Komunisté trvají na stáhnutí české armády z Afghánistánu. Ministr zahraničí je proti

„Dlouhou dobu říkáme, že je třeba z Afghánistánu odejít, že ten „zisk“, který z té účasti v misi vyplývá, a teď nemyslím jenom finance, je menší než ty ztráty,“ řekl Radiožurnálu Kováčik.

„I tato (mise, pozn. red.) je spíš válečná než humanitární. Myslíme, že když premiér Andrej Babiš hledá způsob, jak se vyhnout těmto ztrátám, tím řešením je odejít z Afghánistánu,“ uvedl Kováčik a vyjádřil rodině zesnulého vojáka soustrast.

Naopak podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) není důvod k tomu, aby se Česko z alianční mise stáhlo. „V tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom neměli i nadále dostát našim spojeneckým závazkům,“ řekl.

„Stále je řada důvodů, proč bychom měli v Afghánistánu zůstat. Je to i kvůli naší bezpečnosti, můžeme zamezit šíření obchodu s drogami, můžeme zabránit další migrační vlně z regionu. Jsou to věci, které mají přímý dopad na českou i evropskou bezpečnost,“ řekl Petříček pro Českou televizi. Pokud by se alianční vojáci z Afghánistánu stáhli, znamenalo by to podle něj chaos, nárůst migrace, zvýšení teroristické hrozby a větší šíření opia a heroinu.