další a další finanční prostředky. Oni vám začnou stanovovat limity, jako že tam musíte mít ty peníze aspoň rok, než si je můžete opravdu vybrat. Že je musíte navýšit do nějakého limitu. Jenže pak najednou ta stránka skončí a vy se nemáte kam odvolat.

Jakými znaky se podvodné platformy na nákup kryptoměn vyznačují?

Často se k tomu lidé dostávají tak, že jim někde na internetu naskočí reklama, která se tváří jako normální novinový článek. A ten vypovídá o tom, jak nějaká známá osobnost vydělala velké množství peněz, o které se chce podělit. Nebo je tam titulek typu „Banky nechtějí, abyste se dozvěděli o tom, jak vydělat lehce peníze a jdou proti tomu!“

Je to opět založené na prvcích sociálního inženýrství – obsahuje formu nátlaku, časové tísně, exkluzivity. Často je tam napsáno: „Jakmile odejdete z této stránky, už se sem nemůžete vrátit.“ Nebo: „Nikomu to neříkejte, jenom pár lidí v republice má možnost do tohoto zainvestovat!“

A navíc je tam většinou příběh nějakého průměrného člověka v Česku, který se dostal do dluhových problémů, a když už nevěděl kudy kam, najednou objevil tuto „úžasnou“ investiční platformu, vložil tam první peníze a teď už se jenom chlubí s fotografiemi, jak si užívá s manželkou a dětmi bohatství, a nerozumí tomu, proč tam neinvestoval dříve.

Kryptoměny s puncem známých tváří. Austrálie vyšetřuje Metu kvůli údajně podvodným reklamám Číst článek

Všechno je to předpokládám naprosto smyšlené...

To je právě to. Lidé by se neměli nechat strhnout titulky o zaručených ziscích nebo exkluzivních, obrovských výdělcích. Jakmile někdo napíše, že je tady nějaká nová metoda, která funguje a vydělá vám velké peníze, tak by měl ten člověk od toho co nejdříve dát ruce pryč.

Jeden z našich čtenářů se stal terčem právě takového podvodu. Jak nám svěřil, střídalo se na něm hned několik podvodníků. Jde o právě takové organizované skupiny?

Většinou jich bývá více. Mluví anglicky, ale mohou mluvit také česky, třeba s drobným přízvukem. Většinou ovládají slovní obraty investorů a bývají hodně přesvědčiví.

Ačkoliv tam vždy bývá velká spousta varovných signálů, které by vás měly před posíláním svých finančních prostředků na cizí účty varovat, je nám jasné, že když už tam někdo vloží prvních deset tisíc korun, tak o ty peníze nechce přijít. Proto investuje dál a dál a tak se dostává do takového řetězce, ze kterého se potom už těžko odchází.

Mluvil jste o varovných signálech. Jaké jste měl na mysli?

Když chce člověk investovat a není si jistý, neměl by na danou investiční platformu hledat jenom ty pozitivní recenze, které se nejčastěji nacházejí přímo na dané stránce. Ale udělat si rešerši i jinde na dalších serverech. Určitě pak narazí i na zmínky, že jde o podvod. A tomuto by měl věnovat opravdu zvýšenou pozornost.

„Podvodník se z vás vždy snaží vylákat těch peněz co nejvíce. Láká vás, třeba vám i vrátí část investice na účet, ukáže vám, jak narostla. A vy už jste v tu chvíli zmanipulovaní, pod vlivem toho sociálního inženýrství. Vkládáte tam další a další finanční prostředky. Jenže pak najednou ta stránka skončí a vy se nemáte kam odvolat.“ Ondřej Kapr (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR)

Podstatné je i sledovat použité fotografie – podvodníci často využívají i fotografií známých osobností. Velmi často se odvolávají na roboty, kteří za vás ty investice dělají. Lákají vás zkrátka na to, že investujete malé peníze, čeká vás velký zisk, a to i přesto, že tomu nerozumíte. Všechno zařídí za vás... To jsou některé z varovných signálů. Když na ně člověk narazí, měl by se mít na pozoru.

Vyšetřování?

Co může dělat policie, když se vám někdo ozve, že byl tímto způsobem podvedený?

