Seznam 12 zrádců? ‚Filip o Pochem nelhal. Vycházím z informací od kolegů, jim věřím,‘ tvrdí Grospič

Předseda KSČM Vojtěch Filip v nedělním vydání Otázek Václava Moravce uvedl, že jméno europoslance Miroslava Pocheho v pozici ministra zahraničí by vyloučilo toleranci vlády ANO a ČSSD ze strany komunistické strany.

Poche se podle Filipa v hlasováních v Evropském parlamentu postavil v otázkách migrace proti Česku, což KSČM vadí. „Tohle pro mě není důvěryhodný člověk,“ řekl na jeho adresu. Poche ale ve skutečnosti hlasoval jinak, než předseda komunistů tvrdil.

Předseda komunistů v pondělí pro server Aktuálně.cz přiznal, že informace není pravdivá, a že o tom ví. „Když si to poslechnete, tak já říkal, že se šíří taková informace. Já jsem měl samozřejmě s sebou všechny přehledy o jeho činnosti v Evropském parlamentu,“ řekl Filip. „Proč bych to neříkal?“ odpověděl pak na dotaz, proč informaci o hlasování šířil.

O výrocích Filipa mluvil ve středu v pořadu Interview Plus s moderátorem Michaelem Rozsypalem místopředseda KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru sněmovny Stanislav Grospič.

Proč předseda KSČM Vojtěch Filip v neděli v Otázkách Václava Moravce (OVM) použil lživý argument o tom, jak hlasoval pan Poche v Evropském parlamentu (EP) o případných sankcích pro země, které odmítaly přijímat migranty?

Já si nemyslím, že použil lživý argument, protože když se podíváme do toho záznamu, tak skutečně pan Poche takto hlasoval…

Počkejte, pardon, abychom byli konkrétní. Ocituju tu citaci, abychom věděli, na co se ptám. Vojtěch Filip v ČT řekl: „Mně jde o to, jak se chová (Poche, pozn. red.) v EP a samozřejmě v naší členské základně jsou zakotveny dvě věci, a to je jeho hlasování o finančních sankcích, když nebudeme přijímat migranty. To samozřejmě proběhlo v internetových médiích často a to poznamenalo názor našich voličů. Těch 12 našich europoslanců, kteří se zachovali, známý seznam, říká se jim seznam vlastizrádců, mimo jiné tedy v těch internetových médiích a to bylo jedno hlasování.“ Vojtěch Filip zmínil jedno konkrétní hlasování a záznam toho hlasování dokazuje, že to není pravda, že pro to hlasovali jen dva europoslanci a Miroslav Poche tam nebyl.

Ono tam bylo několik hlasování…

Ale Vojtěch Filip zmínil jedno toto konkrétní…

Nemám to tady před sebou. Možná, že myslel to hlasování, kde pan Poche skutečně hlasoval tak, jak říká pan Filip a akorát z toho vyplynulo, že se jedná o něco jiného…

On mluvil konkrétně o „hlasování o finančních sankcích, když nebudeme přijímat migranty…“ to je doslovný přepis toho rozhovoru.

Jistě, ale já bych to chtěl dopovědět. Ano, takto o tom hovořil, ale nakonec se dohledalo, že se jedná vlastně o finanční sankce, které by obecně dopadaly na země, které nechtěly přijímat ty kvóty uprchlíků na svém území. Čili tam on podle těch záznamů hlasoval skutečně pro přijetí toho usnesení.

Pardon, ale v tomto konkrétním hlasování Miroslav Poche tak nehlasoval. Potvrdili to i europoslanci - třeba Petr Ježek zvolený za hnutí ANO, který byl také v neděli hostem v ČT, a prokázalo se ze záznamu tohoto konkrétního hlasování, že Vojtěch Filip prostě nemluvil pravdu. Měl by se omluvit za to, že uvedl špatný příklad?

Myslím, že on to někde vyjádřil, že řekl, o jaké hlasování se jednalo. Že se jednalo o hlasování v tomto smyslu a že i má důkaz sjetinu z toho hlasování ze záznamu snad EP.

Aktuálně.cz se Vojtěcha Filipa ptalo: „Proč jste to ale říkal, když víte, že to není pravda?“ Vojtěch Filip odpověděl: „Proč bych to neříkal? Existuje mnoho informací, proto jsem mluvil o Pražském deníku z roku 2010…“. Byť byla řeč o hlasování z jara minulého roku. Takže on nepřiznal, že by pochybil, že by zmínil jiné hlasování, že se třeba spletl?

Ano…

Vám to nevadí?

Myslím, znova říkám, že on mohl to hlasování pojmenovat, že se jednalo o nějaké hlasování v této věci, ale že existují záznamy, takto hlasoval z té sjetiny, a že se jednalo o číselně jiné hlasování. Čili já to vnímám tak, že tam došlo k posunu čísel nebo hlasování…

A neměl by váš předseda veřejně vystoupit a říct „omlouvám se, spletl jsem se a v živém vysílání ČT jsem pana Pocheho odmítal na základě nepravdivého argumentu“?

