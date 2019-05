Komunisté slavili 1. máj netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po potyčce tam zasahovala policie

Netradičně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad se ve středu sešli příznivci komunistů a představitelé KSČM u příležitosti Svátku práce. Nechyběli ale ani jejich odpůrci. A na akci musela dokonce zasahovat policie. Po slovní potyčce nastříkal jeden z mužů jinému mladíkovi do obličeje pepřový sprej. Policisté muže zadrželi. Praha 13:04 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista z antikonfliktního týmu klečí u mladého muže, který dostal zásah pepřovým sprejem na shromáždění KSČM | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Názorová výměna vyústila v napadení pepřovým sprejem. Útočník, který vůči svému názorovému odpůrci použil sprej, byl policií na místě zajištěn a nyní bude podávat vysvětlení na nejbližší policejní služebně,“ uvedla mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová.

ONLINE: Česko slaví 1. máj. Studenti jdou ulicemi, na setkání KSČM kvůli potyčce zasahovala policie Číst článek

Kdo z aktérů incidentu patřil k přívržencům komunistů a kdo k jejich odpůrcům, není jasné. Policisté politickou orientaci podle Zoulové nezjišťovali. Útočníka zadrželi a případem se budou podle mluvčí dále zabývat.

Jednadvacetiletého muže, kterého sprej zasáhl, ošetřili na místě záchranáři. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že záchranáři na místě ošetřili mladého muže po zásahu sprejem. Převoz do nemocnice nebyl podle ní nutný.

Muž, který měl podle policistů, použít pepřový sprej na jiného mladíka na akci komunistů na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Přišel i Miloš Jakeš

Prvomájového setkání komunistů na náměstí Jiřího z Poděbrad se zúčastnili někteří kandidáti KSČM ve volbách do Evropského parlamentu či bývalá poslankyně Marta Semelová. V hlavním projevu pak poslanec Jiří Dolejš kritizoval situaci důchodců a ocenil zaměstnance či odboráře.

A nechyběl ani někdejší generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny.

„Na těch 97 to ještě jde,“ řekl novinářům při dotazu na to, jak se cítí. Vývoj v Česku od pádu komunismu hodnotí negativně. „Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál,“ prohlásil mimo jiné Jakeš.

Bývalý generální tajemnik ÚV KSČ Miloš Jakeš přišel na akci KSČM v Praze. Setkal se i s odpůrci. @SeznamZpravy pic.twitter.com/0myzvhsPnu — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 1. května 2019

Vstupu do Evropské unie, od kterého dnes uplynulo 15 let, naopak Jakeš nelituje, byť by se podle něj měla unie reformovat.

„Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny,“ uvedl. K volbám do Evropského parlamentu se chystá. „Volby jsou na to, aby k nim člověk šel. Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe,“ konstatoval.

Prvomájové překvapení: “Vstup Česka do EU byl správný krok. EU je třeba reformovat a ne rušit,” řekl na komunistické manifestaci 97letý Miloš Jakeš. pic.twitter.com/pdKW9fGTc1 — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) 1. května 2019

‚Hanba soudruhům‘

Odpůrci komunistů pak nad schody kostela Nejsvětějšího srdce Páně rozvěsili transparenty s nápisy jako Komunisté jsou vrazi či Rudý zrůdy.

Na prvomájové akci komunistů se i letos objevil transparent zobrazující srp a kladivo s rovnítkem k hákovému kříži. Loni na Prvního máje se kvůli stejnému plakátu zlobila na holešovickém Výstavišti jedna z výrazných tváří KSČM Semelová.

Policie už loni nápis prověřovala, zabývali se jím i odborníci na extremismus, ale podle výsledků nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání.

Transparent zobrazující srp a kladivo s rovnítkem k hákovému kříži na prvomájové akci komunistů | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Proslovy pak odpůrci komunistů narušovali skandováním hesel jako „Česko není Rusko“ či „Hanba soudruhům“. Situaci na náměstí kontrolovali policisté včetně několika na koních a členové antikonfliktního týmu.

Komunisté Svátek práce oslavili netradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Důvodem je rekonstrukce Křižíkovy fontány na Výstavišti, která je tradičním místem jejich setkání.

Hajzlové! Hanba komunistům! Hanba! Na namesti Jiřího z Poděbrad v Praze dochází mezi příznivci KSČM a odpůrci k hádkam. Na místě je antikonfliktni tým. @SeznamZpravy pic.twitter.com/B7q8Fjezgr — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 1. května 2019

Protest proti akci KSČM na namesti Jiřího z Poděbrad v Praze @SeznamZpravy pic.twitter.com/N4ALMEomi3 — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 1. května 2019