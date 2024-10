KSČM se nebude slučovat s žádnou jinou stranou, uvedla šéfka strany Konečná

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná neplánuje sloučení strany se SOCDEM ani žádnou jinou stranou. Řekla to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ohledně případné koalice do sněmovních voleb v příštím roce jedná jak se stranami, se kterými se spojila do předchozích voleb, tak i s dalšími, uvedla. Praha 12:57 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka do europarlamentu za koalici Stačilo to! Kateřina Konečná | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve Sněmovně podle Konečné chybí levicová politika a měla by se tam vrátit. Případná spolupráce KSČM s jinými uskupeními nicméně bude mít pouze formu volební koalice. „Nebudu slučovat KSČM s žádnou jinou stranou,“ řekla. Dodala, že i když do Evropského parlamentu a krajů složili komunisté kandidátky více uskupení pod názvem Stačilo!, do budoucna zůstane stejný i název komunistické strany.

26:07 Stačilo! má větší problémy než komunistku ve vedení. A to různé iracionální proudy, usuzuje Fischer Číst článek

Ohledně možného spojení KSČM se sociálními demokraty se spekulovalo v souvislosti s nedávným zvolením Jana Maláčové předsedkyní SOCDEM. Nová předsedkyně nicméně stejně jako Konečná hned po zvolení odmítla, že by taková varianta byla na stole, jakkoliv by ráda do sněmovních voleb vyjednala levicovou koalici.

„Pokud se podaří taková aliance vyjednat, mohu vám zaručit, že se nikdy nebudeme slučovat s komunistickou stranou,“ řekla Maláčová. Reagovala tím na předchozí vyjádření Jiřího Dientsbiera, který byl jejím soupeřem o předsednickou funkci.

KSČM i SOCDEM ztratily poslance po posledních sněmovních volbách v roce 2021. Ani jedna ze stran nepřekonala potřebnou pětiprocentní hranici. SOCDEM, tehdy ještě pod názvem ČSSD, získala 4,65 procenta hlasů, komunisté 3,60 procenta.