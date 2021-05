Výběr z médií: projekt o duševním zdraví pro děti a hlasování KSČM o nedůvěře vládě

Mf Dnes

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD nejspíš ustojí hlasování o nedůvěře. V rozhovoru pro Mf Dnes to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Poslanci KSČM, na jejichž hlasech bude hlavně záležet, totiž nemají důvod podpořit návrhy opozice. Poslanci by, právě na základě iniciativy opozičních koalic, mohli o nedůvěře vládě hlasovat ve čtvrtek.

Městské a okresní výbory KSČM mají ještě do pondělí čas na to, aby daly vedení strany vědět, jak by se podle nich měli poslanci strany zachovat. Zatím se od nich ozývají názory jak pro to nechat vládu s důvěrou. Tak pro to, aby komunističtí poslanci udělali krok, kterým se vymezí vůči pravicové opozici. To by mohlo podle předsedy Filipa znamenat, že se zdrží hlasování nebo že při něm odejdou ze sálu. Mluvit se o tom bude i na sobotním jednání ústředního výboru.

Bývalý eurokomisař a diplomat Štefan Füle navázal spolupráci s českým ministerstvem zahraničí. Jak uvedl Deník N, diplomatům a úředníkům radí ve věcech týkajících se Střední Asie. Zároveň už přes rok působí jako poradce uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva. A chce v tom pokračovat.

Füle se s českým resortem zahraničí domluvil před několika měsíci. Rady poskytuje třeba českému velvyslanci v uzbeckém Taškentu Václavu Jílkovi, a to bezplatně. Füle zdůvodnil Deníku N spolupráci tak, že je to pro něj možnost, jak být v kontaktu s institucí, kde strávil většinu profesního života. Na ministerstvu pracoval od roku 1987.

Nový projekt Národního ústavu duševního zdraví chce pomoct dětem dozvědět se víc informací o duševních nemocech, stresu nebo emocích, dočtete se v regionálním deníku. Program se jmenuje Všech pět pohromadě a díky proškoleným pedagogům by děti měly při speciálních vyučovacích hodinách porozumět třeba i tomu, že cítit se psychicky špatně je někdy v pořádku.

A právě to, jak si v takových chvílích sám pomoct, nebo se nebát říct si o pomoc, chce projekt taky ukázat. Na webu projektu se uvádí, že každé páté dítě ve věku 13 až 18 let už má nějakou duševní nemoc nebo se u něj může rozvinout.

V Nebušicích a Libčicích nad Vltavou mají vzniknout dvě nová vyhlídková místa. Jak píše Právo, v prvně zmíněné lokalitě půjde o pohyblivou dřevěnou konstrukci. Ta má být dostatečně velká a únosná na to, aby na ni mohl člověk vylézt nebo se v ní pohodlně natáhnout.

Autor konceptu Jan Čech počítá s tím, že takzvané nebušické oko bude rozhlednou, pro děti houpačkou a zároveň poslouží třeba i jako rám při fotografování krajiny. V Libčicích, které jsou ještě kousek severněji od Prahy, mají zase vzniknout tři posedy. A to v místě bývalé odkalovací nádrže. Autor záměru Tomáš Kodet chce posedy rozmístit tak, aby byl každý orientovaný jiným směrem.

Česká inspekce životního prostředí při zásahu u loňské havárie na řece Bečvě nepochybila, řekl Lidovým novinám ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Přestože se objevily pochybnosti o jejím postupu, interní šetření Ministerstva životního prostředí to nepotvrdilo.

Podle Brabce se jediný nedostatek týkal předání informace uvnitř inspekce. A kvůli tomu už má podle šéfa vzniknout nový předpis, který by určil postup inspektorů při řešení podobných havárií. Kdo za havárii na Bečvě, při které v září unikly do vody kyanidy, může, zatím stále není jasné. Případem se stále zabývá policie.