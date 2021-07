Snížení důchodů komunistickým funkcionářům? Hojit se na důchodcích není fér, tvrdí Dolejš z KSČM

Začíná červencová schůze poslanecké sněmovny a politici mají jednu z posledních možností naklonit si voliče před parlamentními volbami. Vládní strany žádají zvýšení důchodů nad rámec valorizace, opoziční koalice SPOLU chce s ČSSD přidat matkám 500 korun za vychované dítě. Co všechno má ještě naději parlamentem projít? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídal člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jiří Dolejš (KSČM). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:39 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl Jiří Dolejš (KSČM) | Foto: František Vlček/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Sněmovna by na začínající schůzi měla řešit i zvyšování důchodů. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že spolu s tím zkusí prosadit také snížení důchodů těm, kdo pracovali pro předlistopadový komunistický režim. Jeho pozměňovací návrh počítá s tím, že by se pro výčet důchodu nezapočítávaly roky, kdy lidé pracovali třeba jako předlistopadoví členové vlád, ÚV KSČ nebo třeba StB. Zvednete pro tento návrh ruku?

Připomeňme si, proč ten návrh vůbec jde do sněmovny k hlasování. Jde o to, že kromě zákonné míry valorizace, která se musí naplnit, se vláda rozhodla přidat důchodcům něco málo…

Ano, 300 korun měsíčně, k tomu se dostaneme. Ptám se ale na návrh pana Jurečky, zajímalo by mě, zda pro něj zvednete ruku.

Chci jen říct, že podstatou návrhu je, aby důchodci ty tři stovky dostali. Pochopitelně, že na tento návrh před volbami různé strany věší své představy, které tento záměr komplikují. Lidovci kromě honu na bývalé papaláše k tomu přidali i pár stovek pro seniory, kteří vychovávali děti a tak dále. Těch věcí je celá řada. K pozměňovacím návrhům se postavíme racionálně, musí to být technicky proveditelné. A musí být doloženo spárování zdrojů.

Pokud jde o papaláše, kterým by se snižovaly důchody, tam předpokládám, že náš názor bude jednoduchý. Pokud někdo po revoluci spustil zákony, které měly ochránit nové mocenské poměry, to chápu, to je revoluční akt, byť nemusí být vždy legitimní.

Když si ale někdo 32 let po dějinné události vzpomene, že se zahojí na velmi starých lidech, kteří mají vyměřený nějaký důchod, a bude jim ho snižovat, to není úplně fér. Měli bychom žít ve stabilním právním prostředí, kde se poměřuje všem stejně. Důchodce nemůže být diskriminován z historických, politických důvodů.

Marian Jurečka na druhou stranu argumentuje, že lidé v těchto pozicích měli na svou dobu nespravedlivě nadprůměrné odměny, z nichž těží do dnešní doby.

Samozřejmě byly zvýhodněné některé profese včetně politických. To je ale minulost.