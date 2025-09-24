Kryté haly a hřiště v Českých Budějovicích nestačí. Dojíždění je neefektivní a náročné, říkají sportovci

Najít vnitřní hřiště pro odpolední tréninky je pro českobudějovické sportovce oříšek. Klubům ve městě schází velká krytá hala. Novou sezonu zahájily v tělocvičnách základních škol, ale i ty mají omezenou kapacitu. Basketbalový klub proto plánuje postavit vlastní multifunkční prostor.

Basketbal (ilustrační foto)

Českobudějovičtí basketbalisté bojují s prostorem na tréninky | Zdroj: Pixabay | CC BY 1.0,©

 „Měla by to být menší sportovní hala, která bude nedaleko a pojme 450 diváků,“ uvedl pro Český rozhlas České Budějovice klubový manažer Tigers Tomáš Hejpetr.

Zástupce ředitele Základní školy Oskara Nedbala Tomáš Skalka jedná o pronájmech školních sportovišť se sportovními kluby a dalšími organizacemi. Ročně ho osloví kolem 15 zájemců.

„Těžko hledáme a spíš odmítáme, protože už prostory nemáme. A to jsme podle mě vybavená škola se dvěma velkými tělocvičnami a velkým koridorem,“ říká Skalka pro Český rozhlas České Budějovice.

Českobudějovické sportovní kluby se potýkají s nedostatkem krytých hal a hřišť

„První kontakty se školou už organizace dělají ke konci školního roku, v květnu, červnu. Máme dlouhodobé smlouvy s volejbalovým klubem České Budějovice, s moderní gymnastikou Máj, kde máme prostory víceméně zabrané,“ pokračuje. 

Podle týdenního rozpisu jsou tělocvičny zabrané každý den od čtyř až do devíti hodin večer.

Basketbalisté v krizi

Basketbalisté z klubu Tigers mají svou základnu v Kubatově škole. Od letošního září začali trénovat také v Dukelské, říká klubový manažer Tomáš Hejpetr.

„Máme spoustu dětí od přípravky a tím, jak děcka přibývají a doplnily se horní kategorie, vznikají samozřejmě větší nároky na prostor. Potřebujeme třeba třikrát, čtyřikrát v týdnu trénovat,“ vysvětluje Hejpetr.

Zamluvit novou tělocvičnu se Tigers podařilo až po několika letech. Situace ohledně nedostatku vnitřních sportovišť ve městě je podle Hejpetra hraniční. 

„My jsme to řešili a řešíme překrýváním jednotlivých kategorií, kdy třeba plnohodnotný trénink má hodinu a čtvrt místo hodiny a půl,“ uvádí.

‚Neefektivní a náročné‘

Florbaloví Štíři trénují v tělocvičnách několika základních škol i ve sportovní hale.

„Hlavní problém je, že musíme na tréninky dojíždět i mimo Budějovice, například do Hrdějovic nebo Nových Hodějovic,“ vysvětluje prezident klubu Jiří Kratochvíl. „To je velmi neefektivní a zároveň náročné pro rodiče i pro děti,“ dodává.

Ideální by podle něj byla dostatečně velká hala, kde by se vystřídalo více týmů. Ví, že podobný prostor by využili i další sportovci.

Podle Hejpetra pomůže malé kryté sportoviště na Dlouhé louce. Jeho projekt teď připravují basketbaloví Tigers.

„Ve chvíli, kdy budeme mít územní rozhodnutí a to nabyde právní moci, rádi bychom spěli k výběrovému řízení na design. Měla by to být menší sportovní hala, která pojme 450 diváků,“ mluví o plánech do budoucna Hejpetr.

Halu chce klub postavit do pěti let.

