KSČM podepsala s hnutím ANO dohodu o toleranci vlády

Představitelé ANO a KSČM v úterý odpoledne v poslanecké sněmovně podepsali dohodu o toleranci kabinetu. Komunisté se v dohodě zavázali podpořit vládu v hlasování o důvěře, zároveň uvádí, že nevyvolají hlasování o vyslovení nedůvěry do konce mandátu kabinetu. Aktualizujeme Praha 13:46 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf KSČM Vojtěch Filip a premiér Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Představitelé ANO a KSČM v úterý odpoledne v Poslanecké sněmovně podepsali dohodu o toleranci kabinetu. ČTK to sdělila mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová. Komunisté by na základě smlouvy měli ve středu podpořit vládu ANO a ČSSD v hlasování poslanců o důvěře. Podle textu dohody, který má ČTK k dispozici, by také komunisté neměli v době její platnosti vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Opoziční poslanci v úterý ve Sněmovně kritizovali, že premiér Andrej Babiš (ANO) přivádí komunistickou stranu poprvé od roku 1989 k moci. Nabízely se podle nich i jiné alternativy vládního uspořádání, kterým však zabránila ambice Babiše, trestně stíhaného v případu dotace na farmu Čapí hnízdo, stát se premiérem. Všechny subjekty s výjimkou ANO, ČSSD a KSČM deklarovaly, že budou hlasovat proti vládě.

Zvednout ruce pro Babiše a nevyvolat hlasování o nedůvěře. Smlouva s komunisty je hotová Číst článek

KSČM se v dohodě zavazuje podpořit vládu v hlasování o důvěře svými hlasy. Zároveň uvádí, že nevyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry do konce mandátu kabinetu. „Je to otázka jen iniciace," zdůraznil šéf komunistů Vojtěch Filip. Připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká. „KSČM může hlasovat pro vyslovení nedůvěry v případě, že nebude dohoda naplňována," uvedl.

Vláda se v dokumentu zavazuje předkládat včas návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit s KSČM. Měla by je poslat do Sněmovny tak, aby bylo dost času je schválit i v Senátu nejpozději půl roku před koncem volebního období. Poslanci ANO mohou podle dohody hlasovat o poslaneckých návrzích KSČM podle svého uvážení.

Dohodu podepsali za ANO premiér a šéf hnutí Babiš a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, komunisty při podpisu zastoupili Filip a předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Dohoda mezi ANO a @czKSCM. Komuniste ji rikaji tolerancni patent. Podepisi ji predsedove subjektu a posl.klubu ve 13.30. @CT24zive pic.twitter.com/EmPxzGQlDc — Zuzana Cerna (@zuzbor_cerna) 10. července 2018