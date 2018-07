Komunisté s ANO ladí dohodu o toleranci vlády. Chtějí záruky, že jejich návrhy kabinet projedná včas

Patnáct komunistických poslanců zvedne ruce při hlasování o důvěře vládě hnutí ANO a ČSSD. Nová koalice na oplátku podpoří programové priority KSČM. To jsou hlavní teze dohody o toleranci vlády, kterou v těchto dnech ladí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Komunisté do návrhu dokumentu chtějí prosadit závazek, že klíčové návrhy začne koalice projednávat nejpozději půl roku před koncem volebního období. Praha 14:26 3. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Petr Lundák / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hnutí ANO se v dohodě zaváže, že koalice nebude brzdit komunistické návrhy a aktivně podpoří sedm programových priorit KSČM.

„Tam bude zvýrazněna ta pasáž, aby bylo jednoznačné, že musí být možnost ukončení celého legislativního procesu až po podpis pana prezidenta. Z toho vyplývá, že by ty věci měly následovat, tak jak je budeme chtít předkládat, nejpozději šest měsíců před koncem volebního období,“ vysvětluje pro Radiožurnál místopředseda komunistů Stanislav Grospič. Jinými slovy: koalice musí klíčové zákony předložit nejpozději šest měsíců před novými volbami.

Komunisté se na oplátku zavážou, že až do příštích sněmovních voleb nevyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dokument podle Grospiče počítá i se situací, že jedna ze stran dohodu poruší. V takovém případě začne dohodovací řízení. Místopředseda hnutí ANO Richard Brabec vyloučil, že by toleranční dohoda komunistům garantovala místa ve vedení státních podniků.

„Vůbec se tam o nějakém personálním obsazení nehovoří, a už vůbec ne jmenovitě. Neexistuje žádná další dohoda. Ta dohoda má v zásadě jeden a půl stránky včetně podpisů a opravdu hovoří jen o základních parametrech,“ říká Brabec.

Sociální demokracie, která je koaličním partnerem hnutí ANO, dohodu s KSČM uzavírat nebude, dokument chce ale podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického vidět.

„Předpokládáme, že text dohody dostaneme k projednání, ale nedomnívám se, že by ČSSD tento text schvalovala. Samozřejmě jedině za předpokladu, že by tam bylo něco, co by nebylo v souladu s koaliční smlouvou, tak bychom museli upozornit na takové ustanovení,“ říká Netolický.

Dohodu podle Brabce hnutí ANO a KSČM podepíšou začátkem příštího týdne, ještě před hlasováním o důvěře vládě 11. července.