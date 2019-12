Komunista Šimůnek o pomníku Vlasovcům: Překresluje se historie 2. světové války a osvobození

Socha maršála Koněva v Praze v Dejvicích by měla být kulturní památkou. Alespoň podle místopředsedy KSČM Petra Šimůnka, podle kterého nelze překrucovat fakta o osvobození Prahy. Jak se dívá na plán vybudovat pomník Vlasovcům v pražských Řeporyjích? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:04 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda KSČM Petr Šimůnek popírá tvrzení, že maršál Koněv se svou armádou přišel už do osvobozené Prahy | Foto: Filip Jandourek

„Jedná se o určité tlaky v české společnosti přepsat historická fakta ohledně druhé světové války a ukončení druhé světové války v Praze,“ vysvětlil pro Radiožurnál důvody akce u sochy Koněva za přítomnosti ruského velvyslance a Koněvovy vnučky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Maršál Koněv přinesl svobodu našemu národu a Praze. Vlasovci vraždili při celé cestě z Ruska až po Prahu, říká místopředseda KSČM Petr Šimůnek

Moderátorka Marie Bastlová v té souvislosti připomněla, že Praha 6 se rozhodla, že na svém území pomník maršála Koněva nechce a navrhuje ho přesunout. K tomu ale podle Šimůnka není důvod, a přepisování historie už je ve zdůvodňování přesunutí pomníku. V něm se podle něj píše, že maršál Koněv se svou armádou přišel už do osvobozeného města.

„To ale není pravda,“ konstatoval s tím, že Rudá armáda 6. května připravila pražskou operaci, která byla završena 9. května.

Moderátorka Marie Bastlová také položila otázku, proč by si maršál Koněv, který se podílel na krvavém potlačení maďarského povstání v 50 letech, zasloužil pomník více než Vlasovci, kteří mají také rozporuplnou historii, ale objektivně přispěli k osvobození Prahy v květnu 1945.

„Musíme brát, za jakých podmínek přispěli a proč přispěli. Maršál Koněv velel jednotkám Rudé armády a spřáteleným armádám, které Praze přinesly skutečnou svobodu… Vlasovci vraždili při celé cestě z Ruska až po Prahu,“ argumentoval Šimůnek.

K dalším činům Koněva se naopak vyjadřovat nechtěl s vysvětlením, že není historik. „Jsem historik amatér, který si tyto věci studuje a má je v oblibě. Je to můj koníček. Ale jako já nevidím na maršálovi Koněvovi ty negativní věci, tak jako třeba teď o nich hovoříte vy. Beru ho skutečně jako vojáka, který si plnil své povinnosti a je to voják, který prostě přinesl svobodu našemu národu a hlavnímu městu Praze,“ řekl moderátorce poté, co ho upozornila, že Koněv byl ale také součástí moci, která byla velmi represivní a podílela se na justičních vraždách.

Fotogalerie (10)







Raději s ANO než Piráty

V rozhovoru s Marií Bastlovou dosavadní místopředseda komunistů potvrdil, že uvažuje o kandidatuře na předsedu své strany. „Část členské základny má přání, abych kandidoval na předsedu, umí si mě v té pozici představit. Moje kandidatura není proti nikomu postavena, ani proti Vojtěchu Filipovi, ale je to dáno jako určitá alternativa pro budoucnost Komunistické strany Čech a Moravy,“ řekl.

Pokud by se stal předsedou, chtěl by posílit komunikaci komunistů se jinými stranami a také se společenskými organizacemi, jako jsou třeba odbory. Na současnou spolupráci s hnutím ANO a premiérem Andrejem Babišem jsou prý ve straně různé názory, podle Šimůnka jde ale o lepší variantu, než která by mohla nastat a byla obdobná „vládnutí v hlavním městě Praze pod panem primátorem Hřibem“. „A to si myslím, že by nikdo z nás nechtěl,“ řekl.