Lidé neví, kde je pravda, říká Luzar. KSČM chce před hlasováním o nouzovém znát očkovací plán vlády

Poslance v úterý čeká v úterý jednání o prodloužení nouzového stavu. Vláda totiž žádá sněmovnu o další, v pořadí už čtvrté prodloužení, a to o 30 dnů do 22. ledna. Naposledy poslanci souhlasili s prodloužením o 11 dnů, a to podle návrhů KSČM. Místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar řekl Radiožurnálu, že další podpora nouzového stavu ze strany komunistů bude záviset na tom, nakolik vláda přiblíží a vysvětlí očkovací plán. Praha 9:29 22. prosince 2020

Podle Luzara bude případná podpora prodloužení nouzového stavu záviset na podobě očkovacího plánu | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Už víte, jak budou poslanci KSČM o nouzovém stavu hlasovat?

Čeká nás jednání poslaneckého klubu, na kterém se o tom budeme bavit. Ale již teď o tom máme údaje, náš člen krizového štábu Zdeněk Ondráček nám již některé materiály rozeslal. O situaci tak máme ucelenou představu.

Jaké varianty se tedy nabízí?

Ve hře jsou všechny tři varianty - buď prodloužení nepodpoříme vůbec, nebo jej zkrátíme či necháme maximální délku, jak požaduje vláda.

Za jakých podmínek jste ochotní prodloužení nouzového stavu podpořit?

Pro nás bude důležitý očkovací plán vlády, abychom si vyhodnotili, k čemu vláda nouzový stav potřebuje - tedy jaké nasazené sil a prostředků mimo zákonný rámec běžného života, například nařízení práce studentům nebo vojákům, je potřeba. Pokud očkovací plán s těmito složkami počítá, bude nutné nouzový stav mít, aby mohli plnit zadané úkoly.

V případě, že toto tedy ze strany vlády uvidíte, jste ochotni nouzový stav prodloužit klidně i o 30 dnů?

Jinak to totiž zabezpečit nelze. Je to obrovská logistická operace. Pokud to vláda myslí se zahájením očkování na začátku příštího roku vážně, a já doufám, že ano, musí pro to něco udělat.

Naše výhrady k očkovacímu plánu jsou ale zatím velké. Stejně jako společnosti, tak i nám vadí, že nemáme přesně informace a nevíme, jak se bude postupovat. Například, jestli se očkování týká i těch, kteří nemoc už prodělali nebo jak se mají očkovat nemocní s jinými typy chorob. Tyto otázky musí vláda občanům zodpovědět.

Očekáváte, že tyto podrobné informace dostanete?

Pevně věřím, že ano a ministr Blatný s informacemi přijde, protože jsou již ve veřejném prostoru. A také co považuji za závažné, jsou obavy lidí, že budou omezena i občanská práva v případě, že by se nenechali očkovat. To považujeme za nepřijatelné. Bylo jasně řečeno, že očkování bude dobrovolné. Nemůžeme připustit, aby byli lidé nuceni k očkování, protože se vládě nepodařilo zvrátit vnímání celé situace. Společnost je rozdělená a lidé neví, kde je pravda. A to je chyba vlády.

Jak psal pondělní deník Právo - Pokud poslanci v úterý neprodlouží nouzový stav a ten tedy 23. prosince skončí, mohla by jej vláda poté s časovým odstupem vyhlásit na třicet dní znovu. Umožňuje jí to ústavní zákon o bezpečnosti. Vláda by se tak vyhnula hlasování ve sněmovně. Podle oslovených ústavních právníků je to ale protiústavní - jak se na tuhle možnost díváte?

Jsou tu dvě instituce - parlament a vláda. Vláda tu pravomoc ze zákona má a pokud by parlament nouzový stav ukončil a vláda shledá důvody pro vyhlášení nového nouzového stavu, udělat to může. Parlament nouzový stav zase může zkrátit i ho úplně zrušit. S ústavními právníky tak nesouhlasím, protože situace se může během čtyřiadvaceti hodin změnit a vláda bude nucena vyhlásit nový nouzový stav.

Spíše se přikláním k rozumné alternativě, že vláda občanům vysvětlí přesně kroky, které chce udělat. Za poslední půlrok se tu stalo zvykem, že o nouzovém stavu rozhodují poslanci, ale není to pravda. Rozhoduje o tom vláda a má k tomu veškeré pravomoci. Poslanci jsou v této situaci jenom mírně poučenější občané. Můžeme jen děkovat, že máme svého člověka v krizovém štábu a informace dostáváme, ale měli jsme už všichni dávno mít informace v maximální možné šíři.