Ze strany policie je pro nás klíčové, aby na to ti lidé nejlépe vůbec nenaskakovali a ty peníze tam nevkládali. Když už pak o ně přijdou, mohou podat trestní oznámení. Ale obecně v těchto případech je vyšetřování velmi těžké, obzvláště pak, když je to zahraniční společnost. Je to na měsíce a na roky, než se dostaneme k vůbec nějakým informacím. U některých států to dokonce není možné vůbec.

Proto se spoléháme na mezinárodní spolupráci, díky které se podaří nějaká taková skupina podvodníků rozlousknout. Policie se snaží tyto případy spojovat do společných řízení, aby se to netříštilo a abychom je prověřovali efektivně. Návratnost je ale i přesto nízká, není moc možností, jak postupovat.

Takže když už člověk naletí, není moc možností, jak se ke svým investicím dostat...

Není. Důležité je si vše zálohovat, veškeré dokumenty a doklady. Určitě mít zálohované třeba i podmínky, které na té stránce byly. Podvedení lidé totiž často přicházejí až ve chvíli, kdy už ta webová stránka neexistuje, a policie není ani schopná ověřit, jestli nešlo pouze o klasický krach společnosti. Proto tyto případy neodkládáme na „neznámého pachatele“, ale na to, že se skutek vůbec nestal. Protože nejsme schopní zjistit, o co tam vůbec šlo.

FBI uvedla, že 615 milionů v kryptoměnách ukradli hackeři napojení na Severní Koreu Číst článek

Lidé by neměli být zklamaní z postupu policie. Důležité je, aby sami neinvestovali tam, kde hrozí tak obrovské riziko. Nepodlehli tomu nátlaku sociálního inženýrství. Nepodlehli této psychologii. Je proto primárně na opatrnosti toho člověka, aby neposílal své peníze do vzdálených zemí, se kterými je těžké nejen diskutovat, ne-li požadovat nějaké informace.

Vyšetřování asi moc nepomáhají ani možnosti anonymizace?

Máte pravdu. Anonymizace je v dnešní době na velmi vysoké úrovni. Vlastně téměř vůbec nepočítáme s tím, že by někdo posílal tyto výzvy ze svého osobního e-mailu nebo ze své IP adresy. Telefonní čísla mohou být jednorázová. Známe už metody, kdy je člověk schopný napodobovat jakékoliv telefonní číslo. A je toho mnohem více.

Samozřejmě nepředpokládáme, že by ten člověk použil vlastní fotografii, svou identitu. Pachatelé mohou dokonce posílat důvěryhodně vypadající falešné certifikáty, identifikaci, doklady.

A je řešení podobných typů trestných činů pro policii priorita? Máte na to dostatek lidí, prostředků?

Určitě je to jedno ze stěžejních témat, kterými se teď zabýváme. Ale na naší straně je to spíše z hlediska toho, abychom dokázali zabránit neefektivnímu trestnímu řízení. Snažíme se ty případy zcelovat do společných sérií tak, aby proti jedné společnosti nebylo tady vedeno trestní řízení na padesáti součástech, ale třeba na jedné. Abychom měli zkrátka větší sílu na dožadování různých států ve světě.

„Lidé by se neměli nechat strhnout titulky o zaručených ziscích nebo exkluzivních, obrovských výdělcích. Jakmile někdo napíše, že je tady nějaká nová metoda, která funguje a vydělá vám velké peníze, tak by měl ten člověk od toho co nejdříve dát ruce pryč.“ Ondřej Kapr (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR)

V případě, že by se někde v rámci Evropy stal podobný případ, Europol už od nás může mít informaci, že se to tady děje taky. Kolegové se nám mohou ozvat a můžeme spolupracovat. Kdyby ti pachatelé pak náhodou provozovali svůj byznys z České republiky, tak je možné se na nás obrátit, abychom zakročili. Na našem území máme daleko větší možnosti, než v cizině.

A podařilo se nějakého takového podvodníka dostihnout?

Nechci říkat, že je to nemožné, ale je to velmi složité. Některé takové podvodné společnosti se už podařilo rozkrýt, byť mohlo jít o jiná podvodná schémata. Ale určitě to úplně vyloučeno není. Vždy spoléháme na to, že každý může udělat chybu, které můžeme využít a po těch pachatelích jít.

Podobných případů mírně klesá. Jako policie se snažíme s těmito podvody bojovat formou preventivních aktivit. Můžu říci, že v loňském roce bylo podobných případů více než letos.