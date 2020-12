ANO by podle Filipa mohlo návrh KSČM k rozpočtu podpořit. ‚Hledáme kompromis,‘ říká Schillerová

Předseda KSČM Vojtěch Filip nevyloučil, že poslanci hnutí ANO by mohli podpořit návrh na přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy. Ukáže se podle něj ale až při hlasování. Řekl to novinářům ve sněmovně. Komunisté hlasováním pro tento pozměňovací návrh podmiňují podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. O něm by dolní komora měla hlasovat v pátek. Praha 23:30 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je možné, že hnutí ANO komunistický návrh podpoří | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO podle šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka přistoupí jen na takovou variantu, která investice do armády neohrozí. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka je přesvědčený, že sněmovna rozpočet schválí, ČSSD ale má podmínky, řekl v České televizi. Blíže je nechtěl popsat, jednání pokračují, dodal.

„Na schůzce to padlo. Jak to bude, se ukáže v pátek při hlasování,“ řekl Filip na dotaz, zda od hnutí ANO komunisté slyšeli, že by návrh podpořilo. Definitivní závěr podle něj ale není ještě učiněn.

„Věřím, že v pátek při hlasování se ukáže, kdo drží slovo. Jsem přesvědčen, že je možné v pátek státní rozpočet odhlasovat. Nemyslím si, že by bylo vhodné ho odložit. Nemyslím si ani, že by bylo vhodné, aby Česká republika skončila v provizoriu, ale vyloučit to nemohu," poznamenal Filip. Je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby vyjednal podmínky s koaličním partnerem ČSSD a aby vláda byla jednotná.

Hledání kompromisu

Poslanci jsou ve složité situaci, kdy se buď dohodnou a schválí rozpočet, nebo bude rozpočtové provizorium a nebudou se zvyšovat platy ve školství a sociálních službách, nebudou nové dotace pro kraje a ohroženo bude i mnohem víc peněz pro armádu, uvedl Faltýnek. „Za hnutí ANO ale mohu říct, že přistoupíme jen na takovou variantu, která investice do armády neohrozí,“ dodal.

„Existuje určitá cesta, existuje určitá strategie, o které jsme se bavili na vládní úrovni,“ řekl Onderka k jednáním mezi ANO a ČSSD. Vedení sociálních demokratů se podle něj sejde ještě v pátek brzy ráno. „My takovýto rozpočet podpoříme, tam nevidím problém v této věci, ale za určitých podmínek, které se dojednávají,“ doplnil.

„Hledáme kompromisní variantu takovou, abychom vyhověli požadavku komunistů, neohrozili rozpočet obrany a přitom zajistili rozpočet,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).