Pane redaktore, já si myslím, že to není tak, že by to byl nepravdivý argument…

No byl… důkaz toho konkrétního hlasování to dokazuje…

…že tam došlo pouze k přesunu těch hlasování a že pokud by se toto skutečně prokázalo, pokud by se to prokázalo, tak jak znám našeho předsedu pana Filipa, tak že by neměl problém s omluvou.

Ono se to prokázalo, on se zatím neomluvil…

(ticho) Nevím, nevím nic dalšího o tom.

Čili když je dokázáno, že to hlasování takto neproběhlo, tak by se Vojtěch Filip omluvit měl podle vašeho názoru?

Já před sebou nemám tu sjetinu, abychom tady mohli polemizovat, o které hlasování šlo nebo nešlo. On potom ukazoval, o jaké hlasování se jednalo, tak skutečně pan Poche hlasoval tak, jak říkal pan Filip, čili bylo by asi nejlepší, kdybychom byli oba připraveni na takovýto rozhovor, měli ty dokumenty před sebou a mohli to porovnat. Ale znovu říkám, že si myslím, že pokud by to byla opravdu nepravda, že by se pan předseda dokázal omluvit.

Tak předpokládám, že jste se díval i na ty rozbory a důkazy poté, co bylo dokázáno to, že to hlasování proběhlo jinak. Například Jan Tvrdoň ze serveru Demagog na svém twitteru napsal, a dokládá to právě záznamem toho hlasování: „K těm 'seznamům vlastizrádců', o kterém mluvil Filip a teď europoslanci v Otázkách Václava Moravce Je to pitomost, pro tu věc hlasovali 2 (a ne 12 tvrdil Filip), Poche mezi nimi vůbec nebyl.“ A dokládá to sjetinou toho hlasování.

Já jsem si přočítal hlavně blogy a zápisy a novinové články z roku 2010…

K těm "seznamům vlastizrádců", o kterém mluvil Filip a teď europoslanci v @OtazkyVM. Je to pitomost, pro tu věc hlasovali 2 (a ne 12 tvrdil Filip), Poche mezi nimi vůbec nebyl.https://t.co/rqEC1ctOgS pic.twitter.com/0pvjo5K0yB — Jan Tvrdoň (@jantvrdon) 17. června 2018

Ale na tu sjetinu toho hlasování jste se nepodíval, abyste si to ověřil?

A potom z roku 2014 a 2015 a na sjetinu jsem se nedíval.

Z toho jara loňského roku - roku 2017?

Ale pracoval jsem s novinovými články, kde to uvedeno bylo. Takže potom asi samozřejmě můžeme spekulovat o tom, jestli byly pravdivé informace ve sdělovacích prostředcích.

No můžeme asi vycházet z té sjetiny toho hlasování v EP?

Já mám potvrzeno od kolegů nebo tlumočeno od kolegů, že takto hlasoval a nemám důvod tomu samozřejmě nevěřit, pokud tu sjetinu neuvidím s tím, že se jednalo o jiné hlasování, než bylo původně uváděno, ale v podstatě v téže věci.

Není to špatně, když předseda vaší strany veřejně kritizuje Miroslava Pocheho na základě nepravdivé informace?

Ale já nemyslím, že ho kritizuje na základě nepravdivé informace, ta informace si myslím, že pravdivá je, akorát se asi týká číselně jiného hlasování...

Nebylo by na místě doložit to nové hlasování a opravit to?

(ticho)

Ano, nebo ne?

To můžete udělat i vy přece…

No já nevím, o jakém hlasování máte na mysli…

No tady do mě hustíte, jestli se pan předseda má omluvit, nebo nemá. A najednou mi řeknete, že nevíte, o jaké hlasování šlo, tak vy taky neříkáte pravdu, pane redaktore, protože říkáte o nějakém hlasování, že někdo doložil, že se nejednalo, jednalo, a teď mi řeknete, že nevíte, o jakém hlasování se jedná.

Počkejte, pane místopředsedo, vy tady mluvíte o nějakém hlasování, ve kterém podle vás Miroslav Poche hlasoval tak, jak řekl Vojtěch Filip.

Vy taky neříkáte pravdu. Vy taky přejímáte názor někoho a tady ho vehementně prostě tlumočíte a pořád a pořád a dokola a také nemáte před sebou žádnou sjetinu…

Já se jenom ptám, pane místopředsedo…

Ano a já vám odpovídám…

Ano, já ji tady mám na monitoru… ale zajímá mě, že když vy mluvíte o tom, že šlo asi o číselně jiné hlasování, tak jestli by to jiné číselné hlasování měl Vojtěch Filip doložit, to je celé. Já to hlasování neznám, o kterém mluvíte.

Já vám tlumočím informaci, která mi byla sdělena, a také jsem vám řekl, že si myslím, že pokud by se prokázalo, že to nebylo tak jak znám předsedu naší strany, že by se omluvil. Že to dokáže. Čili takto jsem vám odpověděl několikrát. A také jsem vám řekl, s čím jsem se seznamoval a co jsem četl za články a co jsem studoval za materiály.