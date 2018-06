Komunisté dělají špinavou práci za Zemana, říká o odmítnutí Pocheho kandidatury Žáček

Referendum v ČSSD vyznělo ve prospěch vlády s hnutím ANO, takže koncem týdne to vypadalo, že Česko bude mít vládu s důvěrou poprvé od roku 1989 opřenou o KSČM. Ta nyní v souladu s prezidentem republiky odmítá kandidáta na post ministra zahraničí za ČSSD Miroslava Pocheho. Kdyby se ministrem stal, komunisté by svou podporu nové vládě zvažovali. Pro a proti Praha 15:55 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Žáček z ODS a Pavel Kováčik z KSČM | Foto: Luboš Vedral, profimedia | Zdroj: iRozhlas

„Pro mě je obtížně představitelné, když budeme mít příští rok 30. výročí listopadu 1989, že bychom takto pustili komunisty k moci,“ uvedl v pořadu Pro a proti poslanec ODS, zakladatel a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.

Podle něj komunisté nemají jasný vztah ke své minulosti, nevyrovnali se s ní a v současnosti mají blízký vztah k Putinovu Rusku. „To je obtížně přijatelné, proto nazýváme jako strana budoucí vládu polokomunistickou,“ prohlásil Žáček.

Poslanec zapochyboval, že by omluva komunistů za spáchané zločiny stačila. „Všichni představitelé komunistické strany po roce 1989 byli proti vyšetřování komunistických zločinů představitelů totalitní moci i bezpečnostních složek, které se na udržení režimu podílely,“ připomněl Žáček.

Podle Žáčka se jedná o další posun v dekonstrukci našeho parlamentního a ústavního zřízení. „Kde jsme se ocitli, jestliže koaliční strana nemá možnost nominovat do vlády budoucího ministra kvůli odporu prezidenta a odporu podporovatele, který ale přímo ve vládě nebude?“ ptá se Žáček.

„Komunisté nikdy nepodporovali otvírání archivů a hledání objektivního pohledu na minulost. Byli i proti zákonu o 3. odboji, a to vše kontinuálně od roku 1990 až do současnosti... Všechny zákony, které rozkládají naši realitu, euroatlantické partnerství a jsou ve prospěch Ruska, komunisté podporují,“ zdůraznil Žáček.

Žáček nechtěl přímo komentovat poslední rozepři vznikající vlády týkající se Miroslava Pocheho. Toho nyní právě komunisté, kteří slíbili toleranci vládě Andreje Babiše a hnutí ANO s ČSSD, ve vládě nechtějí. „Spíš bych komentoval, co to znamená: komunisté dělají špinavou práci za prezidenta republiky Miloše Zemana a zčásti i Andreje Babiše, který vládu sestavuje,“ zmínil Žáček.

„Pana Pocheho si vybral předseda ČSSD Hamáček, měl k tomu nějaké důvody, takže bych to nekomentoval. My se té vlády neúčastníme, sestavuje ji Andrej Babiš s prezidentem Zemanem v zádech a s komunisty po levé straně takovým způsobem, který současný parlamentní systém staví na hlavu,“ upozornil Pavel Žáček.

Vidle ČSSD do zad vyjednávání o vládě

„Svůj podíl na rozhodování o podobě vlády vnímáme jako velkou zodpovědnost. Je potřeba co nejrychleji rozhýbat vládu, už to trvá dlouho a my jsme připraveni vládu tolerovat, nikoli však bezpodmínečně,“ připomněl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Ten Žáčkovy výtky o historické odpovědnosti odmítl. „Náš vztah k minulosti je naprosto jasný a zřetelný, mnohokrát jsme jej vyjádřili, poprvé už v prosinci roku 1989. Omluvili jsme se všem, na které ty záležitosti dopadly,“ vyvracel Žáčkovy námitky Kováčik.

„Historie měla zůstat historikům, a ne politickému ústavu pro mistrování dějin, jak ústavu už od dob vzniku říkáme. Nic není černobílé, ani minulost před rokem 1989, ani ta po něm,“ myslí si komunistický poslanec.

Podle Kováčika je navržení Pocheho na post ministra „vidlemi do zad“, které měli nové možné vládě zabránit. „Pro nás je rozhodující, že senátorský klub sociální demokracie byl a je pořád ostře proti spolupráci s hnutím ANO ve vládě za podpory KSČM.“ (K tématu: ‚V důsledku intrikaření se mu vše pomotalo v hlavě‘. Štěch se pustil kvůli Pochemu do šéfa komunistů Filipa)

Kováčik také odmítl, že by strana měla zvláštní vztah k Putinovu Rusku. „Rusko je imperiální velmoc, stejná jako Spojené státy americké nebo Čína. Je v souboji o světovou nadvládu... My nemáme kladný ani záporný vztah ke kterékoli z těchto velmocí,“ vysvětloval Kováčik.

„Na rozdíl od ostatních nejsme posedlí strachem z ruské hrozby. Razíme politiku všech azimutů, jako poměrně malá republika musíme udržovat slušné vztahy se všemi zeměmi. Chceme-li udržet růst české ekonomiky, musíme hospodařit na všechny strany,“ zmínil komunistickou vizi.

Kováčik také zdůvodnil výhrady k osobě Miroslava Pocheho. „Nejen v Evropském parlamentu zaujímá proimigrační postoje... Naši pražští kolegové také říkají, že jeho působení na pražské politické scéně nebylo vždy zřetelné. Je to i spojeno s panem prezidentem a jeho názorem. Pokud i pan prezident řekl dostatečně včas, že má s panem Pochem problém, tak neměl být ani součástí referenda ČSSD,“ shrnul Pavel Kováčik.