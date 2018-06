Babiš souhlasí se zdaněním církevních restitucí. ‚Není to nové téma,‘ říká k podmínce KSČM

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) souhlasí se zdaněním náhrad za majetek, které církve nedostaly v restitucích. KSČM to označila za jednu z podmínek pro podporu menšinové vlády ANO a ČSSD. V pondělí to řekl na tiskové konferenci na ministerstvu dopravy. Podle něj je postoj ANO v této věci dlouhodobý a zdanění církevních restitucí není nové téma, proto o věci s KSČM nejednal. Praha 11:05 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš v Lánech | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Sněmovna letos v únoru v prvním čtení schválila návrh na zdanění peněžitých náhrad, které stát posílá každoročně církvím za majetek nevydaný v restitucích. Předlohu KSČM podpořili poslanci ANO, ČSSD a SPD. Církve už avizovaly, že v případě přijetí zákona jsou připraveny bránit se u Ústavního soudu.

Komunisté mají další podmínku pro podporu vlády. Chtějí zdanit církevní restituce Číst článek

„My s tím souhlasíme dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá. Není to nové téma, my jsme o tom ani nemluvili v rámci vyjednávání o nějaké podpoře KSČM,“ řekl Babiš. Prohlásil také, že ocenění nevydaného majetku, na jehož základě stát církvím náhrady posílá, bylo nestandardní. „Dokonce jsou i poznatky, že se údajně vydává i majetek, který možná neměl být předmětem restitucí,“ řekl Babiš.

Možného napadení zdanění církevních restitucí u Ústavního soudu se neobává. Vzhledem k tomu, že s návrhem přišla už ČSSD ve volebním programu v roce 2013, Babiš předpokládá, že sociální demokraté právní problém možné retroaktivity zdanění vyřešili.

Podmínky koaliční spolupráce

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik v neděli v České televizi řekl, že kdyby se závazek vládních stran neobjevil v dohodě s KSČM o podpoře menšinového kabinetu, komunisté by vládu nemohli tolerovat, a naopak by jí mohli vyslovit nedůvěru.

'Nestojí jako Bůh nad vodami.' Poslanci dali zelenou návrhu komunistů na zdanění církevních restitucí Číst článek

ANO se dohodlo s vedením ČSSD na podmínkách koaliční spolupráce, dohodu ještě musí posvětit členové sociální demokracie v referendu, které potrvá do 14. června. Obě strany mají ve Sněmovně dohromady 93 poslanců, k většině by jim měli pomoci zákonodárci KSČM, kteří by menšinový kabinet tolerovali. Babiš minulý týden vyjádřil přesvědčení, že nová vláda by mohla požádat o důvěru v červenci.

Zdanění církevních restitucí byla jedna z podmínek komunistů k tomu, aby podpořili menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD.