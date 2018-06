Hamáček rozhodnutí KSČM o podpoře vlády vítá, opozice je kritická, Babiš se zdržel komentáře

Sobotní rozhodnutí širšího vedení KSČM, že její poslanci budou hlasovat pro důvěru vládě, označil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček za zodpovědné. Česká republika už podle něj nutně vládu potřebuje. Opozici rozhodnutí nepřekvapilo a vznikající vládu s podporou komunistů kritizují. Premiéra Andreje Babiše například obviňují z toho, že podporu vládě od KSČM vyměnil za místa ve státních firmách pro komunisty. Babiš rozhodnutí nekomentoval. Praha 18:05 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip, předseda KSČM | Zdroj: ČTK

Podle Hamáčka je rozhodnutí vedení KSČM dalším krokem ke vzniku vlády s důvěrou. Podotkl, že Česká republika po osmi měsících od voleb nutně potřebuje vládu, která bude stabilní a bude pracovat pro občany.

KSČM podpoří vládu ANO a ČSSD. ‚Vymalováno,‘ okomentoval to Dolejš Číst článek

„Je to tedy ze strany KSČM vůči státu zodpovědné rozhodnutí. Zároveň je ale nutné připomenout, že KSČM nebude ve vládě, nebude koaličním partnerem, jak to řada opozičních politiků interpretuje,“ napsal v SMS zprávě Hamáček. S komunisty podle něj ČSSD nalezla řadu programových shod, které společně s ANO zapracovali do programového prohlášení.

Babiš se k rozhodnutí KSČM nevyjádřil. „Nemám k tomu komentář,“ řekl novinářům ve francouzském Darney, kde si připomněl památku československých legionářů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil vznikající kabinet s podporou komunistů za Babišovu ostudu, protože nedokázal získat ke spolupráci demokratické strany. Je přesvědčen o tom, že Babiš vyměnil vládní podporu za místa ve státních firmách a za posílení vlivu komunistů na státní správu. Zdůraznil, že Piráti pro nový kabinet ve Sněmovně hlasovat nebudou a neodejdou ani ze sálu.

„O osudu vlády A. Babiše rozhodl Ústřední výbor KSČM. K tomu snad ani není potřeba nic dodávat,“ napsal na twitteru šéf ODS Petr Fiala. Babiš, Hamáček a Zeman podle něj společně téměř 30 let od listopadu 1989 přivedli opět komunisty k moci. „ČR stáhli na politické dno,“ dodal.

Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), považuje vznikající kabinet Babiše za koalici ANO, ČSSD a KSČM. „Jde o mocenský pakt, který si tyto strany domluvily, přičemž plnou odpovědnost má Andrej Babiš,“ poznamenal. Dodal, že byla vytvořena vláda, která má vyhovovat Bruselu a německé kancléřce Angele Merkelové. Očekává, že půjde o velmi nestabilní koalici.

„Rozhodnutí KSČM podpořit vládu ANO a ČSSD mě nijak nepřekvapilo. Touha po flecích ve státních firmách a veřejné správě je určitě silná...,“ poznamenal v reakci na rozhodnutí komunistů předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Je odpovědností Andreje Babiše, že nám po téměř 30 letech od revoluce opět vrací komunisty k moci,“ dodal.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka se dalo rozhodnutí čekat. „KSČM hlasuje s ANO dlouhodobě v rámci hlasovací mašiny,“ podotkl. Někteří lidé jsou podle něj kvůli funkci ochotni udělat cokoli, a to včetně předáni části vlivu na chod státu komunistům. „KSČM zase podpoří takovou vládu za funkce, o ty jde až v první řadě,“ dodal.

Šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík je přesvědčen, že přímý podíl komunistů na vládě, za což aktivní podporu považuje, je „hodně špatně“. „Dnešní rozhodnutí svědčí o tom, že komunisté vládu podpořit chtěli a výhradami, kritikou a rozpornými signály v posledních dnech jen chtěli znejistit Andreje Babiše a ČSSD, a tím zvyšovali svoji cenu,“ napsal.